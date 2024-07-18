Феминистки Франции назвали «позором» переход Гринвуда в «Марсель»: «Если футбол и общество будут делать вид, что проблема насилия несерьезна, мы рискуем сделать это приемлемым»
Французские феминистки недовольны трансфером Мэйсона Гринвуда в «Марсель».
Сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» сегодня подпишет контракт с «Марселем». Гринвуд прибыл во Францию для прохождения медосмотра.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на La Provence, феминистские ассоциации Франции и организация по борьбе с насилием в отношении женщин возмущены подписанием Гринвуда. Напомним, футболист находился под арестом из-за избиения девушки. Позднее уголовное дело в отношении футболиста прекратилось.
Глава ассоциации «Солидарность женщин 13» Софи Пиоро заявила, что направила письмо американскому владельцу «Марселя» Фрэнку Маккорту, в котором назвала подписание Гринвуда «позором для «Марселя» и для нашего города».
Недовольство выразила также глава организации «Планирование семьи 13» Мюриэль Жоффруа.
«Если общество и, как следствие, футбол будут делать вид, что проблемы насилия не существует или она не являются серьезной, мы рискуем сделать их приемлемыми», – сказала Жоффруа.
Президент ассоциации Dare Feminism Даниэла Леви назвала снятие обвинений с Гринвуда «сбоем в работе судебной системы».
«Отсутствие обвинительного приговора используется для обоснования законности трансфера. Но следует помнить, что он не был оправдан», – сказала Леви.
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Вы очень наивный человек, если считаете что этого отменяльщикам будет достаточно.
Ну так все вопросы здесь к "жертве насилия", которая могла бы не подписывать примирение и доводить дело до приговора
Или может быть она поторопилась забрать что предлагают, пока не получилось как с делом Менди, которого в твиттере тоже все признали виновным и везде отменили, а суд в итоге оправдал?
Расизм работает - белый стал молчуном; хотел что-то сказать, осторожно придумывал слова, понял: не, не буду говорить
Сейчас в тренде ЛГБТ, феминизм и расизм, а общество уничтожает тебя уже социально, а не физически. Оскорбить же по религии ты можешь кого угодно, ведь она уже не в тренде.
Мы как общество никак не изменились
В чем к нему сейчас могут быть претензии просто? Какой посыл у мэра? Типа он опасен и будет бить женщин? Ему нельзя к ним приближаться и вообще в монахи надо постричься? Парень уже достаточно пострадал на за свой поступок, в том числе и в правовом поле. Но людям все равно нужно влезть и вставить свою злость
Ой ну величайшее экспертное мнение. Вообще, достали уже эти статьи на спорце, которые рассматривают позицию со стороны всяких неадекватов, когда никаких материалов расследования даже опубликовано не было. Ну радикальным женщинам мы типа доверяем да))
Это как?