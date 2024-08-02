«Ливерпуль» представил темно-зеленую гостевую форму – «цвета ночного леса и антрацита»

«Ливерпуль» показал гостевую форму на сезон-2024/25.

Выездной комплект выполнен в темно-зеленом цвете, который в пресс-релизе обозначают как «цвет ночного леса и антрацита». На форме есть акценты в бирюзовом и кремовом цветах. Контрастные элементы также присутствуют на шортах.

Дизайн названия клуба и номеров на спине отсылает к историческим уличным знакам .

Фото: liverpoolfc.com