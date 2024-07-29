«Ак Барс Арену» отремонтируют за 75 млн рублей. Финансирование – из бюджета Татарстана

В Казани планируют провести капитальный ремонт стадиона «Ак Барс Арена».

На домашнем стадионе « » будут проведены строительные работы, включая установку и монтаж оборудования.

Ремонт планируют завершить до 1 декабря. Сообщается, что он обойдется в 75 миллионов рублей.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», финансирование будет обеспечено из бюджета Татарстана.

После двух туров Мир РПЛ «Рубин» набрал 3 очка и занимает девятое место.