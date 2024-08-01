Киммих хочет уйти в 2025-м, «Бавария» намерена продать его этим летом. «ПСЖ» будет сложно подписать Йозуа, предпочитающего Англию и Испанию

«ПСЖ» будет тяжело подписать Йозуа Киммиха.

По данным Le Parisien, парижане хотели бы укрепить полузащиту опытным футболистом, но приобрести игрока «Баварии» становится все сложнее и сложнее.

29-летний игрок не хочет покидать нынешнюю команду этим летом и предпочел бы дождаться окончания срока действия контракта в 2025-м. В то же время мюнхенцы настаивают на уходе до конца августа, поскольку не хотят терять его без компенсации.

Если Йозуа придется уйти, « » не будет в числе приоритетных вариантов. Он предпочитает Англию и Испанию.