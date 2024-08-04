Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Бэйцзин Гоань». Прямая трансляция на Спортсе
«Шанхай Шеньхуа» играет в гостях с «Бэйцзин Гоань» в 21-м туре чемпионата Китая.
Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе, комментаторы – Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
После 21 матча команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая на 5 очков от «Шанхай Порт», сыгравшего на один матч больше.
Чемпионат Китая
21-й тур
- Дата проведения
- 4 августа, 14:35, «Пролетарий»
- Гол:
- 1:0 – 11 Нгаде-Нгаджуи.
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Бэйцзин Гоань –
Хань Цзяци, Ли Лэй, Бай Ян, Нгаде-Нгаджуи, Ван Ган, Гуга Родригеш, Чи Чжунго, Чжан Юань, Линь Лянмин, Чжан Юйнин, Фабиу Абреу.
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Шанхай Шеньхуа –
Ма Чжэнь, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян, Сюй Хаоян, Амаду, Фернандиньо, У Си, Гао Тяньи, Малеле, Андре Луис.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.