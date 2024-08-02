Агент Джикии о новом клубе: «Куда спешить-то? Не спешим никуда. Георгий изучает варианты и определяет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии заявил, что футболист изучает варианты продолжения карьеры.

На данный момент 30-летний защитник находится без клуба после завершения соглашения со «Спартаком».

«Мы не будем ничего говорить целый август. Он сейчас свободный агент. Георгий изучает варианты и определяет.

Куда спешить-то? Мы не спешим никуда.

Джикия был на кубковом матче «Спартака» против «Динамо» – надо было у него спросить по его будущему», – сказал представитель футболиста Вадим Шпинев.

45 комментариев
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Чувствую, когда закончит изучать варианты, обнаружит у себя еще +10 кг.
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Ответ schwein
Чувствую, когда закончит изучать варианты, обнаружит у себя еще +10 кг.
Пока что Георгий изучает меню
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Значит вариантов нормальных по меркам Джикии нет.Были бы , уже давно подписал бы.А то что есть явно хуже чем хотят.Два дурачка
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Хотел бы играть, а не бабки зарабатывать давно уже был в клубе
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Ответ Log in
Пока что Георгий изучает меню
Возможно, Жору развел агент. Подсунул документ, сказал что это "варианты". а это "меню".
Но попробовать нужно всё.
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все правильно куда спешить)
сезон уже начался, европа квалификацию в еврокубки играет)
чем раньше попадешь в команду- тем больше шансов зарекомендовать себя для стартового состава)

действительно, куда спешить)
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"Куда спешить-то" - девиз Георгия при игре в обороне
+10
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Ответ Владимир Пушкарев
Хотел бы играть, а не бабки зарабатывать давно уже был в клубе
Это не игра,а работа.Игра это когда ты в выходной свой с друзьями побегать в футбол вышел
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Действительно, лето ещё в разгаре, шашлыки, люля...
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Пока хоть какую то форму наберёт уже отпуск и снова пиво и хинкали...
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СВЧ у русских футбиков давно в стратосфере. При посредственной игре и высоком спросе в РПЛ, они пошли дальше и стали просить выше рыночного, а игра стала уровнем ниже.
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А вот где сейчас все те эксперты, заслуженные ветераны и специалисты от бога, которые ругали Абаскаля и гнобили его за несправедливое на их взгляд отношение к Джикии??? Что же этот высоквалифицированный футболист, легенда Спартака, оплот обороны, игрок сборной до сих пор нафиг никому не нужен?? Где очередь клубов мечтающих взять Жору к себе? Почему молчат Ловчев, Пономарев, Аленичев, Титов, Мостовой, Кавазашвили и всевозможные "эксперты" матч ТВ и не уничтожают действующих тренеров РПЛ за то, что они тупые и не берут такого могучего игрочеллу как Жора к себе? Или виноват только Абаскаль, который мёртвого Жору убрал из состава??
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Слова "Мы не спешим" в исполнении агента защитника могут интерпретироваться по-разному...)))))
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Ну сейчас помимо шашлычек и хинкальных, ещё и сезон арбузов. Так что торопиться действительно некуда. Ещё 2-3 месяца торговля арбузами будет достойным заработком для Жоры
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Ну да, куда спешить-то: лето, шашлыки, хинкали, пивко... И ничего что сезон уже начался)
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Удачи легенда!
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Конечно, куда спешить. До боксинг дэя еще 4 месяца, а там и зимнее ТО
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Изучают вариантики в хинкальной
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Какие там варианты могут быть кроме Химок?))
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Куда спешить то, пусть с одной стороны люля корочкой покроются, потом перевернуть и с другой, иначе сок весь вытечет
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А зачем спешить , когда спешить не куда!
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Куда спешить?! Георгий вес набирает на зачапури и хинкалях.
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Ответ Титюля
И этот человек несколько лет был основным защитником в спартаке.
Этот человек был несколь лет основным в сборной. Вот где ужас
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Ответ Helge
Этот человек был несколь лет основным в сборной. Вот где ужас
да нормально был а лишний вес это беда многих людей и не всегда можно с этим справиться.
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