Хави: «Самое главное для «Барселоны» и ее болельщиков – быть выше «Реала»

Хави заявил, что «Барселоне» важно быть выше «Реала».

Об этом бывший главный тренер каталонского клуба сказал в эпизоде документального фильма о для Netflix.

«Самое главное для «Барселоны» и ее болельщиков – быть выше « », – заявил .

В межсезонье Ханси Флик сменил Хави на посту главного тренера «Барселоны».

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