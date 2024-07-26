Джикия и Антон Миранчук не рассматривают варианты в РПЛ. Об этом заявил их агент Шпинев

Антон Миранчук и Георгий Джикия не рассматривают варианты в РПЛ.

Об этом заявил агент футболистов .

«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и переговоры о продолжении карьеры с клубами российской Премьер-лиги», – сказал Шпинев.

Миранчук и Джикия ранее стали свободными агентами после завершения контрактов в « » и « » соответственно.

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