«Ливерпуль» представил темно-зеленую гостевую форму – «цвета ночного леса и антрацита»
«Ливерпуль» показал гостевую форму на сезон-2024/25.
Выездной комплект выполнен в темно-зеленом цвете, который в пресс-релизе обозначают как «цвет ночного леса и антрацита». На форме есть акценты в бирюзовом и кремовом цветах. Контрастные элементы также присутствуют на шортах.
Дизайн названия клуба и номеров на спине отсылает к историческим уличным знакам Ливерпуля.
Фото: liverpoolfc.com
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