Хави: «Самое главное для «Барселоны» и ее болельщиков – быть выше «Реала»
Хави заявил, что «Барселоне» важно быть выше «Реала».
Об этом бывший главный тренер каталонского клуба сказал в эпизоде документального фильма о Ла Лиге для Netflix.
«Самое главное для «Барселоны» и ее болельщиков – быть выше «Реала», – заявил Хави.
В межсезонье Ханси Флик сменил Хави на посту главного тренера «Барселоны».
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«Барселона»: быть выше «Реала»
Ни разу не комплексы😂😂😂
Барселона, несмотря на то, что это большой и богатый регион, тем не менее провинция.. И естественно, что у местных закомплексованных селюков один из стимулов жизни - это попортить малину столичным..
Вам до Реала как до луны ригоберки
Проснись мальчик
Барселона за всю историю 5 ЛЧ
Начо > Барселона и это я еще про Карвахаля молчу
Барселона отставала от Реала на 6 ЛЧ и Барселона начала строить команду мечты, усилили команду, наняли весь судейский корпус, чтобы такие как Негрейра, Айтекин, Эвребе за уши ее тащили. И это был лучший период в ее истории.
После этого Барселона стала отставать от Реала на 10 ЛЧ
Тактика все или ничего на дистанции никогда хорошо не работала