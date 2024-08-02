Агент Джикии о новом клубе: «Куда спешить-то? Не спешим никуда. Георгий изучает варианты и определяет»

Агент Георгия Джикии заявил, что футболист изучает варианты продолжения карьеры.

На данный момент 30-летний защитник находится без клуба после завершения соглашения со «Спартаком».

«Мы не будем ничего говорить целый август. Он сейчас свободный агент. Георгий изучает варианты и определяет.

Куда спешить-то? Мы не спешим никуда.

был на кубковом матче « » против «Динамо» – надо было у него спросить по его будущему», – сказал представитель футболиста .