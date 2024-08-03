«Фламенго» предложил «Зениту» 18 млн евро несколькими траншами, защитника Клейтона и хавбека Уго за Клаудиньо (RTI Esporte)
«Фламенго» сделал новое предложение по Клаудиньо.
Как сообщает RTI Esporte, бразильский клуб предложил 18 миллионов евро за 27-летнего полузащитника. Эта сумма может выплачиваться несколькими траншами до декабря 2025 года.
Красно-черные также могут включить в сделку центрального защитника Клейтона Сантану и атакующего полузащитника Виктора Уго. Сине-бело-голубые хотели получить правого защитника Уэсли, но «Фламенго» отказался включать его в сделку.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Клаудиньо провел 30 матчей, отличившись 4 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
- У Вас львицы есть?
- Нет, львиц нет!
- Ну а... тигрицы есть?
- нет, их тоже нет!
- как это нет? да кто же у вас есть?
- Есть мышки девственницы!...10 рублей пучок!
- Двадцать пять!
- Двадцать, двадцать... Холодильник "Розенлеф", финский, хороший. Почётная грамота. И бесплатная путёвка...
- В Сибирь.©
Так... Напомнило.
Ренан из той же оперы - хоть сейчас и в аренде, но актив ценный.
18 млн+ 2 игрока (даже если по лямчику их продать куда-то )- это норм, надо отпускать Клауда, спасибо ему за всё.
Для ротации вполне подходит
— Можно! Но деньги — вперёд! О Бендер |-Я бы взял частями, но мне нужно сразу