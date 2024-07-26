Джикия и Антон Миранчук не рассматривают варианты в РПЛ. Об этом заявил их агент Шпинев

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия Антон Миранчук агенты Вадим Шпинев Р-Спорт Футбол

Антон Миранчук и Георгий Джикия не рассматривают варианты в РПЛ.

Об этом заявил агент футболистов Вадим Шпинев.

«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами российской Премьер-лиги», – сказал Шпинев.

Миранчук и Джикия ранее стали свободными агентами после завершения контрактов в «Локомотиве» и «Спартаке» соответственно.

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61 комментарий
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Это скорее клубы РПЛ не ведут с ними переговоры с запросами их агента. А итоге из-за полу умного агент парни раньше времени ставили закончат...
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Значит ли это что ведут с клубами ФНЛ?)
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Шпинев конечно тот еще персонаж. Это надо умудриться, что основных его клиентов не продлили и теперь они никому не нужны
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Ответ Владислав88
Это скорее клубы РПЛ не ведут с ними переговоры с запросами их агента. А итоге из-за полу умного агент парни раньше времени ставили закончат...
1/2 умного?
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Ответ Владислав88
Это скорее клубы РПЛ не ведут с ними переговоры с запросами их агента. А итоге из-за полу умного агент парни раньше времени ставили закончат...
Будет другим паспортистам наука как свои клубы шантажировать через неадекватного агента. ФНЛ ждет своих героев.
+30
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+28
Ответ alexey102rus
Шпинев конечно тот еще персонаж. Это надо умудриться, что основных его клиентов не продлили и теперь они никому не нужны
Зато теперь он может потребовать от каких-нибудь Урарту и Актобе подписной бонус на сэкономленный за трансфер деньги, причём лично себе в карман
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+19
Ответ Helge
Зато теперь он может потребовать от каких-нибудь Урарту и Актобе подписной бонус на сэкономленный за трансфер деньги, причём лично себе в карман
Мне кажется он так не думал. Скорее пытался выкручивать руки клубам, но из-за своей глупости просчитался. Теперь же пытается рассказывать о какой-то загранице, когда она там вообще не нужны с их финансовым аппетитом
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+16
Конечно, им нигде больше столько не заплатят. В последний день ТО перейдете в Махачкалу, лишь бы хоть где начать играть
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И вот куда они теперь? В зенит не надо, там закупились по полной. А другие клубы такие ЗП не потянут. За пределами России тоже таких денег нет, разве что в СА, Катаре, но туда не позовут, туда звёзды едут доигрывать.
В медиалигу , джикие там сейчас самое место
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Что-то долго Шпинёв договаривается с перспективными Работодателеми. На флажке думает проскочить? Сомневаюсь, что такое выгорит))
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Ну в Турции з/п в 1 млн. евро дадут каждому.
Только Джикия хочет минимум - 1,5, а Миранчук - 2. В этом и вся проблема.
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Все таки в ФНЛ😁
+5
0
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ФНЛ?
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Ответ Max Zhomkov
И вот куда они теперь? В зенит не надо, там закупились по полной. А другие клубы такие ЗП не потянут. За пределами России тоже таких денег нет, разве что в СА, Катаре, но туда не позовут, туда звёзды едут доигрывать. В медиалигу , джикие там сейчас самое место
Поедут как Бакаев к примеру в ОАЭ, я думаю там тоже могут нормально насыпать
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В Амкар Джикию
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А что рассматривают ? Армению и Кипр?
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Беларусь?Мальта?Сан-Марино?)))
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Ответ Олег Кузнецов
Будет другим паспортистам наука как свои клубы шантажировать через неадекватного агента. ФНЛ ждет своих героев.
скорей армения или казахстан
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Ответ Тмб68рус
Конечно, им нигде больше столько не заплатят. В последний день ТО перейдете в Махачкалу, лишь бы хоть где начать играть
Про Химки еще забыли
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Агент, который много болтает и устраивает клиентов на условия "хуже" называя предыдущие - "унизительными")

Не понимаю как и зачем игроки с ним работают
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В Казахстан что ли поедут?)
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В итоге оба перейдут в условный Рубин.
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Вот всей дружной компанией во главе с этим прохиндеем валите куда-нибудь подальше. Достали уже.
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Не ведут переговоры с клубами РПЛ...
Сегодня не ведут, а завтра начнут вести...
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Ответ Евгений Цыбулин
Беларусь?Мальта?Сан-Марино?)))
Надо стремиться выше - Гибралтар.
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В лучшую лигу мира сразу метят?
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Ответ Max Zhomkov
И вот куда они теперь? В зенит не надо, там закупились по полной. А другие клубы такие ЗП не потянут. За пределами России тоже таких денег нет, разве что в СА, Катаре, но туда не позовут, туда звёзды едут доигрывать. В медиалигу , джикие там сейчас самое место
Раз переходят свободными агентами в Европе смогут побольше зарплату дать. Подписной бонус какой-нибудь.
+1
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Ладно Джикия , его максимум в Махачкалу звали и то на ЗП до ляма РУБЛЕЙ в месяц , но Миранчук , который отказал Локо с контрактом 1,6-1,8 лямов евро ( что выше потолка и самый максимум в Локо для него сделали) попросив 2 ляма и контракт на 3 года … вообще максимум в Турции окажется на ЗП 600-800 тыс, Миранчук с агентишкой так пр***ались и сейчас он никуда не перейдет в это ТО :)
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Антон в Аталанту, Атланту или в мексиканский Атлас
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Ответ карабашка
Для Джикии Кипр это максимум.
Да и то , он не сдвинется туда уезжать , квартиры в Мск , ремонты , суетолог Гео похоже останется дома и закончит в ФНЛ ( Родина, Торпедо ) или медиалиге (кроме шуток, это его реальный уровень сейчас)
да и вообще кажется, что он в своей голове последние 2-3 года как закончил с футболом..мб и завершит с футболом в целом
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