«Ливерпуль» представил темно-зеленую гостевую форму – «цвета ночного леса и антрацита»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия игровая форма стиль Футбол

«Ливерпуль» показал гостевую форму на сезон-2024/25.

Выездной комплект выполнен в темно-зеленом цвете, который в пресс-релизе обозначают как «цвет ночного леса и антрацита». На форме есть акценты в бирюзовом и кремовом цветах. Контрастные элементы также присутствуют на шортах.

Дизайн названия клуба и номеров на спине отсылает к историческим уличным знакам Ливерпуля.

Фото: liverpoolfc.com

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коллаб с партией Новые люди?
+51
-5
+46
Шикарный цвет.👍
+46
-4
+42
Простовато, но неплохо. В целом Найк даже близко не подобрался к New Balance за эти годы сотрудничества. Посмотрим, что получится у Адика
+39
-3
+36
Ответ Mike Denisovs
то есть черная с голубым 🤔
Черная с голубым не может стоить 125 фунтов, а антрацит с ночным лесом может
+17
0
+17
Ну вот так рассказать о дизайне номеров на спине и не показать их?
+13
-1
+12
Ответ GoaScienide
А что за тема с Адидасом ? относительно недавно только Найк после NB стал . Я просто моргнул или есть новости про контакт с Адидасом на форму?
Да, анонсировали, что в следующем сезоне уже будет Адик
+6
0
+6
у черных форм всегда какой-то особенный "шарм", всегда хорошо выглядят
+5
0
+5
Ответ thesuperdrum
Простовато, но неплохо. В целом Найк даже близко не подобрался к New Balance за эти годы сотрудничества. Посмотрим, что получится у Адика
А что за тема с Адидасом ? относительно недавно только Найк после NB стал . Я просто моргнул или есть новости про контакт с Адидасом на форму?
+4
0
+4
Ответ thesuperdrum
Да, анонсировали, что в следующем сезоне уже будет Адик
Шо то #####, шо это #####. Вот это обе ##### такие, шо я, ###, #### ее маму в рот.
Вот это можете вырезать полностью...
+4
0
+4
О, мне нравится
+5
-1
+4
Вполне себе симпатичная
+3
-1
+2
Симпатичная форма.
+3
-1
+2
то есть черная с голубым 🤔
+1
0
+1
Лучше бы он новичков представил.
+2
-1
+1
Красиво
+1
-1
0
Гораздо лучше прошлогодней
+1
-1
0
Мерседес W12, ты ли это?)
0
0
0
сам цвет классный, но бирюзовые рукава несколько портят, если носить как стритвир
0
0
0
Лучшее в этой форме полоски на краях рукавов 🤣🤣🤣
0
0
0
Как мерседес в Ф-1
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий