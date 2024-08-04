Кроос – игрок года в Германии по версии kicker. Алонсо – лучший тренер

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Гранит Джака Флориан Виртц Футбол

Тони Кроос признан игроком года по версии kicker.

По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, полузащитник набрал 285 голосов. После Евро-2024 Кроос завершил карьеру.

В топ-3 лучших футболистов, которых выбирают среди немцев и выступающих в Германии футболистов, вошли Флориан Виртц (246 голосов) и Гранит Джака (66 голосов).

Лучшим тренером признан Хаби Алонсо, который привел «Байер» к чемпионству и победе в Кубке Германии.

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18 комментариев
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Ну тут других вариантов быть и не могло.
Тони провел свой лучший сезон в карьере.
А Хаби Алонсо в доминирующем стиле прервал гегемонию Баварии .
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А что им были реальные альтернативы? Виртц прекрасен, конечно, и его часы славы еще впереди, но вот этот сезон от Крооса - мастер-класс просто.
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Ответ Lobelopa
Мадрид - фабрика лучших кадров мирового футбола.
Фабрика изготовляет,а не покупает
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Заслуженно
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Вызывайте скорую
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Комментарий удален модератором
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Речь о немце, а не о турке.
Ты его строение черепа не видел? По арийским меркам подходит
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
он приёмный
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