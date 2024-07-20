«Кажется, что Месси много стоит на месте – но он делает это там, где нужно, чтобы затем включить режим турбо и стать угрозой. Никто не превосходит его в этом». Мюллер о Лео

Теги Бавария МЛС бундеслига Германия Лионель Месси Зинедин Зидан Томас Мюллер Интер Майами Футбол

Томас Мюллер сравнил себя с Лионелем Месси и Зинедином Зиданом.

«Самое важное для меня – это не статистика, а общие впечатления и моменты, которые я могу пережить со своей командой, клубом и болельщиками. Магия футбола заключается также в эстетике и элегантности.

Я как-то читал, что у меня бомбардирские показатели лучше, чем у Зинедина Зидана. Но я не обманываю себя: в плане магии игры такие волшебники, как Месси и Зидан, полностью отличаются от меня. 

Бесспорные факты, такие как голы или титулы, безусловно, являются важным фактором. Но, в конце концов, футбол – это нечто большее. 

Со стороны часто кажется, что он [Месси] много стоит на месте, но он делает это в нужных местах, чтобы затем включить режим турбо и стать угрозой воротам. В этом отношении его никто не может превзойти», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild. 

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48 комментариев
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Да что этот аргентинец Мюллер себе позволяет? ..... Хотя постойте )))
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Месси: много стоит на месте
Тоже Месси: лучших игрок XXI века по гол+пас
🤷🏻‍♂️
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Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Где твой португальский кумир "лучший футболист в истории человечества" был на протяжении 16 лет на главном турнире в футболе - чемпионате мира? А уж тех, кто его на мундиале съедал, даже начинать перечислять смысла нет) До вечера можно залипнуть, столько там фамилий будет 😄
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Ответ Капибарбер
"Кажется, что Рональду бьёт слишком много пенальти, но он делает это лучше всех в мире"
Пытался пошутить, но сказал по факту? 😄
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"Кажется, что Рональду бьёт слишком много пенальти, но он делает это лучше всех в мире"
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Ответ AC_Milan_7
Пытался пошутить, но сказал по факту? 😄
Ну Роналду даже не лучший пенальтист, процент реализации около 84 процента, у Левандовски, Балотелли, Бруно 90-91 процента
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Ну это классика. Великие говорят о великих. Про бербера, который по факту закончился уже лет 15 назад - говорят только его сёстры да преданные глоры.
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" Самое важное для меня- это не статистика......"

Фу, какой некрасивый((
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Ответ superbro
Комментарий скрыт
Да всем плевать на криштика, просто Мюллер сказал о пешеходах, и мне главный вспомнился:))
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Рон не стоит на месте...он приныривается
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Стоит на месте только криштик, это же надо таким неадекватном быть что бы просто в штрафной стоять и даже не оттягиваться, что бы не попасть в офсайд:))
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Ответ EnzoAmatera
Все просто, тренера освобождают его от черновой работы и он не тратит силы и энергию, а когда команда переходит из обороны в атаку он как с цепи срывается и создаёт угрозу сопернику своим движением, передачами и тд
Ну так наверное маршал советского союза Жуков не должен тратить силы на рытьё окопов и таскать снаряды? Для этого наверное есть куча дуболомов а маршал гений тактики он один на миллионы дуболомов, и главный шеф повар крутого ресторана не должен участвовать в чистке картофеля и другой хрени? Что за глупая мантра про участие в коллективном прессинге, есть те кто должен таскать рояль и из миллионы и есть единицы кто умеет играть на рояле. Нейрохирург что будет делать операцию на мох условно говоря твоей матери после инсульта тоже не должен собирать анализы, ходить протирать хлоркой палаты, готовить инструмент, стирать одежду для операционной, выращиват травы для изготовления лекарства, это же глупость..и Михаэль Шумахер не должен в гараже таскать шины чтобы переобувать свой болид. Если есть мастер волшебник, его и надо освобождать от черновой работы.
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Ну тут Мюллер адекватен. Классный футболист, но конечно не уровень Зидана и Месси. Где то на уровне Роналду😁
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Очень уважаю Мюлера, за его великолепную долгую футбольную жизнь. Его мнение дорогого стоит. Это говорит профессионал, а не всякие хейтеры бессовестные.
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Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Турбонадувом в ПСЖ был Доннарума. А стата Месси в ПСЖ одна из лучших в топ 5 чемпионатов. Посмотри,а потом пиши эту глупость.
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со стороны может показаться, что я лежу полдня, но это я готовлюсь к свершениям и к рывку с дивана на кухню)
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Стоп! А говорили же что Мюллер ставит выше всех Роналду. А здесь он даже не упоминает имя Роналду, и бомбардирские качества ставит ниже магии игры. Он что переобулся что ли, как некоторые фанатики Роналду?
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нахмуренный Роналду: "Почему мне никто не поёт дифирамбы?"
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В новости:
Мюллер сравнивает себя с Зиданом и Месси

В заголовке:
Месси пешеход
🤡
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Ответ EnzoAmatera
Все просто, тренера освобождают его от черновой работы и он не тратит силы и энергию, а когда команда переходит из обороны в атаку он как с цепи срывается и создаёт угрозу сопернику своим движением, передачами и тд
Я думаю он сам себя освобождает от черновой работы и правильно делает.
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Ответ Геннадий Тимченко
Томас хвалит Месси за то, что тот последние 8 лет делал для Баварии вне зависимости от клуба, за который выступал: сливал все матчи, набрав в них ЗЕРО по системе гол+пас👏👏👏🤣
Месси боатенг
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Мюллер понимает Месси, как никто другой.
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Насровец просто стоит у 11 метровой
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Мюллер, хоть сам футболист но ничего не знает о Месси в отличие от пасанов на цпорс.
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Месси волшебник.
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Мюллер: Зидан и Месси волшебники!
Анастасия Волочкова: Видела растяжки Роналду и Джоржины. Они волшебники!
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Со стороны часто кажется что рон хочет играть бесконечно футбол не выходя на замену, но только прозвучит свисток об оканчании матча, рона моментально тянет на Марокко!
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Томас прекрасно ответил,особенно о Зидане.
Статистика и титулы важны,но и эстетика важный элемент(как пример легендарный гол Зидана на Хэмпден Парк в 2002).
Мюллер (35 трофеев за карьеру на текущий момент) красавец.
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Всем давно ясно, что Лео Месси, как минимум, лучший футболист XXI века. 🐐🇦🇷
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Ответ Kanye East_1116222356
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Сказано же в новости "делает там где нужно", за ПСЖ не нужно
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