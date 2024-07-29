Куртуа о Мбаппе в «Реале»: «Хорошо, когда один из лучших игроков мира в вашей команде, а не против нее. Килиан забьет много голов и поможет нам выиграть титулы – уверен, это будет отличный сезон»
Тибо Куртуа оценил переход Килиана Мбаппе в «Реал».
«Мбаппе – один из лучших игроков мира, и лучше, когда он играет в вашей команде, чем против вас. Это игрок, который способен делать разницу, как это делают Беллингем и Винисиус. Если добавить к ним Мбаппе, это только поможет нам.
Мы просто должны понять, как играть с ним и помогать ему. Уверен, что это будет отличный сезон – он покажет себя, забьет много голов и поможет нам выиграть титулы», – сказал голкипер «Реала».