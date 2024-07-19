УЕФА начал расследование из-за кричалки игроков Испании «Гибралтар – испанский»

Теги Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу УЕФА происшествия Альваро Мората Федерация футбола Гибралтара сборная Гибралтара по футболу Родри Ламин Ямаль Футбол

УЕФА начал расследование из-за кричалки игроков сборной Испании про Гибралтар.

Перед началом празднования победы на Евро-2024 в центре Мадрида Родри, Альваро Мората и Ламин Ямаль пританцовывали и пели: «Гибралтар – испанский».

Позднее Футбольная ассоциация Гибралтара пожаловалась на инцидент в УЕФА.

«Этот процесс возглавили два футболиста: Родри и Альваро Мората, опытные игроки с богатым опытом на уровне клубов и сборных. Первый играет в полузащите «Манчестер Сити» в Англии и был признан лучшим футболистом Евро-2024, второй – капитан сборной, который, как ни парадоксально, носил повязку от УЕФА с надписью RESPECT («Уважение») на протяжении турнира.

Видео было широко растиражировано мировыми СМИ, в том числе в Гибралтаре, где оно было встречено с негодованием, смятением и разочарованием. Такое поведение глубоко оскорбительно для гибралтарцев, которые неоднократно реализовывали свои демократические права с целью остаться британской заморской территорией.

К тому же поведение игроков было незаконным, поскольку нарушает положения Дисциплинарного регламента УЕФА. Оно не только не соответствует духу спортивного соперничества, но и является непристойным и оскорбительным, а также дискриминирует по политическим мотивам и/или мотивам национального или этнического происхождения», – в частности, отмечается в обращении.

Сегодня УЕФА сообщил о назначении инспектора по этике и дисциплине для оценки потенциального нарушения Родри и Моратой дисциплинарного регламента организации.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гибралтар не испанский. Косово уже тоже не сербское. И только Крым - "украинский". Обожаю "последовательность" УЕФА :))
+62
-19
+43
Ответ Циник Петербургский
Гибралтар не испанский. Косово уже тоже не сербское. И только Крым - "украинский". Обожаю "последовательность" УЕФА :))
Мне всегда смешно было с подобного) Одни у нас борцы за свободу и демократию, а другие сепаратисты))
+20
-6
+14
Гибралтар Лабрадор, Бутусова что ли не слушали
+13
-1
+12
Следующую Финалиссиму необходимо расширить до четырех команд. Проигравший перед всеми извиняется
+12
0
+12
Ответ antifa rise up
Комментарий удален модератором
Из-за кастрюли не заметил, и зашел на спортс вместо трибуны? Вечно ущемленный
+17
-7
+10
Ответ bionicman
ну Гибралтар как бы отдельной командой в квалификации к ЧМ и ЧЕ выступает так что по крайней мере в футбольной юрисдикции это 100% независимая страна
Федерация футбола, не страна.
+7
0
+7
А Лабрадор чей? Тема не раскрыта.
+8
-1
+7
Ответ Inside 88 LW
А Лабрадор чей? Тема не раскрыта.
Канадский..чей ещё
+5
0
+5
Третья мировая похоже начнется из-за какого-нибудь футбольного матча
+5
0
+5
Ответ bionicman
ну Гибралтар как бы отдельной командой в квалификации к ЧМ и ЧЕ выступает так что по крайней мере в футбольной юрисдикции это 100% независимая страна
Шотландия, Ирландия и Уэльс тоже независимые?
+4
0
+4
Ответ Burel
Канадский..чей ещё
Канада - французская колония.
Получается надо штрафовать Аргентину)
+3
0
+3
испанцы конечно погорячились...
сначала надо было в Гибралтар вежливых кабальеро отправить а потом уже кричать... Гибралтар наш
+4
-1
+3
Ответ Alex.K71
Футбол интересен не только игрой))
Мне кажется в этом году сборные соревнуются в идиотизме по кричалкам
+3
0
+3
Больше кричалок - больше расследований!
+3
0
+3
Беспонтовая организация, там вижу, тут нет, и вообще футбол вне политики, неа не слышали
+5
-2
+3
Ответ Циник Петербургский
Гибралтар не испанский. Косово уже тоже не сербское. И только Крым - "украинский". Обожаю "последовательность" УЕФА :))
Трудно придумать что-то более «этадругое», как минимум самим гибралтарцам такое счастье как Испания даром не нужно. Даже на спортсе разборы были, не говорю уж об изучении сторонних ресурсов, даже прямо тут почитать слишком сложно для нечаевцев))
+3
-1
+2
Ответ TaR
Третья мировая похоже начнется из-за какого-нибудь футбольного матча
албания:сербия, азербайджан:армения, аргентина:франция - выбирайте....
+2
0
+2
Ответ antifa rise up
Как же вата утомляет, во всех странах…
Как же чубатые надоели везде. Даже в интернет спокойно не зайти
+2
-1
+1
Ответ Александр Александров
во что превратился евро, да и в принципе весь ногомяч - скандалы, политические высказывания, жалобы, расследования то ли дело евро 2004 - праздник футбола, сенсации и декласс в финале одного юного цыгана с мадейры
Не только футбол. Везде сейчас так.
+1
0
+1
Сколько ранимых душ
Как они живут вообще, если кричалка футболистов их так страшно оскорбляет ))
+3
-2
+1
Ответ Raar
Сколько ранимых душ Как они живут вообще, если кричалка футболистов их так страшно оскорбляет ))
А если кричать ПОЛУОСТРОВ это Украина или Абхазия это Грузия - разве не оскорбление с чьей то стороны ?!
+2
-1
+1
Ответ ltkmaby
А есть правила, когда в каком возрасте и кому конкретно можно начинать волноваться по поводу Гибралтара?
Никому и ни в каком, если ты не являешься гражданином Гибралтара.
0
0
0
Ответ Федя Букин
Одному некомфортно в испанских клубах Второй только вылез из пелёнок Третий вообще играет в той самой Англии Но всех троих так волнует Гибралтар, что сразу после свистка начинают об этом сообщать всему миру 🤦‍♂️
А есть правила, когда в каком возрасте и кому конкретно можно начинать волноваться по поводу Гибралтара?
+1
-1
0
Ответ Slavnov
Каталония не зависима,как и страна басков
Конечно! Даже есть желание когда-нибудь получить паспорт Басконии. Ну и Каталонии тоже. Блин, у них нет паспортов? Как же так...Реальность, такая суровая...
0
0
0
Ответ TaR
Третья мировая похоже начнется из-за какого-нибудь футбольного матча
Ну есть же мнение, что война в югославии началась из-за футбольного матча
0
0
0
Ответ .ru
испанцы конечно погорячились... сначала надо было в Гибралтар вежливых кабальеро отправить а потом уже кричать... Гибралтар наш
Если народ Гибралтара не хочет, никакие вежливые кабальеро не помогут.
0
0
0
Ответ Burel
Канадский..чей ещё
В Канаде и ньюфаундленд.
0
0
0
Ответ Вячеслав Новиков
Беспонтовая организация, там вижу, тут нет, и вообще футбол вне политики, неа не слышали
Окей, пусть играют каждый с кем хочет и любой себя ЧЕМПИОНОМ МИРА назначает .
Из серии и государство не нужно - сами решим 🤦🏼‍♂️
0
0
0
Ответ antifa rise up
Комментарий удален модератором
Что тебе сделали римляни?
0
0
0
Ответ Циник Петербургский
Гибралтар не испанский. Косово уже тоже не сербское. И только Крым - "украинский". Обожаю "последовательность" УЕФА :))
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий