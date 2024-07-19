Асприлья про Кубок Америки: «КОНМЕБОЛ – мошенники. У Колумбии был сложный путь – Бразилия, Уругвай. Аргентина вышла в финал, обыграв слабых соперников. Несправедливо»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Фаустино Асприлья Конфедерация футбола Южной Америки календарь Футбол

Фаустино Асприлья назвал КОНМЕБОЛ мошенниками из-за сетки Кубка Америки.

Аргентина под руководством Лионеля Скалони обыграла Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. 

– Является ли сборная Аргентины лучшей командой на планете?

– Они действующие чемпионы мира и продолжают это доказывать на всех турнирах, в которых участвуют. Недаром они также выиграли трофей на этом Кубке Америки.

– Аргентина и Колумбия пришли к финалу совершенно разными путями...

– Нам, колумбийцам, выпал гораздо более сложный путь, чем Аргентине. Тут становится ясно, что в КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки – Спортс) – мошенники. Колумбии пришлось столкнуться с такими сборными, как Бразилия и Уругвай. Это несправедливо.

– Вы считаете, что разница была заметна?

– Конечно. В других турнирах Аргентина и Бразилия были сеяными командами, возглавляли свои группы. Аргентинская команда не должна была выходить в финал так, как это произошло, после матчей с гораздо более слабыми соперниками, чем у Колумбии.

Это было слишком. Но, что ж, так организовали Кубок Америки, и так [командам] пришлось здесь играть, – сказал бывший нападающий сборной Колумбии Асприлья. 

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43 комментария
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Забавно, что возмущаются в комментариях в основном те, чей кумир вышел в финал единственного выигранного серьезного турнира сборной по сетке Венгрия, Австрия, Исландия, Хорватия, Польша, Уэльс 😄
Хотя что ещё ожидать от людей, которые на случай, когда их кумир ударил по руке больного ребенка и сломал ему телефон, реагировали словами: "Роналду ничего плохого не сделал! Да этот пацан сам ему этим телефоном в лицо тыкал!". Но при этом Месси у них лично виноват и должен извиняться за то, что его партнёры по сборной без его присутствия язвительную песню про французов в автобусе пели 😂
+59
-23
+36
У Аргентины на прошлой Копе были в сетке и Колумбия, и Уругвай, и Эквадор. Результат - всё равно выиграли.
+35
-11
+24
Соперники Рональду на Евро 2016 (полный матч):
Венгрия, Исландия, Австрия, Польша, Уэльс, Хорватия

Рональду судейская? 🤔
+29
-12
+17
Испанцам это не помешало выиграть Евро. Плохому танцору...
+18
-4
+14
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
На Евро же не было подобной ситуации с сеткой, ага.
+15
-2
+13
"... Колумбии пришлось столкнуться с такими сборными, как Бразилия и Уругвай. Это несправедливо."

На КА 2021 Аргентина играла с Бразилией и Уругваем. И что?
+12
-3
+9
Ответ Sven Mode
У Аргентины на прошлой Копе были в сетке и Колумбия, и Уругвай, и Эквадор. Результат - всё равно выиграли.
Ещё Бразилия в финале и не то посмешище что сейчас, а действующие чемпионы континента ещё и с Неймаром, который был в идеальной форме.
+12
-3
+9
Путь Аргентины на ЧМ

Нидерланды (2-е место 2010, третье место 2014)
Хорватия (2е место 2018. 3-е место 2022)
Франция (1 место в 2018, 2е место в 2022)

