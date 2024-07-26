Джикия и Антон Миранчук не рассматривают варианты в РПЛ. Об этом заявил их агент Шпинев
Антон Миранчук и Георгий Джикия не рассматривают варианты в РПЛ.
Об этом заявил агент футболистов Вадим Шпинев.
«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами российской Премьер-лиги», – сказал Шпинев.
Миранчук и Джикия ранее стали свободными агентами после завершения контрактов в «Локомотиве» и «Спартаке» соответственно.
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В медиалигу , джикие там сейчас самое место
Только Джикия хочет минимум - 1,5, а Миранчук - 2. В этом и вся проблема.
Не понимаю как и зачем игроки с ним работают
Сегодня не ведут, а завтра начнут вести...
да и вообще кажется, что он в своей голове последние 2-3 года как закончил с футболом..мб и завершит с футболом в целом