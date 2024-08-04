Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Бэйцзин Гоань». Прямая трансляция на Спортсе

«Шанхай Шеньхуа» играет в гостях с «Бэйцзин Гоань» в 21-м туре чемпионата Китая.

Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе, комментаторы – Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

После 21 матча команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая на 5 очков от «Шанхай Порт», сыгравшего на один матч больше.

Чемпионат Китая

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая