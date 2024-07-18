Феминистки Франции назвали «позором» переход Гринвуда в «Марсель»: «Если футбол и общество будут делать вид, что проблема насилия несерьезна, мы рискуем сделать это приемлемым»

Теги Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция девушки и спорт Мэйсон Гринвуд Футбол

Французские феминистки недовольны трансфером Мэйсона Гринвуда в «Марсель».

Сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» сегодня подпишет контракт с «Марселем». Гринвуд прибыл во Францию для прохождения медосмотра.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на La Provence, феминистские ассоциации Франции и организация по борьбе с насилием в отношении женщин возмущены подписанием Гринвуда. Напомним, футболист находился под арестом из-за избиения девушки. Позднее уголовное дело в отношении футболиста прекратилось.

Глава ассоциации «Солидарность женщин 13» Софи Пиоро заявила, что направила письмо американскому владельцу «Марселя» Фрэнку Маккорту, в котором назвала подписание Гринвуда «позором для «Марселя» и для нашего города».

Недовольство выразила также глава организации «Планирование семьи 13» Мюриэль Жоффруа.

«Если общество и, как следствие, футбол будут делать вид, что проблемы насилия не существует или она не являются серьезной, мы рискуем сделать их приемлемыми», – сказала Жоффруа.

Президент ассоциации Dare Feminism Даниэла Леви назвала снятие обвинений с Гринвуда «сбоем в работе судебной системы».

«Отсутствие обвинительного приговора используется для обоснования законности трансфера. Но следует помнить, что он не был оправдан», – сказала Леви.

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61 комментарий
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И теперь типа всю жизнь ему это припоминать? Как вообще тогда людям исправиться?
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Ответ Егор Антипов
Комментарий скрыт
>>публично сказать, что дурак, был не прав

Вы очень наивный человек, если считаете что этого отменяльщикам будет достаточно.
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Они што-то попутали, гнать на негра это против инклюзивности и разнообразия.
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Ответ Антон Фалафель
Они што-то попутали, гнать на негра это против инклюзивности и разнообразия.
к тому же у него жена жертва домашнего насилия
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Гринвуд конечно тот ещё фрукт, и в избиении виновен. Хотя она его и простила и дело закрыли. Тут как бы вопросов быть не должно. Но вот сейчас, человек может изменился и осознал. Хочет это доказать. А ему не дают. Буквально хотят чтобы он до конца своих дней был изгоем везде. Как я не раз говорил, всякие борцуны и прочие отменяльщики это одни из самых кровожадных людей. Любое наказание они сочтут недостаточным и порой действительно ощущение что хотят человека убить.
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Где-то заволновался один вратарь..
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А переход Суворова через Альпы считают лучшим переходом в сезоне 1799-1800 гг
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> «Отсутствие обвинительного приговора используется для обоснования законности трансфера. Но следует помнить, что он не был оправдан», – сказала Леви

Ну так все вопросы здесь к "жертве насилия", которая могла бы не подписывать примирение и доводить дело до приговора

Или может быть она поторопилась забрать что предлагают, пока не получилось как с делом Менди, которого в твиттере тоже все признали виновным и везде отменили, а суд в итоге оправдал?
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Этих фемок Гринвуд и не тронул бы. Да и любой насильник в принципе.
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Французские феминистки )) наверно более обо санную группу людей, сложно назвать !
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Вот так вот из-за одного поступка человека весь мир вычеркнул из общества. Получается, один раз сделал что-то не то и шансов на исправление уже нет
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Если ты делаешь что-то, что не нравится феминисткам, значит ты был прав.
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Существование феминизма это и есть позор человечества.
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Ответ Carasa
Вот так вот из-за одного поступка человека весь мир вычеркнул из общества. Получается, один раз сделал что-то не то и шансов на исправление уже нет
Причем парню 18 было, кажется. На днях катался на сапе, в группе были пара девушек 18 лет. И первая мысль после минут 10 рядом - это "какие же это дети ещё". И это понимают все +- адекватные люди, но все равно готовы зарывать парня глубже
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Феминизм работает - неприличное количество семей в которых мужчины официально второй номер

