Лапочкин не согласен с отменой гола «Химок» «Спартаку»: «Этот контакт не является нарушением правил. В 1-м туре был похожий момент – там не было фола, должна быть целостность чемпионата»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Антон Заболотный Сергей Лапочкин Василий Казарцев Матч ТВ Лукас Вера I Наиль Умяров Футбол

Сергей Лапочкин заявил, что не согласен с отмененным голом «Химок» «Спартаку».

Встреча 2-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых (3:1). На 42-й минуте полузащитник хозяев Лукас Вера забил «Спартаку» после передачи Антона Заболотного.

Судья Василий Казарцев отменил гол, посмотрев видеоповтор. Главный арбитр матча решил, что Заболотный нарушил правила, ударив Наиля Умярова по ноге в ходе атаки.

«То, что здесь нет явной и очевидной ошибки, всем явно. Василий [Казарцев] находится в хорошей позиции и видит это единоборство. Дальше я не согласен, что атака идет долго, она была вертикальная и завершилась голом. Поэтому, конечно, надо смотреть, с чего она началась, был ли фол, когда футболисты «Химок» завладели мячом.

Проходит больше двух минут просмотра ВАР, мы видим, что у Казарцева огромные сомнения по поводу решения. А с чем они связаны? Надо понимать, что у нас должна быть целостность чемпионата. Похожий момент был в матче «Локомотива» и «Акрона» в 1‑м туре РПЛ, было сказано, что там не было фола. Во всех похожих эпизодах в матчах РПЛ мы должны продолжать игру. Этот контакт не является нарушением правил», – сказал бывший арбитр.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар в ногу не является янарушением правил?Сейчас возмущаюсь даже не как болельщик Спартака,просто тупость судей раздражает.Судья должен был сразу свистнуть а не давать атаке развиваться.
+58
-17
+41
Вот только сейчас на Матче разбирали эпизод. Там чётко видно как Зе сбивает ногу Умярова ДО касания мяча.
+25
-7
+18
То что Казарцев профнепригоден последние годы у кого-то вызывает сомнения?
+17
-3
+14
Ответ Overkiller
Вот только сейчас на Матче разбирали эпизод. Там чётко видно как Зе сбивает ногу Умярова ДО касания мяча.
Да это было видно чуть не на первом же повторе. Однако Казарцев у монитора рассматривал момент добрых 2-3 минуты. Вопрос. Какого хрена он там пытался разглядеть, если всё было настолько очевидно?!
+18
-4
+14
Как по мне, гол правильно отменили и пеналь был правильный.
+17
-5
+12
Все что нужно знать о наших судьях. Бьет в ногу, это не фол. После вара это фол, а этот подумал и решил что нет. Так и я могу судить
+8
-2
+6
"у нас должна быть целостность чемпионата"

Насмешил чудак. У нашего футбольного руководства только одна задача - следить как бы кто про Зенит не пошутил или с трибун чего про них не покричал. А фол чистейший, гол отменён верно.
+14
-9
+5
Ответ Spartakus1984
Ты честный человек Гена,замечал за тобой уже не в первом твоем комментарии.
Спасибо! Что касается непосредственно футбола и моментов матча, я пишу искренне, как вижу и думаю. Могу быть и не прав. Но без всяких закидонов. Даже если это касается моего Ростова.
+5
-1
+4
Ответ svistoplyakslavs
Возможно сначала он не увидел удара в ногу,посмотрел повтор и увидел
Ну тогда о чем говорить?Значит гол не засчитали правильно.
+8
-4
+4
Таких моментов за матч дофига, отменять за такой стык за 40 метров от ворот бред. Хотя в этом сезоне мягче могут судить чем в прошлом, а мы об этом не знаем.
+7
-5
+2
Аж залезли в первый тур, так может все-таки там судья был не прав. Все это пустое, пока Казарцева будут ставить на Спартак про судейство можно говорить вечно.
+3
-1
+2
Судьи и между собой не могут договориться, Николаев говорит одно, Лапочкин другое. Измельчали донельзя.
+2
0
+2
Нормального уровня арбитр, считает одинаковыми эпизоды со стыком в штрафной и фолом в центре поля. Ах да, его же УЕФА забанил за договорняк.
+8
-7
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Как по мне, гол правильно отменили и пеналь был правильный.
Ты честный человек Гена,замечал за тобой уже не в первом твоем комментарии.
+4
-3
+1
Господин лапочкин вы не про другой матч скажите, а про здесь. был или нет фол?
Или если ваша шайка накосячит, что она делает регулярно годами, нужно все матчи с косяками судить. Это вот насколько надо быть слабоумным чтобы такое придумать.
+1
0
+1
За вышел играть в регби, на первой минуте должен был желтую получить и потом грубо рубил.
+3
-2
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
А раньше не мог поэтому подключал админ ресурс.
+3
-3
0
Ответ Владислав Назаров
Фол с повтором очевиден, но были ли полномочия у ВАР, в данном случае, вмешиваться это вопрос (в середине поля, но гл. арбитр ничего не увидел, как и пенальти, в частности)....
Был бы очевиден, Казарцев так долго бы не смотрел момент.
0
0
0
Ответ Владислав Назаров
Фол с повтором очевиден, но были ли полномочия у ВАР, в данном случае, вмешиваться это вопрос (в середине поля, но гл. арбитр ничего не увидел, как и пенальти, в частности)....
Гол и всё, что ему предшествовало, в компетенции ВАР. Голы всегда проверяются. Были случаи, что и при фолах засчитывали, но там слишком много времени проходило между нарушением и голом.
0
0
0
Ответ Николай Кошкин
Отнял гол у Химок и поставил пенальти в пользу Спартака. Я правильно понимаю что это очередная часть «антиспартаковского» заговора ???
Почему газовый питерский лапочкин, отстранённый УЕФА от любой футбольной деятельности продолжает работать экспертом на газпром тв?

