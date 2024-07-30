Карпин о неназначенном пенальти за падение Комличенко в матче с «Локо»: «Если на белое говорят «черное», что я скажу? Удар по ноге был, люди на ВАР говорят, что нет»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Валерий Карпин Николай Комличенко видеоповторы Матч ТВ Александр Сильянов Футбол

Валерий Карпин высказался о неназначенном пенальти в конце матча с «Локомотивом».

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил со счетом 0:1. На 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте Николай Комличенко упал в штрафной «Локомотива», поборовшись с Александром Сильяновым после вбрасывания из аута, но арбитр Ранэль Зияков не назначил пенальти.

– Не лучшая игра по понятным причинам. Мы дали сыграть ребятам, которые не играют в чемпионате. Они своим отношением и тренировками заслужили такой шанс. Также мы хотели посмотреть ближайший резерв, кто в каком состоянии.

– На замену вышли игроки основы. На ваш взгляд, в этот момент игра улучшилась?

– Плюс‑минус то же самое. Чуть больше контроля стало, но каких‑то улучшений не произошло.

– Было ли то, что вам понравилось в игре «Ростова»?

– Были 15 минут первые, они понравились, мы делали то, что должны были. После этого особо ничего.

– Эпизод в концовке матча с падением Комличенко. Как вы его видели?

– Со скамейки вообще ничего не видел. Сейчас показали. Что сказать? Вы же видели.

– Кажется, пенальти.

– Если даже вам кажется, а как мне будет казаться? Удар по ноге был, на ВАР люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Если на белое говорят «черное», что я скажу? – сказал главный тренер «Ростова».

31 комментарий
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Как же Валера своего ручного дельфинчика выгораживает. Вот куда Соболева надо. Валера как раз для него с Комличенко бассейн своими слезами заполнит, а они спокойно нырять смогут
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Ну нет, Валерий Георгиевич, здесь момент спорный и скорее не было, но так как там Комличенко был замешан, то точно не было.
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Ростов сегодня, мягко говоря, был никакой. Локомотив выиграл абсолютно по делу.
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Валера, не верим 🤭
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Я бы на Комличенко и Соболеве никогда пенальти на ставил.
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Там симуляция чистой воды, со стороны Комличенко
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Когда уже Валерон поймет,что все уже давно раскусили его дельфина и левых пенок больше не будет?!
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Комличенко слишком приукрасил, не стал бы усиливать муки,то вполне трудовой пендалек, хорошо ещё жк за артистизм не дали.
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0
+14
Я не увидел никакого удара, наверное разные матчи смотрели.
Да и забавно, когда такой здоровый дельфин и падает от малейшего касания, как будто ногу сломали.
И правильно делал Баринов, когда травил его после.
+15
-4
+11
Касание ногами было, но на фол вряд ли тянет. Второй раз Фортуна не улыбнулась.
+9
0
+9
Ну Комличенко в плане "упасть как срубленный" это второй Соболев. Тот ещё симулянт!
+6
0
+6
При просмотре заметно, что касания практически не было, а Комличенко завалился так, словно его жёстко срубили
+6
-2
+4
Ответ Всё знаю
Я не увидел никакого удара, наверное разные матчи смотрели. Да и забавно, когда такой здоровый дельфин и падает от малейшего касания, как будто ногу сломали. И правильно делал Баринов, когда травил его после.
А чему удивляться? В 1 туре ударил в Акинфеева с ноги, а корчился, будто бы его пристрелили
+3
0
+3
Ответ Илья Егоров
Я бы на Комличенко и Соболеве никогда пенальти на ставил.
Свисток купил уже?
+8
-6
+2
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Особенно смешно это слушать от почитателя кабинетных чемпионств.
+11
-9
+2
Комличенко хуже Соболева по падениям!
+3
-1
+2
Не было там пенальти никак... Тут все подходит: и удар не акцентированный, лишь прикосновение и борьба за мяч. С таким же успехом ростовскому дельфину можно было засчитать накладку
+2
0
+2
Удар голенью снизу по шипам, але, какой пенальти, симуляция чистейшая!
+3
-1
+2
И Валера туда же, а я надеялся, что хоть у него совесть есть. Это не пенальти, а позор российского футбола
+5
-3
+2
Вопрос к Карпину: а чем сегодня пахнут 3 очка Локо?? 😆🤣
+1
0
+1
Не видел эпизод с пенальти, на стадионе упорно не показывали повтор, но Локо по делу победил, и гол отмененный могли бы засчитать.
+2
-1
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Была бы Питерская команда, то и Вар смотреть не стали бы.
+2
-1
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Ответ Метановый
Свисток купил уже?
Вы думаете, когда просмотр ВАР, кому звонят?!
+1
0
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Ответ BORGOMI
А чему удивляться? В 1 туре ударил в Акинфеева с ноги, а корчился, будто бы его пристрелили
Да я не удивляюсь.
Просто забавляют такие кадры.
Или когда симулировать начинают на стадионе, где 100500 камер)
+2
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Каждый сезон одно и тоже
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Ответ Ковид 07.10.52
Особенно смешно это слушать от почитателя кабинетных чемпионств.
Кабинетные завтра играют.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Два года назад Ростов был московской командой?)))
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И как ближайший резерв ? У вас и основы то нет )))
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