Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Бэйцзин Гоань». Прямая трансляция на Спортсе

Теги Леонид Слуцкий результаты высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Бэйцзин Гоань Футбол

«Шанхай Шеньхуа» играет в гостях с «Бэйцзин Гоань» в 21-м туре чемпионата Китая.

Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе, комментаторы – Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

 

После 21 матча команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая на 5 очков от «Шанхай Порт», сыгравшего на один матч больше.

Чемпионат Китая

21-й тур

Бэйцзин Гоань – Шанхай Шеньхуа 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 августа, 14:35, «Пролетарий»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 11 Нгаде-Нгаджуи.
Бэйцзин ГоаньХань Цзяци, Ли Лэй, Бай Ян, Нгаде-Нгаджуи, Ван Ган, Гуга Родригеш, Чи Чжунго, Чжан Юань, Линь Лянмин, Чжан Юйнин, Фабиу Абреу.
Шанхай ШеньхуаМа Чжэнь, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян, Сюй Хаоян, Амаду, Фернандиньо, У Си, Гао Тяньи, Малеле, Андре Луис.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

6 комментариев
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За Шанхай за Лёню 🙏🙏🙏
+5
-2
+3
Как Лёня их запоминает?
+2
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Какой-то страшный чемпионат, Лёня 40 туров без поражений и всё равно второй....
0
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пропустили(( неужто заканчивается эта крутая серия
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Ответ Евгений Лаптев
Как Лёня их запоминает?
По бутсам
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Ответ Евгений Лаптев
Как Лёня их запоминает?
По лицам
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0
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