Мало того, он наглым образом начинает нести откровенный бред. При этом другой арбитр Николаев говорит ровно обратное

Матч испортил питерский казарцев, которого после матча Спартака с Сочи отстраняли и сослали в пердив. Но Газпром его вытащил и снова ставит гадить Спартаку

Не свистнул фол на умярове, не свистнул пенальти на Угальде, затянул просмотр, что повлияло на пенальти ста

Этот газовый клубок судей не развязать никогда - проще выбросить и судить арбитрами из Европы, которые на ЧМ отсудили без таких затяжек времени

А лапочка сработал, как приказано. Теперь газовый СЭ этот эпизод укажет как помощь арбитров Спартаку
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Я с тобой не согласен. Гол проверяется всегда и всё, что ему предшествовало. Это нарушение небыло рассмотренно, как отдельный момент. А именно при взятии ворот. Не будь гола, то и нарушение это ВАР не рассматривал бы.
Здесь другое. Момент сложный и не может рассматриваться ВАРом как явная, очевидная ошибка судьи. Поэтому ВАР не должен был вмешиваться.
0
0
0
Ответ zanuda59
3. Компетенция VAR. 3.1. Система VAR может быть использована для помощи Судье только в случае «явной и очевидной ошибки» или «пропуска серьезного инцидента» в следующих ситуациях: - засчитать/не засчитать гол; - назначить/не назначить 11-метрового удара; - показать/ не показать прямую красную карточку; - ошибочная идентификация игрока, получившего дисциплинарную санкцию.
Я с тобой не согласен. Гол проверяется всегда и всё, что ему предшествовало. Это нарушение небыло рассмотренно, как отдельный момент. А именно при взятии ворот. Не будь гола, то и нарушение это ВАР не рассматривал бы.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Когда забивается гол, ВАР проверяет всегда правильность , вроде как. Так что,, всё правильно.
3. Компетенция VAR.

3.1. Система VAR может быть использована для помощи Судье только

в случае «явной и очевидной ошибки» или «пропуска серьезного инцидента»

в следующих ситуациях:

- засчитать/не засчитать гол;

- назначить/не назначить 11-метрового удара;

- показать/ не показать прямую красную карточку;

- ошибочная идентификация игрока, получившего дисциплинарную санкцию.
0
0
0
Ответ zanuda59
Согласен, что ВАР по регламенту не мог вмешиваться?
Честно говоря я не знаю регламент ВАР.
0
0
0
Ответ zanuda59
Ошибаться можно, врать нельзя!
Ну да. Так и стараюсь. . Но иногда охота постебаться. Типа, команда не может, судья поможет. Но это уже другое. 😁
+1
-1
0
Ответ Spartakus1984
Я стараюсь поступать так же.Не хочу быть лгуном в глазах людей,да и смысл не признавать очевидного.
Согласен, что ВАР по регламенту не мог вмешиваться?
+1
-1
0
Ответ Чебурашка от Гены
Спасибо! Что касается непосредственно футбола и моментов матча, я пишу искренне, как вижу и думаю. Могу быть и не прав. Но без всяких закидонов. Даже если это касается моего Ростова.
Ошибаться можно, врать нельзя!
+1
-1
0
Ответ Чебурашка от Гены
Спасибо! Что касается непосредственно футбола и моментов матча, я пишу искренне, как вижу и думаю. Могу быть и не прав. Но без всяких закидонов. Даже если это касается моего Ростова.
Я стараюсь поступать так же.Не хочу быть лгуном в глазах людей,да и смысл не признавать очевидного.
+1
-1
0
Лампочкин может поплакать со всем юбилейным табором.
+3
-3
0
Этот момент можно считать сложным для арбитра в поле, но после просмотра, только у Лапочкина могли возникнуть вопросы. И если в первом туре нарушение прозевали - это не повод пропускать нарушения до конца чемпионата. Заболотный мяча вообще не коснулся. Он ударил по ноге и мяч от ноги Умярова изменил направление.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий