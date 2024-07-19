Граффити с надписью «Мерино и Ойарсабаль – предатели» и свастикой появилось на ступенях церкви в Стране Басков после победы Испании на Евро

Микеля Мерино и Микеля Ойарсабаля назвали «предателями» после победы на Евро-2024.

одержала победу над чемпионате Европы, обыграв команду Англии в финале со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник « » .

После решающего матча турнира на ступенях церкви в Элоррио (муниципалитет в провинции Бискайя в составе Страны Басков – Sports) появилось граффити с надписью « и Ойарсабаль – предатели» и изображением свастики.

Кроме того, над ним был размещен баннер на баскском языке с перечеркнутым испанским флагом и посланием против «ассимилированных членов сборной Испании».

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