Карпин о неназначенном пенальти за падение Комличенко в матче с «Локо»: «Если на белое говорят «черное», что я скажу? Удар по ноге был, люди на ВАР говорят, что нет»
Валерий Карпин высказался о неназначенном пенальти в конце матча с «Локомотивом».
В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил со счетом 0:1. На 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте Николай Комличенко упал в штрафной «Локомотива», поборовшись с Александром Сильяновым после вбрасывания из аута, но арбитр Ранэль Зияков не назначил пенальти.
– Не лучшая игра по понятным причинам. Мы дали сыграть ребятам, которые не играют в чемпионате. Они своим отношением и тренировками заслужили такой шанс. Также мы хотели посмотреть ближайший резерв, кто в каком состоянии.
– На замену вышли игроки основы. На ваш взгляд, в этот момент игра улучшилась?
– Плюс‑минус то же самое. Чуть больше контроля стало, но каких‑то улучшений не произошло.
– Было ли то, что вам понравилось в игре «Ростова»?
– Были 15 минут первые, они понравились, мы делали то, что должны были. После этого особо ничего.
– Эпизод в концовке матча с падением Комличенко. Как вы его видели?
– Со скамейки вообще ничего не видел. Сейчас показали. Что сказать? Вы же видели.
– Кажется, пенальти.
– Если даже вам кажется, а как мне будет казаться? Удар по ноге был, на ВАР люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Если на белое говорят «черное», что я скажу? – сказал главный тренер «Ростова».
Да и забавно, когда такой здоровый дельфин и падает от малейшего касания, как будто ногу сломали.
И правильно делал Баринов, когда травил его после.
Просто забавляют такие кадры.
Или когда симулировать начинают на стадионе, где 100500 камер)