Аргентину даже тогда умудрялись обвинять в слабой сетке, хотя по сути им достались 3 из 5ти самых сильных и стабильных команд на ЧМ:)
+16
-8
+8
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
Да, на евро же англичане со всеми топовыми сборными переиграли)
+6
0
+6
Колумбийский кокс ударил в голову :)
+17
-11
+6
Ответ vakhtanginho
Считаю , более правильным, чтоб вышедшие из одной группы попадали в разные части сетки. Аргентина с Канадой встретились и в группе, ив 1/2, а во второй часте сетки вполне могли снова встретиться колумбийцы и бразильцы. Подбное было раньше и на Евро, когда сборные России и Испании встретились в группе, а затем в полуфинале.
похоже они предполагали сделать финал Аргентина - Бразилия и сделали сетку так, чтобы эти команды до финала не могли встретиться. Но что-то пошло не по плану и бразильцы облажались :)
+6
0
+6
Ответ Пытливый Исследователь
Комментарий скрыт
Вот только на ЧМ-2022 Бельгия не вышла из группы.
+4
0
+4
На прошлой Копе наоборот было, прошли всех самых сложных, тогда тоже возмущался?
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+4
Ответ Гусеконь
Аргентина в 1/4 обыграла 2ю команду группы В. Колумбия грохнула 2ю команду группы С Панаму 5-0. В 1/2 Аргентина играла со второй командой своей группы, потому что эта Канада прошла 1ю команду группы В. Колумбия играла с первой командой группы С, потому что та прошла вторую команду её группы. Ну вообще странно что не перекрёстная сетка. А так всё логично.
Считаю , более правильным, чтоб вышедшие из одной группы попадали в разные части сетки.
Аргентина с Канадой встретились и в группе, ив 1/2, а во второй часте сетки вполне могли снова встретиться колумбийцы и бразильцы.
Подбное было раньше и на Евро, когда сборные России и Испании встретились в группе, а затем в полуфинале.
+6
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+4
И тут вселенский заговор обнаружили 😁
+3
0
+3
У аргентины на прошлой копе и чм была сложнейшая сетка в истории футбола, так что заслужили
+4
-1
+3
Ответ Арчибалрог
Забавно, что возмущаются в комментариях в основном те, чей кумир вышел в финал единственного выигранного серьезного турнира сборной по сетке Венгрия, Австрия, Исландия, Хорватия, Польша, Уэльс 😄 Хотя что ещё ожидать от людей, которые на случай, когда их кумир ударил по руке больного ребенка и сломал ему телефон, реагировали словами: "Роналду ничего плохого не сделал! Да этот пацан сам ему этим телефоном в лицо тыкал!". Но при этом Месси у них лично виноват и должен извиняться за то, что его партнёры по сборной без его присутствия язвительную песню про французов в автобусе пели 😂
Еще и вышли с фейкового 3го места когда уже расширили чемпионат:) Так бы криштик отлетел как и в 2014м:))

Таблица группы:

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/b/98/49f464b91469b92224d676d8cfc6d.jpeg

Таблица команд занявших третье место, заползли кое-как:))

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/f/b1/ba7a8ade24c04b05b07b4c972e444.jpeg

Просто позорище:))
+18
-16
+2
Ответ Капибарбер
Соперники Рональду на Евро 2016 (полный матч): Венгрия, Исландия, Австрия, Польша, Уэльс, Хорватия Рональду судейская? 🤔
в группе 3 ничьи)
+3
-1
+2
Походу Валентина Асприлья тоже выходец из Африки.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
+2
0
+2
Где то на туманном Альбионе загрустил сэр Гарет
+2
0
+2
Встретились в Финале. Обос...сь .Зачем теперь ссать в штаны и позорить свою страну?
+4
-2
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Бразилии, которой Месси в официальных матчах так и не смог забить ни одного гола не было ни в прошлом розыгрыше, ни в этом☝🏻
раз уж зашла речь, подскажите, а в этом розыгрыше как между собой сыграли Аргентина и Бразилия?
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можно это рассказать испании и англии на Евро 24. вот будет забавно.
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Эх малышка, я думал, что ты колумбиец...
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Аргентина в 1/4 обыграла 2ю команду группы В. Колумбия грохнула 2ю команду группы С Панаму 5-0.
В 1/2 Аргентина играла со второй командой своей группы, потому что эта Канада прошла 1ю команду группы В.
Колумбия играла с первой командой группы С, потому что та прошла вторую команду её группы.
Ну вообще странно что не перекрёстная сетка.
А так всё логично.
+3
-2
+1
Ответ server34
Нынешний Евро был организован нормально. Это не вина организаторов, что Франция и Бельгия свои группы не выиграли. А вот на Копе сетка изначально была составлена так, что Аргентина и Бразилия могли встретиться только в финале.
Всегда так составляется сетка, две самые сильные команды америки. Где им еще надо встречаться, как не в финале ? Может в одну группу их предлагаете поставить ? Что бы ямайка до финала дошла ?
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
На Евро англичайников по лёгкой сетке тянули.
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Ответ Men77
Испанцам это не помешало выиграть Евро. Плохому танцору...
👍👍👍
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Это он еще Евро не видел )
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Ответ filippa
можно это рассказать испании и англии на Евро 24. вот будет забавно.
Нынешний Евро был организован нормально. Это не вина организаторов, что Франция и Бельгия свои группы не выиграли. А вот на Копе сетка изначально была составлена так, что Аргентина и Бразилия могли встретиться только в финале.
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