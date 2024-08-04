Кроос – игрок года в Германии по версии kicker. Алонсо – лучший тренер

Тони Кроос признан игроком года по версии kicker.

По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, полузащитник набрал 285 голосов. После Евро-2024 завершил карьеру.

В топ-3 лучших футболистов, которых выбирают среди немцев и выступающих в Германии футболистов, вошли (246 голосов) и (66 голосов).

Лучшим тренером признан , который привел « » к чемпионству и победе в Кубке Германии.