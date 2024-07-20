Личка о «Динамо»: «Если смотреть на состав, топ-3 – крайне высокая цель. В «Спартаке» новый тренер, о «Зените» с их бюджетом вообще молчу»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка поделился мыслями о задаче «Динамо» в сезоне Мир РПЛ.

Вопрос о задаче на сезон. Она озвучена – место в тройке. Для вас это чересчур амбициозно, нормально или слишком скромно?

– Сто процентов не слишком скромно, потому что нужно уважать соперников.

Вы знаете, у ЦСКА большие цели, пришел Марко Николич. В «Спартаке» новый тренер Деян Станкович. Он пришел не для того, чтобы выиграть пятое место.

«Краснодар» в прошлом сезоне был вторым. Есть «Локомотив». О «Зените» с их бюджетом и сумасшедшими трансферами вообще молчу. Но деньги в футбол не играют.

Да, если смотреть на наш сегодняшний состав, то топ-3 – это крайне высокая цель.

Но к концу августа вернутся все сборники, придут новички хорошего уровня, и мы сможем конкурировать со всеми. Важно сейчас удачно стартовать, не обращая внимание на отсутствие сборников.

Будем работать, думать о топ-3, и, как и в прошлом сезоне, мечтать о золоте, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

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37 комментариев
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А как он должен говорить, типа у нас всё ок, смотрим на себя, ошибки проанализировали дадим бой Зениту? И все так о вот это да, вот это чудо тренер:)) По факту Динамо не усилилось вообще никак, состав хороший, но скамейки почти нет, тройка адекватная цель за которую нужно бороться. По моему адекватное интервью.
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В том сезоне надо было забирать и не пришлось бы молчать про бюджет. Как же так не выиграли , до сих пор грустно
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я думаю в топ 10 должны войти
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Характера победителя у Лички и близко нет
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Таких подарков как в прошлом сезоне ожидать не стоит, если только Семака сливать не будут…
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
А как он должен говорить, типа у нас всё ок, смотрим на себя, ошибки проанализировали дадим бой Зениту? И все так о вот это да, вот это чудо тренер:)) По факту Динамо не усилилось вообще никак, состав хороший, но скамейки почти нет, тройка адекватная цель за которую нужно бороться. По моему адекватное интервью.
Вообще не понимаю зачем журналисты задают избитые вопросы,но не сложно на глупый вопрос журналиста ответить стандартно, чтобы больше такие не задавали : "Побеждать в каждом матче. В конце сезона посмотрим где в таблице будем."
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ну, в том году не обошлось без Удачи...тройка - вполне достижимая цель - желаю Динамо удачи в этом сезоне...тренер, по крайней мере, мне очень симпатичен...посмотрим на игру...
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
А как он должен говорить, типа у нас всё ок, смотрим на себя, ошибки проанализировали дадим бой Зениту? И все так о вот это да, вот это чудо тренер:)) По факту Динамо не усилилось вообще никак, состав хороший, но скамейки почти нет, тройка адекватная цель за которую нужно бороться. По моему адекватное интервью.
да, тройка адекватная цель для этого состава, а не "крайне высокая цель", как говорит Личка
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Ещё перед стартом чемпионата чемпионство Зениту отдал((
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Лузер.
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Главное не вылететь. А там уж как пойдёт.
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Ответ Давид Agabekyan
Характера победителя у Лички и близко нет
Что и доказал последний матч прошлого сезона
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Сумасшедший трансфер это я так понимаю Глуш за 6?
Взорвали рынок
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Это что же выходит, что пока не вернутся сборники в конце августа, то Динамо будет играть вторым составом и игроками из Динамо 2?
Вопрос Гафину и Бувачу, почему получилась такая ситуация в начале этого сезона? Что руководство Динамо не знала заранее, что случится именно такая ситуация?
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-2
+1
Ответ ЗЕНИТ65
Сколько чемпионств выиграл, умник?
Много,правда давно это было...
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Ответ 7партак
Путин болеет за Спартак, этого не знают только далёкие от футбола люди.
Чушь не неси, Питерец болеет за Спартак.
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Ответ Dinamik1
ВВП не вечен. Скоро вы займете своё законное место во втором десятке чемпа.
Путин болеет за Спартак, этого не знают только далёкие от футбола люди.
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Ответ Dinamik1
Навязать борьбу Зениту обязаны. Хлопнуть их в очередной раз святое дело. Верим в Личку.
Хлопали судьи, а не вы)))
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Ответ justbored
Лузер.
Не лузер, а лучший тренер-бестрофейник!))
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Ответ Дима Лост
Динамо не может себе позволить платить игроку в районе 2,5кк долларов за сезон.Топы в команде имеют контракты на 1,5кк.
Играть за букву Дно никто не хочет. А что же сборная Португалии так жидко обделалась в Динамо? тогда зарплаты тоже были низкими?
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Ответ schwein
Сумасшедший трансфер это я так понимаю Глуш за 6? Взорвали рынок
Динамо не может себе позволить платить игроку в районе 2,5кк долларов за сезон.Топы в команде имеют контракты на 1,5кк.
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Ответ schwein
Сумасшедший трансфер это я так понимаю Глуш за 6? Взорвали рынок
Судя по всему, Зенит дал денег К&Б для покупки предпенсионного жирдяя. Других объяснений нет.
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Поскольку ничего не изменилось, Динамо стандартно кривовато начнет сезон, к осени раскочегарится до чемпионской игры, зимой все будут петь песни о битве за первое место, а весной... случится обычная динамовская весна.
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Да не мечтать надо. Ты золото просто отдал, теперь считает что-то. Баба.
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