Хави: «Самое главное для «Барселоны» и ее болельщиков – быть выше «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига болельщики Футбол

Хави заявил, что «Барселоне» важно быть выше «Реала».

Об этом бывший главный тренер каталонского клуба сказал в эпизоде документального фильма о Ла Лиге для Netflix.

«Самое главное для «Барселоны» и ее болельщиков – быть выше «Реала», – заявил Хави.

В межсезонье Ханси Флик сменил Хави на посту главного тренера «Барселоны».

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60 комментариев
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Мы это поняли, комплексы они такие.
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«Реал»: быть лучшим клубом мира
«Барселона»: быть выше «Реала»
Ни разу не комплексы😂😂😂
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Ну это ни для кого не секрет..

Барселона, несмотря на то, что это большой и богатый регион, тем не менее провинция.. И естественно, что у местных закомплексованных селюков один из стимулов жизни - это попортить малину столичным..
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Говорить такое это унижать и клуб и болельщиков... Понятно что это так, но зачем выставлять на показ свои комплексы младшего брата
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ну это общеизвестный факт) правда болельщики барселоны не хотят в этом признаваться, хорошо у их легенды смелости хватило сказать как есть #respect
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Типа Реал 15-й, к примеру, главное не чемпионство, а быть 14-ми? Мда уж
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Реал самый титулованный клуб мира
Вам до Реала как до луны ригоберки
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В том и дело. У Барселоны нет своей идеологии, нет своего "я". Антимадридизм, ненависть к игрокам Реала, фанатам Реала. Поэтому Реал является величайшим клубом на планете.
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Ответ Игорь М.
У Барсы нет идеологии? Чего? У Барселоны есть свой узнаваемый стиль, который годами ассоциируется с ней. У Барселоны есть идеология, которая заключается в создании сильнейшей академии в мире, выпускники которой играют в клубе и приносят трофеи. Барселона воспитала Месси, Иньесту, Хави, Пуйоля, Пике, Фабрегаса – людей, которые являются/являлись ключевыми игроками в своих сборных и в клубах. Сейчас у Барсы в составе играют воспитанники, двое из которых не по годам классно играют (Кубарси и Ямаль). Ямаль ещё и на Евро сделал 1+4:) Вот это идеология. Сравни теперь Барселону с Реалом и увидишь всю разницу
А если верить CIES, то академии Бенфики и Челси лучше барсы - получается их идеология сильнее? Бенфика побольше зарабатывает со своей академии. То о чём ты говоришь не является идеологией и нельзя приписывать только барсе. Идеологию барсы хави вполне понятно разъяснил. А те, кто общался с жителями каталонии подтвердят, что для барсы всегда важно не просто выиграть Ла Лигу, а ещё и обыграть Реал, а раньше вообще чемпионство без побед над Реалом считалось провальным.
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Хави’, Пусть у меня корова сдохнет, если у соседа сдохнет две..
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Самое главное для Реала брать трофеи ! Чувствуете разницу?
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Теорема Тарана - каталонская версия
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Ответ denisques
Комментарий скрыт
Всем бы таких бревен... 😁😁😁 Зачем позориться так?
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А быть везде первым, независимо от Реала нельзя. Если Реал будет 10, а Барса 9, мечта осуществилась? Хави’ поора к психотерапевту обратиться, по поводу преследования Реалом везде и всегда.
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Один мужик все время ныл что плохо живет. Бог ему и сказал : проси что хочешь но только у твоего соседа будет то что попросишь ты в два раза больше .Три дня думал мужик потом сказал: господи, лиши меня одного глаза
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Так это давно известный факт. И президент и бывший главный тренер Хави и большинство фанатов Барселоны больше мечтают о неудачах Мадрида, чем о успехе своей команды. Это печально на самом деле.
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Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий скрыт
задачи Реала брать титулы, задачи барселоны быть выше Реала) это и называется комплексы)
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Каждому свои ценности. Клубы как рыбы, кому то океаны, а кому то аквариум.
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Недалекий Хаве как всегда озвучил комплексы вслух)))
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Когда он играл в футбол и не говорил - это был топ футболист! Перестал играть и заговорил - стал Мостовым!
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Идеология неудачников
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Ответ denisques
Комментарий скрыт
))))
Проснись мальчик
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Так выглядят комплексы
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Ответ Alex.K71
Ну с этим невозможно поспорить, так и есть!!!
Мечтать не вредно
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Как Динамо: цели это выиграть у Спартака и не вылететь
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Ответ Танцуй Вини
Мы это поняли, комплексы они такие.
Осталось кричалки начать в автобусе распевать.
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Думаю в РМ готовы обменять все победы в классико на 10 лет вперед на титулы ЛЛ на 10 лет вперед.
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Ответ Игорь М.
У Барсы нет идеологии? Чего? У Барселоны есть свой узнаваемый стиль, который годами ассоциируется с ней. У Барселоны есть идеология, которая заключается в создании сильнейшей академии в мире, выпускники которой играют в клубе и приносят трофеи. Барселона воспитала Месси, Иньесту, Хави, Пуйоля, Пике, Фабрегаса – людей, которые являются/являлись ключевыми игроками в своих сборных и в клубах. Сейчас у Барсы в составе играют воспитанники, двое из которых не по годам классно играют (Кубарси и Ямаль). Ямаль ещё и на Евро сделал 1+4:) Вот это идеология. Сравни теперь Барселону с Реалом и увидишь всю разницу
Начо 6 ЛЧ

Барселона за всю историю 5 ЛЧ

Начо > Барселона и это я еще про Карвахаля молчу
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Сразу анекдот вспомнил.

Барселона отставала от Реала на 6 ЛЧ и Барселона начала строить команду мечты, усилили команду, наняли весь судейский корпус, чтобы такие как Негрейра, Айтекин, Эвребе за уши ее тащили. И это был лучший период в ее истории.

После этого Барселона стала отставать от Реала на 10 ЛЧ
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С такими ценностями кризисы будут всегда. А я еще думаю почему бы им не уйти в спокойное развитие на 2-3 года и вернутся с двух ног на устойчивом положении.

Тактика все или ничего на дистанции никогда хорошо не работала
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