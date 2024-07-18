«Челси» до сих пор платит Поттеру 200 000 фунтов в неделю после увольнения в апреле 2023-го. Клуб сэкономит до 1 млн фунтов, если тренер возглавит сборную Англии (Daily Mail)

«Челси» продолжает платить зарплату Грэму Поттеру.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб выплачивает , покинувшему пост главного тренера в апреле 2023 года, около 200 тысяч фунтов в неделю. Выплаты продолжатся до октября, если Поттер не найдет работу до этого времени.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии рассматривает Поттера в числе кандидатов на замену Гарету Саутгейту в сборной Англии. В случае его назначения в ближайшее время « » может сэкономить до 1 млн фунтов.

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