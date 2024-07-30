Карпин о неназначенном пенальти за падение Комличенко в матче с «Локо»: «Если на белое говорят «черное», что я скажу? Удар по ноге был, люди на ВАР говорят, что нет»

Валерий Карпин высказался о неназначенном пенальти в конце матча с «Локомотивом».

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил со счетом 0:1. На 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте упал в штрафной « », поборовшись с после вбрасывания из аута, но арбитр Ранэль Зияков не назначил пенальти.

– Не лучшая игра по понятным причинам. Мы дали сыграть ребятам, которые не играют в чемпионате. Они своим отношением и тренировками заслужили такой шанс. Также мы хотели посмотреть ближайший резерв, кто в каком состоянии.

– На замену вышли игроки основы. На ваш взгляд, в этот момент игра улучшилась?

– Плюс‑минус то же самое. Чуть больше контроля стало, но каких‑то улучшений не произошло.

– Было ли то, что вам понравилось в игре «Ростова»?

– Были 15 минут первые, они понравились, мы делали то, что должны были. После этого особо ничего.

– Эпизод в концовке матча с падением Комличенко. Как вы его видели?

– Со скамейки вообще ничего не видел. Сейчас показали. Что сказать? Вы же видели.

– Кажется, пенальти.

– Если даже вам кажется, а как мне будет казаться? Удар по ноге был, на ВАР люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Если на белое говорят «черное», что я скажу? – сказал главный тренер « ».