«Ак Барс Арену» отремонтируют за 75 млн рублей. Финансирование – из бюджета Татарстана
В Казани планируют провести капитальный ремонт стадиона «Ак Барс Арена».
На домашнем стадионе «Рубина» будут проведены строительные работы, включая установку и монтаж оборудования.
Ремонт планируют завершить до 1 декабря. Сообщается, что он обойдется в 75 миллионов рублей.
Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», финансирование будет обеспечено из бюджета Татарстана.
После двух туров Мир РПЛ «Рубин» набрал 3 очка и занимает девятое место.
Чистейший распил
Сегодня понедельник. Что сломалось то??!!
Спасибо фан-уйди за это!
Зато клубы платят зарплаты легионерам в размере как раз стоимости такого ремонта ...