Киммих хочет уйти в 2025-м, «Бавария» намерена продать его этим летом. «ПСЖ» будет сложно подписать Йозуа, предпочитающего Англию и Испанию

Теги Бавария ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

«ПСЖ» будет тяжело подписать Йозуа Киммиха.

По данным Le Parisien, парижане хотели бы укрепить полузащиту опытным футболистом, но приобрести игрока «Баварии» становится все сложнее и сложнее.

29-летний игрок не хочет покидать нынешнюю команду этим летом и предпочел бы дождаться окончания срока действия контракта в 2025-м. В то же время мюнхенцы настаивают на уходе Киммиха до конца августа, поскольку не хотят терять его без компенсации.

Если Йозуа придется уйти, «ПСЖ» не будет в числе приоритетных вариантов. Он предпочитает Англию и Испанию.

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13 комментариев
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Киммиха хочется увидеть в Барселоне, но с Лапортой и финансами полный шлак, может Флик с ним пообщается и что-нибудь выгорит к 2025, а там же ещё дожить нужно и может что к лучшему изменится!
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Почему нельзя продать Дэвиса хоть за сколько, и поднять зп Киммиху? Йозуа играет стабильней Дэвиса, в команде меньше игроков может исполнить функции создающего ЦПЗ из глубины, чем вингеров.

Какая-то странная гордость: Дэвис может слинять бесплатно, а Киммих нет. Хотя Йозуа и стабильней канадца, и игроков его фукнционала нет в команде.
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Ответ Пытливый Исследователь
Почему нельзя продать Дэвиса хоть за сколько, и поднять зп Киммиху? Йозуа играет стабильней Дэвиса, в команде меньше игроков может исполнить функции создающего ЦПЗ из глубины, чем вингеров. Какая-то странная гордость: Дэвис может слинять бесплатно, а Киммих нет. Хотя Йозуа и стабильней канадца, и игроков его фукнционала нет в команде.
О чем вы говорите, поднять зарплату….он и на свою то не играет
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Мог стать на долгое время капитаном и легендой Баварии, но явно не хочет идти на понижение зарплаты в соответствие с политикой клуба. Удачи Йос, отдай все силы в этом сезоне, а дальше будет видно
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вот это поворот. Ожидал, что всё-таки все тёрки улягутся у него с клубом и, как Мюллер, карьеру в Мюнхене закончит.
У него интересные варианты в ла лиге и апл, но ему придется умерить аппетиты, а клубам договорится :)
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Ответ itemme
У него интересные варианты в ла лиге и апл, но ему придется умерить аппетиты, а клубам договорится :)
Ну удачи чуть что ему, куда бы не ушёл. Всё-таки иногда слишком много из себя строил при не всегда хорошей игре, это единственное что в нём не нравилось.
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Ответ Бавария 09
О чем вы говорите, поднять зарплату….он и на свою то не играет
Командный провал не должен влиять на восприятие индивидуального уровня. Йозуа на шестом месте по ключевым пасам в прошлом сезоне Бундеслиги.
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Ответ Михо
Мог стать на долгое время капитаном и легендой Баварии, но явно не хочет идти на понижение зарплаты в соответствие с политикой клуба. Удачи Йос, отдай все силы в этом сезоне, а дальше будет видно
Да у клуба странная политика понижения зп) чего уж там
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Ответ Zakir Velilhanov
Да у клуба странная политика понижения зп) чего уж там
А что странного в такой политике? Раздувать и дальше пузырь зарплат и превратиться в Барсу, прости Господи😃 все правильно делает руководство
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