Лапочкин не согласен с отменой гола «Химок» «Спартаку»: «Этот контакт не является нарушением правил. В 1-м туре был похожий момент – там не было фола, должна быть целостность чемпионата»
Сергей Лапочкин заявил, что не согласен с отмененным голом «Химок» «Спартаку».
Встреча 2-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых (3:1). На 42-й минуте полузащитник хозяев Лукас Вера забил «Спартаку» после передачи Антона Заболотного.
Судья Василий Казарцев отменил гол, посмотрев видеоповтор. Главный арбитр матча решил, что Заболотный нарушил правила, ударив Наиля Умярова по ноге в ходе атаки.
«То, что здесь нет явной и очевидной ошибки, всем явно. Василий [Казарцев] находится в хорошей позиции и видит это единоборство. Дальше я не согласен, что атака идет долго, она была вертикальная и завершилась голом. Поэтому, конечно, надо смотреть, с чего она началась, был ли фол, когда футболисты «Химок» завладели мячом.
Проходит больше двух минут просмотра ВАР, мы видим, что у Казарцева огромные сомнения по поводу решения. А с чем они связаны? Надо понимать, что у нас должна быть целостность чемпионата. Похожий момент был в матче «Локомотива» и «Акрона» в 1‑м туре РПЛ, было сказано, что там не было фола. Во всех похожих эпизодах в матчах РПЛ мы должны продолжать игру. Этот контакт не является нарушением правил», – сказал бывший арбитр.
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Насмешил чудак. У нашего футбольного руководства только одна задача - следить как бы кто про Зенит не пошутил или с трибун чего про них не покричал. А фол чистейший, гол отменён верно.
Или если ваша шайка накосячит, что она делает регулярно годами, нужно все матчи с косяками судить. Это вот насколько надо быть слабоумным чтобы такое придумать.
Мало того, он наглым образом начинает нести откровенный бред. При этом другой арбитр Николаев говорит ровно обратное
Матч испортил питерский казарцев, которого после матча Спартака с Сочи отстраняли и сослали в пердив. Но Газпром его вытащил и снова ставит гадить Спартаку
Не свистнул фол на умярове, не свистнул пенальти на Угальде, затянул просмотр, что повлияло на пенальти ста
Этот газовый клубок судей не развязать никогда - проще выбросить и судить арбитрами из Европы, которые на ЧМ отсудили без таких затяжек времени
А лапочка сработал, как приказано. Теперь газовый СЭ этот эпизод укажет как помощь арбитров Спартаку
3.1. Система VAR может быть использована для помощи Судье только
в случае «явной и очевидной ошибки» или «пропуска серьезного инцидента»
в следующих ситуациях:
- засчитать/не засчитать гол;
- назначить/не назначить 11-метрового удара;
- показать/ не показать прямую красную карточку;
- ошибочная идентификация игрока, получившего дисциплинарную санкцию.