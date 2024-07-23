«Атлетико» близок к приобретению Довбика у «Жироны» за 30+5 млн евро
Артем Довбик близок к переходу в «Атлетико» из «Жироны».
Ранее стало известно, что клубы приближаются к согласованию трансфера 27-летнего нападающего.
По информации As, сумма сделки может составить 35 миллионов евро, при этом 5 млн – это бонусная часть. Сам футболист был бы рад перейти в мадридскую команду.
Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошедшем сезоне, забив 24 гола и отдав 8 результативных передач в 36 матчах. Его статистика – здесь.
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Плюс ещё в лч заработает.
Далеко она не пройдёт , хотя там новый формат.
И вполне возможно, что Довбик игрок одного сезона.
Поэтому и надо продавать и зарабатывать.
Мне очень хочется посмотреть на Хвичу в новом сезоне.
По нему такие же сомнения.
На тм его цена как раз 35.
А брали его за 7 лямов.
Все в плюсе)
Нет ни какой уверенности , что он сможет повторить прошлый сезон .
Но и нет уверенности , что в Атлетико не сыграет даже лучше прежнего ))
Но давайте отметим Байер и Астон Виллу. Эти еще держатся.