«Челси» до сих пор платит Поттеру 200 000 фунтов в неделю после увольнения в апреле 2023-го. Клуб сэкономит до 1 млн фунтов, если тренер возглавит сборную Англии (Daily Mail)
«Челси» продолжает платить зарплату Грэму Поттеру.
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб выплачивает Поттеру, покинувшему пост главного тренера в апреле 2023 года, около 200 тысяч фунтов в неделю. Выплаты продолжатся до октября, если Поттер не найдет работу до этого времени.
Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии рассматривает Поттера в числе кандидатов на замену Гарету Саутгейту в сборной Англии. В случае его назначения в ближайшее время «Челси» может сэкономить до 1 млн фунтов.
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Поттер: Нет, ты))0)
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