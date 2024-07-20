«Кажется, что Месси много стоит на месте – но он делает это там, где нужно, чтобы затем включить режим турбо и стать угрозой. Никто не превосходит его в этом». Мюллер о Лео
Томас Мюллер сравнил себя с Лионелем Месси и Зинедином Зиданом.
«Самое важное для меня – это не статистика, а общие впечатления и моменты, которые я могу пережить со своей командой, клубом и болельщиками. Магия футбола заключается также в эстетике и элегантности.
Я как-то читал, что у меня бомбардирские показатели лучше, чем у Зинедина Зидана. Но я не обманываю себя: в плане магии игры такие волшебники, как Месси и Зидан, полностью отличаются от меня.
Бесспорные факты, такие как голы или титулы, безусловно, являются важным фактором. Но, в конце концов, футбол – это нечто большее.
Со стороны часто кажется, что он [Месси] много стоит на месте, но он делает это в нужных местах, чтобы затем включить режим турбо и стать угрозой воротам. В этом отношении его никто не может превзойти», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild.
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🤷🏻♂️
Фу, какой некрасивый((
Мюллер сравнивает себя с Зиданом и Месси
В заголовке:
Месси пешеход
🤡
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Статистика и титулы важны,но и эстетика важный элемент(как пример легендарный гол Зидана на Хэмпден Парк в 2002).
Мюллер (35 трофеев за карьеру на текущий момент) красавец.