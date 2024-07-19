Асприлья про Кубок Америки: «КОНМЕБОЛ – мошенники. У Колумбии был сложный путь – Бразилия, Уругвай. Аргентина вышла в финал, обыграв слабых соперников. Несправедливо»

Фаустино Асприлья назвал КОНМЕБОЛ мошенниками из-за сетки Кубка Америки.

Аргентина под руководством Лионеля Скалони обыграла Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки.

– Является ли сборная лучшей командой на планете?

– Они действующие чемпионы мира и продолжают это доказывать на всех турнирах, в которых участвуют. Недаром они также выиграли трофей на этом Кубке Америки.

– Аргентина и пришли к финалу совершенно разными путями...

– Нам, колумбийцам, выпал гораздо более сложный путь, чем Аргентине. Тут становится ясно, что в КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки – Спортс) – мошенники. Колумбии пришлось столкнуться с такими сборными, как Бразилия и . Это несправедливо.

– Вы считаете, что разница была заметна?

– Конечно. В других турнирах Аргентина и были сеяными командами, возглавляли свои группы. Аргентинская команда не должна была выходить в финал так, как это произошло, после матчей с гораздо более слабыми соперниками, чем у Колумбии.

Это было слишком. Но, что ж, так организовали , и так [командам] пришлось здесь играть, – сказал бывший нападающий сборной Колумбии Асприлья.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду