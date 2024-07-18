Феминистки Франции назвали «позором» переход Гринвуда в «Марсель»: «Если футбол и общество будут делать вид, что проблема насилия несерьезна, мы рискуем сделать это приемлемым»

Французские феминистки недовольны трансфером Мэйсона Гринвуда в «Марсель».

Сообщалось, что полузащитник « » сегодня подпишет контракт с « ». Гринвуд прибыл во Францию для прохождения медосмотра.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на La Provence, феминистские ассоциации Франции и организация по борьбе с насилием в отношении женщин возмущены подписанием Гринвуда. Напомним, футболист находился под арестом из-за избиения девушки. Позднее уголовное дело в отношении футболиста прекратилось.

Глава ассоциации «Солидарность женщин 13» Софи Пиоро заявила, что направила письмо американскому владельцу «Марселя» Фрэнку Маккорту, в котором назвала подписание Гринвуда «позором для «Марселя» и для нашего города».

Недовольство выразила также глава организации «Планирование семьи 13» Мюриэль Жоффруа.

«Если общество и, как следствие, футбол будут делать вид, что проблемы насилия не существует или она не являются серьезной, мы рискуем сделать их приемлемыми», – сказала Жоффруа.

Президент ассоциации Dare Feminism Даниэла Леви назвала снятие обвинений с «сбоем в работе судебной системы».

«Отсутствие обвинительного приговора используется для обоснования законности трансфера. Но следует помнить, что он не был оправдан», – сказала Леви.

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