Расизм работает - белый стал молчуном; хотел что-то сказать, осторожно придумывал слова, понял: не, не буду говорить
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А почему они не осуждают девушку? Она же с ним помирилась и у них будет ребенок. Думаю, поженятся молодые или уже расписались
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Ответ Егор Антипов
Были прецеденты, что вы так уверены в своём мнении? Вот у меня есть примеры. Кевина Спейси оправдали в 2022 в Нью-Йорке и в 2023 в Лондоне, и он вернулся на экраны. Джонни Депп вообще продолжал сниматься во время судебного разбирательства с Эмбер Хёрд. Там правда два идиота сошлись в принципе, и Хёрд оказалась более отмороженной. И вот ей после дела прилетела частичная "отмена", кстати - за что так часто ратуют диванные на спортсе.
Вы сами привели пример Деппа, которого решили всех ролей важных и выставили так, что он невменяемый тиран, напал на овечку Эмбер. А по итогу оказалось, что она как минимум такая же, как максимум источник конфликта. И как же все эти активисты, которые суют свои носы в чужую личную жизнь и пытаются всем указывать как жить? Им бы в своей жизни разобраться, а не чужой жить
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Ответ Carasa
Вот так вот из-за одного поступка человека весь мир вычеркнул из общества. Получается, один раз сделал что-то не то и шансов на исправление уже нет
200 лет назад была в тренде религия и тебя могли просто обвинить в неуважении к Богу и физически убить. До ЛГБТ и расизма не было дела.
Сейчас в тренде ЛГБТ, феминизм и расизм, а общество уничтожает тебя уже социально, а не физически. Оскорбить же по религии ты можешь кого угодно, ведь она уже не в тренде.
Мы как общество никак не изменились
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Ответ Егор Антипов
Комментарий скрыт
С чего бы он кому-то что-то должен доказывать? Это дело его и его подруги, тут остальным вообще нечего ловить. Я не оправдываю никого, но это уже какое-то безумие. Ситуация уже давно решена, он вполне себе играл в Испании, но тут политику захотелось лишний раз набросить.
В чем к нему сейчас могут быть претензии просто? Какой посыл у мэра? Типа он опасен и будет бить женщин? Ему нельзя к ним приближаться и вообще в монахи надо постричься? Парень уже достаточно пострадал на за свой поступок, в том числе и в правовом поле. Но людям все равно нужно влезть и вставить свою злость
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куда лезут эти феминистки ? у парня уже семья и ребёнок. Чисто хайп, чтобы про них не забыли.
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феминистки Франции могли бы не позориться... и женщину-кандидата на выборах с тем же рвением поддержать
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Ответ Хызыр
А почему они не осуждают девушку? Она же с ним помирилась и у них будет ребенок. Думаю, поженятся молодые или уже расписались
у них уже ребенок !
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Ответ Pravdorub Victorovich
Я к феминистическим организациям отношения не имею, являясь взрослым мужиком. Но всех садистов и живодеров бы не просто отменил, а вообще от людей изолировал. Столько вокруг этой мерзости и тех, кто подобное одобряет. Уровень морали просто на дне.
Какие живодеры? Зоошиза с фемками наделили уличную фауну большими правами чем у обычного гражданина )
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чернокнижники против фемок) Сюда бы ещё трансов и сами запутаются в толерантности
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Президент ассоциации Dare Feminism Даниэла Леви назвала снятие обвинений с Гринвуда «сбоем в работе судебной системы».

Ой ну величайшее экспертное мнение. Вообще, достали уже эти статьи на спорце, которые рассматривают позицию со стороны всяких неадекватов, когда никаких материалов расследования даже опубликовано не было. Ну радикальным женщинам мы типа доверяем да))
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Надеюсь они приклонили колено перед тем как это заявить иначе их самих ждут проблемы
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> Отсутствие обвинительного приговора используется для обоснования законности трансфера. Но следует помнить, что он не был оправдан

Это как?
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Кто говорил, что Марсель - город мигрантов? Есть проблема пострашнее!
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Феминистки Франции… как звучит-то! почти как Суфражистки! вот только темы мелковаты - рычат на тех, на кого разрешают :((
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Теперь эти существа еще и в футбольные трансферы залезли. 🤦‍♂️
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