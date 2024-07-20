Личка о «Динамо»: «Если смотреть на состав, топ-3 – крайне высокая цель. В «Спартаке» новый тренер, о «Зените» с их бюджетом вообще молчу»
Марцел Личка поделился мыслями о задаче «Динамо» в сезоне Мир РПЛ.
– Вопрос о задаче на сезон. Она озвучена – место в тройке. Для вас это чересчур амбициозно, нормально или слишком скромно?
– Сто процентов не слишком скромно, потому что нужно уважать соперников.
Вы знаете, у ЦСКА большие цели, пришел Марко Николич. В «Спартаке» новый тренер Деян Станкович. Он пришел не для того, чтобы выиграть пятое место.
«Краснодар» в прошлом сезоне был вторым. Есть «Локомотив». О «Зените» с их бюджетом и сумасшедшими трансферами вообще молчу. Но деньги в футбол не играют.
Да, если смотреть на наш сегодняшний состав, то топ-3 – это крайне высокая цель.
Но к концу августа вернутся все сборники, придут новички хорошего уровня, и мы сможем конкурировать со всеми. Важно сейчас удачно стартовать, не обращая внимание на отсутствие сборников.
Будем работать, думать о топ-3, и, как и в прошлом сезоне, мечтать о золоте, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
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Взорвали рынок
Вопрос Гафину и Бувачу, почему получилась такая ситуация в начале этого сезона? Что руководство Динамо не знала заранее, что случится именно такая ситуация?