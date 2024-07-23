«Атлетико» близок к приобретению Довбика у «Жироны» за 30+5 млн евро

Артем Довбик близок к переходу в «Атлетико» из «Жироны».

Ранее стало известно, что клубы приближаются к согласованию трансфера 27-летнего нападающего.

По информации As, сумма сделки может составить 35 миллионов евро, при этом 5 млн – это бонусная часть. Сам футболист был бы рад перейти в мадридскую команду.

стал лучшим бомбардиром в прошедшем сезоне, забив 24 гола и отдав 8 результативных передач в 36 матчах. Его статистика – здесь.

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