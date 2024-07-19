УЕФА начал расследование из-за кричалки игроков Испании «Гибралтар – испанский»
УЕФА начал расследование из-за кричалки игроков сборной Испании про Гибралтар.
Перед началом празднования победы на Евро-2024 в центре Мадрида Родри, Альваро Мората и Ламин Ямаль пританцовывали и пели: «Гибралтар – испанский».
Позднее Футбольная ассоциация Гибралтара пожаловалась на инцидент в УЕФА.
«Этот процесс возглавили два футболиста: Родри и Альваро Мората, опытные игроки с богатым опытом на уровне клубов и сборных. Первый играет в полузащите «Манчестер Сити» в Англии и был признан лучшим футболистом Евро-2024, второй – капитан сборной, который, как ни парадоксально, носил повязку от УЕФА с надписью RESPECT («Уважение») на протяжении турнира.
Видео было широко растиражировано мировыми СМИ, в том числе в Гибралтаре, где оно было встречено с негодованием, смятением и разочарованием. Такое поведение глубоко оскорбительно для гибралтарцев, которые неоднократно реализовывали свои демократические права с целью остаться британской заморской территорией.
К тому же поведение игроков было незаконным, поскольку нарушает положения Дисциплинарного регламента УЕФА. Оно не только не соответствует духу спортивного соперничества, но и является непристойным и оскорбительным, а также дискриминирует по политическим мотивам и/или мотивам национального или этнического происхождения», – в частности, отмечается в обращении.
Сегодня УЕФА сообщил о назначении инспектора по этике и дисциплине для оценки потенциального нарушения Родри и Моратой дисциплинарного регламента организации.
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Получается надо штрафовать Аргентину)
сначала надо было в Гибралтар вежливых кабальеро отправить а потом уже кричать... Гибралтар наш
Как они живут вообще, если кричалка футболистов их так страшно оскорбляет ))
Из серии и государство не нужно - сами решим 🤦🏼♂️