Агент Джикии о новом клубе: «Куда спешить-то? Не спешим никуда. Георгий изучает варианты и определяет»
Агент Георгия Джикии заявил, что футболист изучает варианты продолжения карьеры.
На данный момент 30-летний защитник находится без клуба после завершения соглашения со «Спартаком».
«Мы не будем ничего говорить целый август. Он сейчас свободный агент. Георгий изучает варианты и определяет.
Куда спешить-то? Мы не спешим никуда.
Джикия был на кубковом матче «Спартака» против «Динамо» – надо было у него спросить по его будущему», – сказал представитель футболиста Вадим Шпинев.
Но попробовать нужно всё.
сезон уже начался, европа квалификацию в еврокубки играет)
чем раньше попадешь в команду- тем больше шансов зарекомендовать себя для стартового состава)
действительно, куда спешить)