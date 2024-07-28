Лапочкин не согласен с отменой гола «Химок» «Спартаку»: «Этот контакт не является нарушением правил. В 1-м туре был похожий момент – там не было фола, должна быть целостность чемпионата»

Сергей Лапочкин заявил, что не согласен с отмененным голом «Химок» «Спартаку».

Встреча 2-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых (3:1). На 42-й минуте полузащитник хозяев забил « » после передачи Антона Заболотного.

Судья Василий Казарцев отменил гол, посмотрев видеоповтор. Главный арбитр матча решил, что нарушил правила, ударив по ноге в ходе атаки.

«То, что здесь нет явной и очевидной ошибки, всем явно. Василий [Казарцев] находится в хорошей позиции и видит это единоборство. Дальше я не согласен, что атака идет долго, она была вертикальная и завершилась голом. Поэтому, конечно, надо смотреть, с чего она началась, был ли фол, когда футболисты «Химок» завладели мячом.

Проходит больше двух минут просмотра ВАР, мы видим, что у огромные сомнения по поводу решения. А с чем они связаны? Надо понимать, что у нас должна быть целостность чемпионата. Похожий момент был в матче «Локомотива» и «Акрона» в 1‑м туре РПЛ, было сказано, что там не было фола. Во всех похожих эпизодах в матчах РПЛ мы должны продолжать игру. Этот контакт не является нарушением правил», – сказал бывший арбитр.

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