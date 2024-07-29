«Ак Барс Арену» отремонтируют за 75 млн рублей. Финансирование – из бюджета Татарстана

Теги Рубин премьер-лига Россия стадионы Ак Барс Арена деньги Футбол

В Казани планируют провести капитальный ремонт стадиона «Ак Барс Арена».

На домашнем стадионе «Рубина» будут проведены строительные работы, включая установку и монтаж оборудования.

Ремонт планируют завершить до 1 декабря. Сообщается, что он обойдется в 75 миллионов рублей.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», финансирование будет обеспечено из бюджета Татарстана.

После двух туров Мир РПЛ «Рубин» набрал 3 очка и занимает девятое место.

29 комментариев
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А значит за счет простых граждан. А у клубов нет бабок типа зп одного среднего паспортиста в год….
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Капитальный ремонт за 75 млн рублей? Что можно сделать за такие деньги в масштабах целого стадиона? Плитку переложить и всё?
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татарские бабушки, у которых пенсия 15 тыс рублей, что скажут по этому поводу?
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Ответ Shoorale
У моей мамы пенсия 27к в Татарстане
Ну это существенно меняет дело! Путешествует по миру, наверно
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Заголовок словно наживка для комментариев 😁
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Ответ Сергей Галынский
Его ж построили 6-7 лет назад?! Чистейший распил
его построили к Универсиаде 13 года
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Ответ Полуэктов Пётр
Капитальный ремонт за 75 млн рублей? Что можно сделать за такие деньги в масштабах целого стадиона? Плитку переложить и всё?
Чуть подкрасят, возможно в туалетах поменяют мыльницы. Брусчатку обновят (это уж 30-40 лям) Ну могут еще телеки в фойе поменять, ну тогда не хватит
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Классика😀
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Его ж построили 6-7 лет назад?!
Чистейший распил
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Капремонт стадиона, которому шесть лет?
11 если точнее
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Ответ иди поплачь
татарские бабушки, у которых пенсия 15 тыс рублей, что скажут по этому поводу?
Причём тут пенсионеры вообще?) будто если бы не ремонт, то по 50 рублей каждой бабуле бы перепало, тогда по этой же логике, нужно приостановить ремонты дорог, больниц, и прочих муниципальных объектов, и накинуть лишние 100 рубликов к пенсиям
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Ответ Сергей Галынский
Его ж построили 6-7 лет назад?! Чистейший распил
Распил - это говно в реке Сена за 1.4 лярда евро
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Ответ иди поплачь
татарские бабушки, у которых пенсия 15 тыс рублей, что скажут по этому поводу?
У моей мамы пенсия 27к в Татарстане
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Бассейн выроют?
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Был там в субботу, все было нормально.
Сегодня понедельник. Что сломалось то??!!
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Зачем эта арена вообще нужна
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недорого
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Рубин будет играть на стадионе Центральный?
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Не ходил на арену с момента выхода Рубина в высшую лигу (за исключением кубковых матчей).
Спасибо фан-уйди за это!
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А почему не с бюджета республики Мали?
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Ремонт - зарплата одного среднего хоккеиста в год.
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Опять бюджет ... (
Зато клубы платят зарплаты легионерам в размере как раз стоимости такого ремонта ...
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копейки вообще
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Капремонт стадиона, которому шесть лет?
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