«Кажется, что Месси много стоит на месте – но он делает это там, где нужно, чтобы затем включить режим турбо и стать угрозой. Никто не превосходит его в этом». Мюллер о Лео

Томас Мюллер сравнил себя с Лионелем Месси и Зинедином Зиданом.

«Самое важное для меня – это не статистика, а общие впечатления и моменты, которые я могу пережить со своей командой, клубом и болельщиками. Магия футбола заключается также в эстетике и элегантности.

Я как-то читал, что у меня бомбардирские показатели лучше, чем у . Но я не обманываю себя: в плане магии игры такие волшебники, как Месси и Зидан, полностью отличаются от меня.

Бесспорные факты, такие как голы или титулы, безусловно, являются важным фактором. Но, в конце концов, футбол – это нечто большее.

Со стороны часто кажется, что он [ ] много стоит на месте, но он делает это в нужных местах, чтобы затем включить режим турбо и стать угрозой воротам. В этом отношении его никто не может превзойти», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild.

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