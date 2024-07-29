Российско-буркинийская ассоциация открыла футбольную школу в Уагадугу. В «Африканской инициативе» хотят «взрастить таланты для Буркина-Фасо и России»

Теги премьер-лига Россия детский футбол сборная Буркина-Фасо Футбол

Российско-буркинийская ассоциация открыла футбольную школу в Уагадугу.

Учениками академии Saba в столице Буркина-Фасо уже стали около 130 детей младшего и среднего возраста.

Ассоциация «Африканская инициатива» выделила для школы две пары больших и средних мобильных ворот, 60 мячей, 30 тренировочных конусов, 30 футбольных фишек-маркеров, 120 футболок для детей, тренерскую форму и комплекс медикаментов для оказания первой помощи.

«Я хотел бы поблагодарить тренеров, родителей, а также детей за доверие. Создание футбольной школы – это трамплин и возможность роста для выпускников школы, будущих профессионалов Буркина-Фасо», – отметил представитель «Африканской инициативы» Александр Коньков.

Как отметил президент ассоциации Айо Сумайла, в академии рассчитывают взрастить таланты, которые помогут футболу Буркина-Фасо и России заблистать на международной арене.

27 комментариев
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предлагаю не считать буркинийских игроков за легионеров в РПЛ
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Мостового туда тренером отправьте
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Буркина-фасийско-российские таланты из Уагадугу. Угу, так и будет.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На самом деле, хоть тут все и стебутся, инициатива неплохая. Что плохого в том, чтобы открыть спорт школу в бедной стране?.. Ничего плохого. Благое дело.
Отличное, у нас то уже всё застроено и развито. Школ футбольных на каждом углу. Предлагаю ещё им там больниц да школ понастроить и ЖКХ провести, ведь у нас то всё впереди планеты всей. Ну а налоги, на которые это всё делается, не беда, мы же готовы в деревянный сортир на улице ходить ради этого. И ещё списать всем им там по паре десятков лярдов долларов долгов, а что - инициатива то хорошая, благое дело!
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Ответ sr-pigrs
Мостового туда тренером отправьте
В Африке и так жить непросто
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Настоящие друзья
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Филиал академии Краснодара?
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Ответ Alexander Kulkov
Лично ты ходишь в деревянный сортир? Как много вообще у тебя знакомых, использующих очко на улице?
Росстат: 22,6% населения России живет без канализации, почти 17% – с выгребными ямами Более 22% российских домохозяйств или более пятой части жителей России до сих пор не имеют доступа к централизованной канализации, сообщает Росстат со ссылкой на данные ежегодного исследования.

Иди протрезвей и проспись, путриот глубинный.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ваши предложения? Перестать заниматься внешней политикой?.. В США целые города банкротятся (Детройт и поменьше), но они почему-то не перестают заниматься внешней политикой. Все большие страны обречены заниматься ей, даже если внутри страны куча проблем. Не понимать это — грешить против истины.
Внешняя политика это построить детскую школу в Буркина-Фасо когда в своей стране при этом с детским футболом как бы ну так себе?.. Не, внешняя политика - это когда сотрудничество взаимовыгодно, а не вбахать лярды африканцам чтобы потом по тв показать как великий лидер буркинофасийцев прилетел на встречу к путину и как он его уважает. Ну ладно... Вам, клиентам телевизора, бесполезно что то говорить и объяснять, ухожу из разговора ))
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А мой внук за деньги занимается в секции при школе...тьфу.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На самом деле, хоть тут все и стебутся, инициатива неплохая. Что плохого в том, чтобы открыть спорт школу в бедной стране?.. Ничего плохого. Благое дело.
Вроде пролетарии всех стран ушли, потому что закончилось развалом СССР и вот опять.
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Ответ ArnoNeputevy
Буркина-фасийско-российские таланты из Уагадугу. Угу, так и будет.
Угу, из УагадугУ!
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Нафиг нам ещё эти негры? Своих детей растить надо.
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Ответ sr-pigrs
Мостового туда тренером отправьте
будут "друзья, не разлей вода (а то п#### получишь)" :-)
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Ответ paul-pavel
В Африке и так жить непросто
"В" тут лишняя)
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Мохамед Конате через Селюка идею подкинул?
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Ответ Ллб
Пока вопрос выглядит несколько глубже: Можно ли, вообще, считать буркинийских игроков футболистами..
как думаешь вышли бы они из группы на Евро, с Румынией ?
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Днище.
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Первым выпускником будет сын Киркорова.
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И денег распилить
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Ответ Alexander Kulkov
Лично ты ходишь в деревянный сортир? Как много вообще у тебя знакомых, использующих очко на улице?
Как то статистика попадалась, что пару сотен ежегодно топятся в таких вот сортирах. Стоит задуматься
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