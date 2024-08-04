«Интер» хочет подписать Кьезу летом и уже контактировал с окружением игрока
«Интер» хочет подписать Федерико Кьезу.
Как сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Repubblica, «Интер» является конкретным вариантом для футболиста. На данном этапе миланский клуб внимательно следит за ситуацией и обдумывает, как подойти к делу. «Интер» уже пообщался с окружением Кьезы.
Отмечается, что «Интер» может оформить полноценный трансфер Кьезы, если удастся продать Хоакина Корреа, Валентина Карбони и Мартина Сатриано летом.
Пишут что Юве за него просит уже 15 а не 25-30 как до официального объявленного конфликта с игроком.
Интер шарит, подписывать опытного ветерана с навыками в БэДэДэ, можно только похвалить скаутов неррадзури
Ответ тем, кто постоянно спрашивает с удивлением, почему Ювентус отказывается от такого игрока. Потому что заваливает все переговоры о продлении требуя неадекватный подъем, с Ромой переговоры завалил.
Вчера Мотта публично сказал, что на него не рассчитывают (что было большой ошибкой как по мне), что сделало его еще дешевле, а скорее всего теперь на него вообще никто не клюнет.
Остаётся только сгноить на лавке, либо отправить играть в серию С за Ювентус Некст Ген.