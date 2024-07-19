Граффити с надписью «Мерино и Ойарсабаль – предатели» и свастикой появилось на ступенях церкви в Стране Басков после победы Испании на Евро

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Сборная Испании по футболу происшествия Микель Мерино Микель Ойарсабаль Футбол

Микеля Мерино и Микеля Ойарсабаля назвали «предателями» после победы на Евро-2024.

Сборная Испании одержала победу над чемпионате Европы, обыграв команду Англии в финале со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Ойарсабаль.

После решающего матча турнира на ступенях церкви в Элоррио (муниципалитет в провинции Бискайя в составе Страны Басков – Sports) появилось граффити с надписью «Мерино и Ойарсабаль – предатели» и изображением свастики.

Кроме того, над ним был размещен баннер на баскском языке с перечеркнутым испанским флагом и посланием против «ассимилированных членов сборной Испании».

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16 комментариев
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Да-да. Уверен, что умники, которое это написали, сделали для народа басков гораздо больше, чем Мерино и Ойарсабаль. Ведь они же не пустозвоны, точно же?
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Этих людей можно понять. Когда в Испании пришли к власти фашисты во главе с Франко, от репрессий больше всего пострадала Страна басков. Многие баски успели покинуть страну и эмигрировать в СССР, некоторые там и остались. В том числе футболисты Аугустин Гомес, Руперто Сагасти, Хесус Варела, Немесио Посуэло. Мать Валерия Харламова тоже из Басконии, как и мать баскетболиста Хосе Бирюкова.
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А Унаи Симона и Дани Вивиана, интересно по какой причине забыли?)
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Ответ Александр Романов_1116213210
Сепаратисты басконские
Баскские
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Ответ Иван Лапин
Комментарий скрыт
Ваня, не хами, это не я придумал.
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Ответ Finding Home
а почему? объясните, кого они и как предали)
Современная Испания состояла из нескольких стран, национальностей- баски, каталонцы, андалусийцы. Когда то их захватила королевство Испании . И до сих пор многие регионы хотят отделится
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Правильно бы было написать, что свастика приписывается именно Мерино и Ойросабалю, поскольку баски - принципиальные антифа и приписывают, иногда не без причины, фашизм центральной испанской власти и "соглашателям", напоминая про Франко и истоки современной монархии. Странно, что к Пике и Гвардиоле претензий не было. Времена меняются.
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а почему? объясните, кого они и как предали)
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Не обращать внимание, всегда найдется парочку «умных людей» которые будут тошнилавкой заниматься , нет за футболистов своих порадоваться, которые выложились на этом евро
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А Алонсо у них в почёте.
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Видимо был выбор играть в отборе на Евро за Страну Басков, а они предали и отказались!
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Ответ Peter Parker
Да-да. Уверен, что умники, которое это написали, сделали для народа басков гораздо больше, чем Мерино и Ойарсабаль. Ведь они же не пустозвоны, точно же?
А что Мерино и Ойарсабаль сделали именно для народа басков? В футбол поиграли?
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Ответ Finding Home
а почему? объясните, кого они и как предали)
там у басков небольшая социальная группа есть, агитирующая за выход регион из состава Испании.
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Ответ Иван Лапин
Комментарий скрыт
вполне очевидно у кого эти проблемы
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