Кроос – игрок года в Германии по версии kicker. Алонсо – лучший тренер
Тони Кроос признан игроком года по версии kicker.
По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, полузащитник набрал 285 голосов. После Евро-2024 Кроос завершил карьеру.
В топ-3 лучших футболистов, которых выбирают среди немцев и выступающих в Германии футболистов, вошли Флориан Виртц (246 голосов) и Гранит Джака (66 голосов).
Лучшим тренером признан Хаби Алонсо, который привел «Байер» к чемпионству и победе в Кубке Германии.
Тони провел свой лучший сезон в карьере.
А Хаби Алонсо в доминирующем стиле прервал гегемонию Баварии .