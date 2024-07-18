«Челси» до сих пор платит Поттеру 200 000 фунтов в неделю после увольнения в апреле 2023-го. Клуб сэкономит до 1 млн фунтов, если тренер возглавит сборную Англии (Daily Mail)

Теги Челси Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Грэм Поттер деньги Футбол

«Челси» продолжает платить зарплату Грэму Поттеру.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб выплачивает Поттеру, покинувшему пост главного тренера в апреле 2023 года, около 200 тысяч фунтов в неделю. Выплаты продолжатся до октября, если Поттер не найдет работу до этого времени.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии рассматривает Поттера  в числе кандидатов на замену Гарету Саутгейту в сборной Англии. В случае его назначения в ближайшее время «Челси» может сэкономить до 1 млн фунтов.

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40 комментариев
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Чудеса магии от Поттера.
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Руководство Челси получает 9 Федунов из 10, за управление клубом
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Мне бы раз в жизни получить 200 тыс фунтов,а он раз в неделю получает))))🤭🤭🤭🤭🤭
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друзья, всем вам такой жизни желаю!)
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Ответ Ojer
Чудеса магии от Поттера.
Шалость удалась.🪄🪄🪄🪄
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Где-то в банке Гринготтс всё пополняется и пополняется галлеонами и сиклями тайный сейф Поттеров.
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Грэм фокусник покруче чем Гарри
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Поттер сорвал свой счастливый билет. Я понимаю, когда компенсацию платили Моуриньо после увольнений, Конте, Сарри. Но Поттер ничего не выиграл, топовым тренером не был, кроме симпатичного Брайтона вообще толком успехов не было. А тут 800 тысяч фунтов в месяц, мда
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Профессор Флитвик научил
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Ответ Ojer
Чудеса магии от Поттера.
А говорили магия вне стен Хогвартса запрещена
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Даже Джоан Роулинг такого бреда про Поттера не смогла сочинить
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Секрет богатства семейства Поттеров раскрыт
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Малфой: Ты за это заплатишь! Помяни моё слово, Поттер!
Поттер: Нет, ты))0)
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Ответ igls54
Даже Джоан Роулинг такого бреда про Поттера не смогла сочинить
А как же "проклятое дитя"?
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раз в неделю довольный смех рыжего фермера слышит вся деревня в округе, когда пастуху Грэму приходит смс с оповещением о пополнении счета и он довольный идет в местный паб угощать местных забойщиков скота ))
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Он реально грёбанный волшебник.
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Челси - санитары АПЛ. Спасли кучу клубов, продолжая платит Поттеру ЗП, ему и смысла не было что-то подыскивать себе.
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Он за эти деньги даже не чеканит!
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Волшебник
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А когда Химки платят талалаеву неустойку или юрану, такой вой, пилят бабки и тд))
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Магия Поттера)
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И при этом не надо по 4 часа в день трястись в собаке, чтобы доехать до этого гребанного Лондона и обратно ))

Мечта )
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Вроде с Ди Маттео такая фигня была. Кстати, он исчез
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Это джекпот ребята
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Тоже так хочу)))))
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Ответ Pucheslav
А его должны были уволить бесплатно после нескольких месяцев работы по многолетнему контракту ?
почему нет? никто не мешал именно такие условия расторжения прописать в контракт. как будто поттер бы отказался
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Ответ Evgeny Trifonov
Руководство Челси получает 9 Федунов из 10, за управление клубом
Смотря на Челси, тут скорее Федун был на 7 Боули из 10
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Ответ Ильнур Хасанов
Найти бы такую работу, уволился, а работодатель тебе оплачивает жизнь, пока ищешь новое место.
В некоторых гос или около госкомпаниях есть нечто похожее) пока не нашел в течении времени тебе платят
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Ответ Ojer
Чудеса магии от Поттера.
Лучше и не скажешь)
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Гарри, да сколько тебе говорить про магию вне Хогвартс?!
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