«Фламенго» предложил «Зениту» 18 млн евро несколькими траншами, защитника Клейтона и хавбека Уго за Клаудиньо (RTI Esporte)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

«Фламенго» сделал новое предложение по Клаудиньо.

Как сообщает RTI Esporte, бразильский клуб предложил 18 миллионов евро за 27-летнего полузащитника. Эта сумма может выплачиваться несколькими траншами до декабря 2025 года. 

Красно-черные также могут включить в сделку центрального защитника Клейтона Сантану и атакующего полузащитника Виктора Уго. Сине-бело-голубые хотели получить правого защитника Уэсли, но «Фламенго» отказался включать его в сделку. 

В прошлом сезоне Мир РПЛ Клаудиньо провел 30 матчей, отличившись 4 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь

46 комментариев
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Нам нужен высокий нападающий. Пусть хоть спортс почитают бразильцы..
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Приходит лев в публичный дом и спрашивает:
- У Вас львицы есть?
- Нет, львиц нет!
- Ну а... тигрицы есть?
- нет, их тоже нет!
- как это нет? да кто же у вас есть?
- Есть мышки девственницы!...10 рублей пучок!
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- Двадцать баранов...
- Двадцать пять!
- Двадцать, двадцать... Холодильник "Розенлеф", финский, хороший. Почётная грамота. И бесплатная путёвка...
- В Сибирь.©

Так... Напомнило.
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Ответ Piterboll
Так они опять, за норм футболиста, черного дерева отвалят.
В ходе таких же сделок в Зенит уже пришёл Педро и пришёл Ренан (который пока не заиграл, но к которому европейские клубы присматриваются на перспективу)
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Ответ Penarol
История с Иваном и Ду Кейросом скорее всего научила Зенит не брать пляжный шлак за годного игрока. Клаудиньо - ликвидный товар, глупо брать за него оплату борзыми щенками.
Вместе с Иваном и Ду Кейросом взяли Мантуана, с которым подписали новый контракт.
Ренан из той же оперы - хоть сейчас и в аренде, но актив ценный.

18 млн+ 2 игрока (даже если по лямчику их продать куда-то )- это норм, надо отпускать Клауда, спасибо ему за всё.
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Ответ Grand Admiral
В ходе таких же сделок в Зенит уже пришёл Педро и пришёл Ренан (который пока не заиграл, но к которому европейские клубы присматриваются на перспективу)
Ну и Мантуан ещё, оценили его в рамках этих схем миллиона в 4 евро, а играет он полезно, закрывает ряд позиций.
Для ротации вполне подходит
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Ответ Piterboll
Так по сути, они асех лавочников, которые рады на хорошие зарплаты, к нам сбрасывают. Хорошо если Педро разовьется на чтото большее.
Педро уже сейчас топ по меркам РПЛ. Если бы Семак не боялся чаще выпускать его в основе еще бы сильнее прибавил.
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— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги?
— Можно! Но деньги — вперёд! О Бендер |-Я бы взял частями, но мне нужно сразу
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Бразильцы издеваются или реально тупые? У Зенита сейчас 5 центральных защитников и нет места для легионеров. Гоните бабки или валите
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А можно включить в сделку чуть-чуть побольше денег и одним чемоданом?
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Ну в принципе это уже выглядит более-менее нормально. Надо, конечно, знать игроков, которых дают на обмен, но по предыдущему опыту в среднем один из двух окажется вполне качественным.
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Солить наверное Зенит будет бразильцев.Лимит ,то не кто не отменял.
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Ответ Злодей Спб
А можно включить в сделку чуть-чуть побольше денег и одним чемоданом?
Бразилы из этого могут включить только чемодан. Без денег. И не факт, что одним траншем, а не по частям его отправят.
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Ответ Рашпель793
Бразилы из этого могут включить только чемодан. Без денег. И не факт, что одним траншем, а не по частям его отправят.
Мы и сами им можем отправить чемодан без ручки. Причем, на выбор - Чистяков, Исидор. Бакаева уже не можем, этот чемодан бандеролькой в Подмосковье укатил
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