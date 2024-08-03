Ляказетт о потасовке с Аргентиной: «Победа Франции на поле и за его пределами. Знаем, что было сказано, мне было обидно»
Александр Ляказетт высказался относительно потасовки с аргентинскими игроками.
Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.
После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.
«Между двумя странами возникло большое соперничество из-за всего, что аргентинцы сказали в последние недели.
Для нас это победа на поле и за его пределами. Мы знаем, что было сказано. Мне было обидно», – сказал нападающий олимпийской сборной Франции Александр Ляказетт.
Перед Олимпиадой во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
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Тормози
Про родителей говорить последнее дело, Арги конкретно дали дурака
Что они сказали про родителей? 😄
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Такие люди 🤷🏻♂️