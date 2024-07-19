Асприлья про Кубок Америки: «КОНМЕБОЛ – мошенники. У Колумбии был сложный путь – Бразилия, Уругвай. Аргентина вышла в финал, обыграв слабых соперников. Несправедливо»
Фаустино Асприлья назвал КОНМЕБОЛ мошенниками из-за сетки Кубка Америки.
Аргентина под руководством Лионеля Скалони обыграла Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки.
– Является ли сборная Аргентины лучшей командой на планете?
– Они действующие чемпионы мира и продолжают это доказывать на всех турнирах, в которых участвуют. Недаром они также выиграли трофей на этом Кубке Америки.
– Аргентина и Колумбия пришли к финалу совершенно разными путями...
– Нам, колумбийцам, выпал гораздо более сложный путь, чем Аргентине. Тут становится ясно, что в КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки – Спортс) – мошенники. Колумбии пришлось столкнуться с такими сборными, как Бразилия и Уругвай. Это несправедливо.
– Вы считаете, что разница была заметна?
– Конечно. В других турнирах Аргентина и Бразилия были сеяными командами, возглавляли свои группы. Аргентинская команда не должна была выходить в финал так, как это произошло, после матчей с гораздо более слабыми соперниками, чем у Колумбии.
Это было слишком. Но, что ж, так организовали Кубок Америки, и так [командам] пришлось здесь играть, – сказал бывший нападающий сборной Колумбии Асприлья.
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Хотя что ещё ожидать от людей, которые на случай, когда их кумир ударил по руке больного ребенка и сломал ему телефон, реагировали словами: "Роналду ничего плохого не сделал! Да этот пацан сам ему этим телефоном в лицо тыкал!". Но при этом Месси у них лично виноват и должен извиняться за то, что его партнёры по сборной без его присутствия язвительную песню про французов в автобусе пели 😂
Венгрия, Исландия, Австрия, Польша, Уэльс, Хорватия
Рональду судейская? 🤔
На КА 2021 Аргентина играла с Бразилией и Уругваем. И что?
Нидерланды (2-е место 2010, третье место 2014)
Хорватия (2е место 2018. 3-е место 2022)
Франция (1 место в 2018, 2е место в 2022)
Аргентину даже тогда умудрялись обвинять в слабой сетке, хотя по сути им достались 3 из 5ти самых сильных и стабильных команд на ЧМ:)
Аргентина с Канадой встретились и в группе, ив 1/2, а во второй часте сетки вполне могли снова встретиться колумбийцы и бразильцы.
Подбное было раньше и на Евро, когда сборные России и Испании встретились в группе, а затем в полуфинале.
Таблица группы:
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/b/98/49f464b91469b92224d676d8cfc6d.jpeg
Таблица команд занявших третье место, заползли кое-как:))
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/f/b1/ba7a8ade24c04b05b07b4c972e444.jpeg
Просто позорище:))
В 1/2 Аргентина играла со второй командой своей группы, потому что эта Канада прошла 1ю команду группы В.
Колумбия играла с первой командой группы С, потому что та прошла вторую команду её группы.
Ну вообще странно что не перекрёстная сетка.
А так всё логично.