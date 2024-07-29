Российско-буркинийская ассоциация открыла футбольную школу в Уагадугу. В «Африканской инициативе» хотят «взрастить таланты для Буркина-Фасо и России»

Российско-буркинийская ассоциация открыла футбольную школу в Уагадугу.

Учениками академии Saba в столице Буркина-Фасо уже стали около 130 детей младшего и среднего возраста.

Ассоциация «Африканская инициатива» выделила для школы две пары больших и средних мобильных ворот, 60 мячей, 30 тренировочных конусов, 30 футбольных фишек-маркеров, 120 футболок для детей, тренерскую форму и комплекс медикаментов для оказания первой помощи.



«Я хотел бы поблагодарить тренеров, родителей, а также детей за доверие. Создание футбольной школы – это трамплин и возможность роста для выпускников школы, будущих профессионалов Буркина-Фасо», – отметил представитель «Африканской инициативы» Александр Коньков.



Как отметил президент ассоциации Айо Сумайла, в академии рассчитывают взрастить таланты, которые помогут футболу Буркина-Фасо и России заблистать на международной арене.