«Атлетико» близок к приобретению Довбика у «Жироны» за 30+5 млн евро

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жирона Артем Довбик Футбол

Артем Довбик близок к переходу в «Атлетико» из «Жироны».

Ранее стало известно, что клубы приближаются к согласованию трансфера 27-летнего нападающего. 

По информации As, сумма сделки может составить 35 миллионов евро, при этом 5 млн – это бонусная часть. Сам футболист был бы рад перейти в мадридскую команду. 

Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошедшем сезоне, забив 24 гола и отдав 8 результативных передач в 36 матчах. Его статистика – здесь

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25 комментариев
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Ответ Kahn01
Надо вводить правило для дебютантов ЛЧ, чтоб сохраняли костяк команды после удачного сезона. Опять распродажа
Так сами дебютанты лч и будут против в первую очередь - это их главный шанс заработать, им и пользуются
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Может я чего-то не понимаю, но Жирона продавая своего лучшего бомбардира, таким образом готовится к дебюту в Лиге чемпионов?
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+14
Ответ Potapson
Может я чего-то не понимаю, но Жирона продавая своего лучшего бомбардира, таким образом готовится к дебюту в Лиге чемпионов?
и так понятно, что это единственный сезон Жироны в еврокубках. Прыгнули выше головы (мягко говоря), можно и подзаработать
+9
-1
+8
Ответ Potapson
Может я чего-то не понимаю, но Жирона продавая своего лучшего бомбардира, таким образом готовится к дебюту в Лиге чемпионов?
Всё таки сумма за которую они его продают в 5 раз больше чем та за которую купили год назад, да и замену найти ещё успеют. Плюс таким командам как Жирона, играя в ЛЧ главное не результат а заработок, который они себе уже обеспечили.
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Ответ Фуфик Полосатый
и так понятно, что это единственный сезон Жироны в еврокубках. Прыгнули выше головы (мягко говоря), можно и подзаработать
Жирона из Сити групп и это стабильные бабки. у них все гуд будет
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+2
Ответ Алексей Гусев
Да ну, стоит ли он такого бабла?
без тебя решат)
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+2
Конец эпохи Мораты
+1
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+1
Ответ Potapson
Может я чего-то не понимаю, но Жирона продавая своего лучшего бомбардира, таким образом готовится к дебюту в Лиге чемпионов?
Конечно.
Плюс ещё в лч заработает.
Далеко она не пройдёт , хотя там новый формат.
И вполне возможно, что Довбик игрок одного сезона.
Поэтому и надо продавать и зарабатывать.
Мне очень хочется посмотреть на Хвичу в новом сезоне.
По нему такие же сомнения.
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+1
Ответ Kahn01
Надо вводить правило для дебютантов ЛЧ, чтоб сохраняли костяк команды после удачного сезона. Опять распродажа
Звучит красиво, но на практике нереально. И вообще, их же не крадут у них.
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0
+1
Надо вводить правило для дебютантов ЛЧ, чтоб сохраняли костяк команды после удачного сезона. Опять распродажа
+10
-9
+1
Ответ a2wai
Заслужил повышение. Правда как-то слишком дешево его отдают.
Да не сказал бы.
На тм его цена как раз 35.
А брали его за 7 лямов.
Все в плюсе)
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Чой то Жирону очень быстро на запчасти разобрали
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Ответ Биограф Венгера
Чой то Жирону очень быстро на запчасти разобрали
Да Вы шо? То то они Ван Де Бека взяли и много кого)
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Ответ Potapson
Может я чего-то не понимаю, но Жирона продавая своего лучшего бомбардира, таким образом готовится к дебюту в Лиге чемпионов?
Совсем был плох Довбик на ЧЕ , конечно не он один .
Нет ни какой уверенности , что он сможет повторить прошлый сезон .
Но и нет уверенности , что в Атлетико не сыграет даже лучше прежнего ))
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Ответ Pigmalion
Ну какой же бред, покупать 27 бесперспективного игрока за 35млн из-за одного хорошего сезона. Довбик половину от этого стоит. Вон БВБ Герасси, который чуть сильнее, но чуть старше за 18млн, вот +- столько и стоит.
Это в АТМ так работают, Был Свободный Агент ЦЗ из Лас пальмаса его взяла Лодка, был Хойберг его берет Марсель.
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Ответ Kahn01
Надо вводить правило для дебютантов ЛЧ, чтоб сохраняли костяк команды после удачного сезона. Опять распродажа
Ага, а зарабатывать как? А как ваши МС и Челси Салахов и Де Брейне будут выкупать?
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Надеюсь что Цыганков тоже уйдет, ибо там в Жироне больше варить кашу не с кем.
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Удачи Пичичи, все при нём для того чтобы снова стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
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Заслужил повышение. Правда как-то слишком дешево его отдают.
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Жирона, Штутгарт, Болонья… Разорвали в клочья. Тривиальная история.
Но давайте отметим Байер и Астон Виллу. Эти еще держатся.
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Тюкавина на замену пусть берут)
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