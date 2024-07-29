Куртуа о Мбаппе в «Реале»: «Хорошо, когда один из лучших игроков мира в вашей команде, а не против нее. Килиан забьет много голов и поможет нам выиграть титулы – уверен, это будет отличный сезон»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Тибо Куртуа оценил переход Килиана Мбаппе в «Реал».

«Мбаппе – один из лучших игроков мира, и лучше, когда он играет в вашей команде, чем против вас. Это игрок, который способен делать разницу, как это делают Беллингем и Винисиус. Если добавить к ним Мбаппе, это только поможет нам.

Мы просто должны понять, как играть с ним и помогать ему. Уверен, что это будет отличный сезон – он покажет себя, забьет много голов и поможет нам выиграть титулы», – сказал голкипер «Реала».

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13 комментариев
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Спортс, разница между заголовком и цитатой кардинальна. Я всё никак не могу привыкнуть к вам
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Ответ Batitotti
Интересно посмотреть на перестройку Реала с уходом Тони и появлением Мбаппе.
с Тони и прошлогодней схемой большую часть игр был перекат с низким темпом, сейчас думаю вернутся к 4-3-3 и более вертикальному футболу
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Ответ meringue
Реал приобрёл в нападении, но потерял в центре поля и в защите. Не уверен что это равнозначный размен.
Тони Крооса заменить тяжело,но нет ничего невозможного!Его могут заменить Беллингем,Кама и Гюлер,пусть не полноценно,но могут.Есть Модрич,который полтора тайма на высоком уровне еще вытянет,что показал на Евро!Меня больше беспокоит оборона,особенно центр!Туда никого не приобрели,Начо ушел,Милитао после травмы пока не вышел на свой уровень до нее,Алабе и Рюдигеру за 30.Алаба к тому же после травмы,и не ясно в какой форме будет.Надеюсь помнят о прошлогодних проблемах в ЦЗ!Время еще есть,надеюсь кого-то купят!
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Интересно посмотреть на перестройку Реала с уходом Тони и появлением Мбаппе.
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Реал приобрёл в нападении, но потерял в центре поля и в защите. Не уверен что это равнозначный размен.
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Ответ Канат1976
Тони Крооса заменить тяжело,но нет ничего невозможного!Его могут заменить Беллингем,Кама и Гюлер,пусть не полноценно,но могут.Есть Модрич,который полтора тайма на высоком уровне еще вытянет,что показал на Евро!Меня больше беспокоит оборона,особенно центр!Туда никого не приобрели,Начо ушел,Милитао после травмы пока не вышел на свой уровень до нее,Алабе и Рюдигеру за 30.Алаба к тому же после травмы,и не ясно в какой форме будет.Надеюсь помнят о прошлогодних проблемах в ЦЗ!Время еще есть,надеюсь кого-то купят!
У Реала в центре обороны по факту один Рюдигер в порядке, Милитао ужасен, а Алаба вообще непонятно каким вернётся. Из цен на поля ушел Кроос, минус игрок в команде, и никого на его место не взяли, хотя с тем учётом что скорее всего перейдут на 4-3-3, то это не так страшно как дыра в обороне.
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Ответ Vatikan
надеюсь, в этом сезоне без судейских подкупов. всё-таки и так что сильный состав
Вы про Ногейру?
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