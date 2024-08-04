«Интер» хочет подписать Кьезу летом и уже контактировал с окружением игрока

«Интер» хочет подписать Федерико Кьезу.

Как сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Repubblica, « » является конкретным вариантом для футболиста. На данном этапе миланский клуб внимательно следит за ситуацией и обдумывает, как подойти к делу. «Интер» уже пообщался с окружением Кьезы.

Отмечается, что «Интер» может оформить полноценный трансфер , если удастся продать , и летом.