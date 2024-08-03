Ляказетт о потасовке с Аргентиной: «Победа Франции на поле и за его пределами. Знаем, что было сказано, мне было обидно»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу олимпийская сборная Аргентины Александр Ляказетт Олимпиада-2024 олимпийская сборная Франции Футбол

Александр Ляказетт высказался относительно потасовки с аргентинскими игроками.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

«Между двумя странами возникло большое соперничество из-за всего, что аргентинцы сказали в последние недели.

Для нас это победа на поле и за его пределами. Мы знаем, что было сказано. Мне было обидно», – сказал нападающий олимпийской сборной Франции Александр Ляказетт.

Перед Олимпиадой во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Новый конфликт Аргентины и Франции: теперь с дракой на Олимпиаде

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25 комментариев
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картина маслом, Ляказетт после финального свистка празднует выход в полуфинал, а на заднем плане пошла потасовка)
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Ответ maximkamraz
Комментарий удален пользователем
Я эту копирку раз 5 вижу
Тормози
Про родителей говорить последнее дело, Арги конкретно дали дурака
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Ответ vaniaEee
Я эту копирку раз 5 вижу Тормози Про родителей говорить последнее дело, Арги конкретно дали дурака
Что они сказали про родителей, фан Роналду? Они сказали, что их родители родом из африканских стран, что по факту так и есть) Такие, как ты, годами над этой особенностью сборной Франции потешались в комментариях к новостям, но как только это сказали аргентинцы, то вы на них набросились 😄
Что они сказали про родителей? 😄
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Какая же это драка, так, потолкались слегка. Посмотрели бы они на побоище 2004 года Сатурн - ЦСКА.
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Покрась иди бороду в голубой цвет
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Голландцы провоцируют аргентинцев до матча, говорят, что пройдут и их, и после бразильцев, что знают, как остановить Месси и покажут это во время матча, что Месси прохлаждается в тенёчке. Аргентинцы после победы троллят голландцев.
Фаны Роналду на спортсе: "Какая мерзкая сборная! Отборное быдло! Как можно за них болеть?!"

Игроки взрослой сборной Аргентины поют песню про происхождение французов и их необычные предпочтения в отношениях. Французы после победы троллят олимпийскую сборную Аргентины, 95% которой вообще никакого отношения к этой кричалке не имеет.
Фаны Роналду на спортсе: "Ай, красавцы! Молодцы! Поставили мерзких аргентинцев на место!"

Такие люди 🤷🏻‍♂️
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Ответ ЭкспертДиванный
Видел я открытие этой вашей алимпиады.Мне кажется Арги вас по делу чмырят. Какое то голубое существо поет и женщина с бородой
голубое существо - это греческий бог Дионис, в цветах греческого флага. понимать нужно 😎
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
А то он завершит карьеру в сборной в 29 лет))
Джордан три раза завершал карьеру. И?
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Ответ Zh4isc0
Как голландцы провоцировали аргентинцев?
Я тебе буквально в самом комментарии перечислил, как голландцы провоцировали аргентинцев, через запятую перечислил 😄 Что ты спрашиваешь? 😄 Почему ты крутишь этому плюсы с ботов? 😄 Остановись, весь сайт видит твою накрутку 😄
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Как же полыхает у фанатов быдлосборной и персофанов гнома, любо-дорого посмотреть
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Ответ Любезный Коссутий
голубое существо - это греческий бог Дионис, в цветах греческого флага. понимать нужно 😎
Я такие вещи и не собираюсь понимать
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Ответ maximkamraz
Комментарий удален пользователем
Как голландцы провоцировали аргентинцев?
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Ответ maximkamraz
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