Киммих хочет уйти в 2025-м, «Бавария» намерена продать его этим летом. «ПСЖ» будет сложно подписать Йозуа, предпочитающего Англию и Испанию
«ПСЖ» будет тяжело подписать Йозуа Киммиха.
По данным Le Parisien, парижане хотели бы укрепить полузащиту опытным футболистом, но приобрести игрока «Баварии» становится все сложнее и сложнее.
29-летний игрок не хочет покидать нынешнюю команду этим летом и предпочел бы дождаться окончания срока действия контракта в 2025-м. В то же время мюнхенцы настаивают на уходе Киммиха до конца августа, поскольку не хотят терять его без компенсации.
Если Йозуа придется уйти, «ПСЖ» не будет в числе приоритетных вариантов. Он предпочитает Англию и Испанию.
Какая-то странная гордость: Дэвис может слинять бесплатно, а Киммих нет. Хотя Йозуа и стабильней канадца, и игроков его фукнционала нет в команде.