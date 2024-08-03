«Фламенго» предложил «Зениту» 18 млн евро несколькими траншами, защитника Клейтона и хавбека Уго за Клаудиньо (RTI Esporte)

«Фламенго» сделал новое предложение по Клаудиньо.

Как сообщает RTI Esporte, бразильский клуб предложил 18 миллионов евро за 27-летнего полузащитника. Эта сумма может выплачиваться несколькими траншами до декабря 2025 года.

Красно-черные также могут включить в сделку центрального защитника Клейтона Сантану и атакующего полузащитника Виктора Уго. Сине-бело-голубые хотели получить правого защитника Уэсли, но «Фламенго» отказался включать его в сделку.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Клаудиньо провел 30 матчей, отличившись 4 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.