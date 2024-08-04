«Интер» хочет подписать Кьезу летом и уже контактировал с окружением игрока

Теги Интер Ювентус серия А Италия возможные трансферы Хоакин Корреа Федерико Кьеза Мартин Сатриано Валентин Карбони Футбол

«Интер» хочет подписать Федерико Кьезу.

Как сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Repubblica, «Интер» является конкретным вариантом для футболиста. На данном этапе миланский клуб внимательно следит за ситуацией и обдумывает, как подойти к делу. «Интер» уже пообщался с окружением Кьезы.

Отмечается, что «Интер» может оформить полноценный трансфер Кьезы, если удастся продать Хоакина Корреа, Валентина Карбони и Мартина Сатриано летом.

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35 комментариев
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Ответ Вадим Белозёров
Опять же нет для него позиции, два цф заняты очевидно Лаутаро и Тюрамом, фланги это Димарко и Думфрис, где ему играть ?
На больничной койке, пасьянс раскладывать =)
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Опять же нет для него позиции, два цф заняты очевидно Лаутаро и Тюрамом, фланги это Димарко и Думфрис, где ему играть ?
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Подарок от Мотты бывшему ? Кьезу убили не травмы, а физ.рук. Вспомните как он играл при Пирло с КР.
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Ответ Вадим Белозёров
Опять же нет для него позиции, два цф заняты очевидно Лаутаро и Тюрамом, фланги это Димарко и Думфрис, где ему играть ?
Может правого латераля, при желании аналог Перишича слева, подмена Лаутаро в нападении- тоже легко. Короче топовый игрок под схему, если по поликлиникам бегать не будет)
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И снова Ювентус отдает одного из лучших игроков просто потому что тренер не может придумать кому его сунуть... Блин, мой Юве, ну куда мы катимся?!
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Валентин Карбони и Сотриано не звучит как сумма, за Кьезу
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Валентин Карбони и Сотриано не звучит как сумма, за Кьезу
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Интер, видимо, решил закрыть гештальт и купить, таки, Кьезу. Не отца, так сына)
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Не надо, давай в АПЛ
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Ответ Ovsyankin
Игрок хороший, но после двух крестов это инвестиции в гно(это я не про Кьезу, а про актив в целом), условно тот же Дзаньолло или Пасторе, Стротман не заиграли, с чего бы заиграть Кьезе…Это пример Ромы если рассмотреть. Бесплатным через год брать нужно.
Каких двух крестов? Там одна травма только была.
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тут такое дело, причина продажи понятно, сейчас если заработать можно на нем, то хорошо, если нет, то могут уже продлить на условиях Юве, если не будет спроса и лучшего предложения как в прошлом году было как с Рабьо
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Ответ ForzaGandzasar
Подарок от Мотты бывшему ? Кьезу убили не травмы, а физ.рук. Вспомните как он играл при Пирло с КР.
Он был хорош, но год контракта и пожелания по ЗП делают свое.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
он будет вторым, немного оттянутым форвардом.
там Тюрам говорят вторым в атаке у Интера играет
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Ответ Kubinec_
и куда он им в 3-5-2?
он будет вторым, немного оттянутым форвардом.
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Ответ Вадим Белозёров
Опять же нет для него позиции, два цф заняты очевидно Лаутаро и Тюрамом, фланги это Димарко и Думфрис, где ему играть ?
замена тюрама и лаутаро или тюрам на замене, нельзя де надеется на два форварда тем более обо форварда должны с первых минут выйти на поле, всякое может быть травмы или игра может не пойти кого-то одного
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Это было очевидно, причем очень давно. Ответ тем, кто постоянно спрашивает с удивлением, почему Ювентус отказывается от такого игрока. Потому что заваливает все переговоры о продлении требуя неадекватный подъем, с Ромой переговоры завалил. Вчера Мотта публично сказал, что на него не рассчитывают (что было большой ошибкой как по мне), что сделало его еще дешевле, а скорее всего теперь на него вообще никто не клюнет. Остаётся только сгноить на лавке, либо отправить играть в серию С за Ювентус Некст Ген.
Верно. Абсурдное своей ненужностью заявление Мотты только обрушило интерес к нему со стороны.
Пишут что Юве за него просит уже 15 а не 25-30 как до официального объявленного конфликта с игроком.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Это было очевидно, причем очень давно. Ответ тем, кто постоянно спрашивает с удивлением, почему Ювентус отказывается от такого игрока. Потому что заваливает все переговоры о продлении требуя неадекватный подъем, с Ромой переговоры завалил. Вчера Мотта публично сказал, что на него не рассчитывают (что было большой ошибкой как по мне), что сделало его еще дешевле, а скорее всего теперь на него вообще никто не клюнет. Остаётся только сгноить на лавке, либо отправить играть в серию С за Ювентус Некст Ген.
"Очевидно" по слухам из газет. Хорошо хоть покалечить его не предложили.
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Ответ Xell
В АПЛ итальянцы обычно не очень. Там атлетизм нужен, и конское здоровье у них его нет.
да правда что ли, а сколько было провалов у Итальянцев в АПЛ? Да и игроку лучше в АПЛ.
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Такое себе усиление.
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Карбони уже в аренде в Марселе, Коррея никому не нужен - если не продадут, то расторгнут контракт (была инфа), Сатриано хз куда может пойти - такой же скиталец как Агуме.
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Вернётся в Фиорентину
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Этот Майкл просто Кьеза…

Интер шарит, подписывать опытного ветерана с навыками в БэДэДэ, можно только похвалить скаутов неррадзури
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Продавать Корреа и Арнаутовича и брать Кьезу + справа может сыграть, было бы не плохо считаю...
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Это было очевидно, причем очень давно.
Ответ тем, кто постоянно спрашивает с удивлением, почему Ювентус отказывается от такого игрока. Потому что заваливает все переговоры о продлении требуя неадекватный подъем, с Ромой переговоры завалил.
Вчера Мотта публично сказал, что на него не рассчитывают (что было большой ошибкой как по мне), что сделало его еще дешевле, а скорее всего теперь на него вообще никто не клюнет.
Остаётся только сгноить на лавке, либо отправить играть в серию С за Ювентус Некст Ген.
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Кьезу надо было подписывать до травмы, а не летом…
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