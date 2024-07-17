«Локо» предлагает Н’Жи 2-летний контракт. Экс-вингер «Динамо» покинул «Сивасспор» свободным агентом

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Гарафа Адана Демирспор Клинтон Н'Жи Футбол

Клинтон Н’Жи может перейти в «Локомотив».

Железнодорожники, а также катарская «Аль-Гарафа» предлагают 30-летнему камерунцу 2-летний контракт.

Также на вингера претендует турецкий «Адана Демирспор».

Последним клубом Н’Жи был турецкий «Сивасспор», который он покинул этим летом свободным агентом. Ранее футболист на протяжении трех сезонов выступал за «Динамо».

Статистика Н’Жи – здесь.

47 комментариев
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Я, как болельщик Динамо, не усиленно слежу за селекций Локо. Но увидев эту новость, то понял сразу - дела у паровозов совсем плохи. В своей академии уж точно не хуже можно найти
+93
0
+93
Скорость - 10
Дриблинг- 3
Удар - 2
Пас - 1
Игровое мышление - 0
+63
-1
+62
этот тот чувак без мозгов, который только бегать по прямой умеет?
+44
0
+44
Ответ Константин Шангареев
этот тот чувак без мозгов, который только бегать по прямой умеет?
Именно. А сейчас ему уже 30, поэтому с бегом по прямой тоже могут возникнуть проблемы
+42
-2
+40
Его срочно надо в махачкалинское Динамо подписывать, чтобы они с гордостью говорили: у нас Н’Жи есть!
+34
-2
+32
Ответ Ебздрогыч
Его срочно надо в махачкалинское Динамо подписывать, чтобы они с гордостью говорили: у нас Н’Жи есть!
А Н’Жи выиграет наверно сегодня да ?
+32
-1
+31
Ответ Пашка Донофф
Я, как болельщик Динамо, не усиленно слежу за селекций Локо. Но увидев эту новость, то понял сразу - дела у паровозов совсем плохи. В своей академии уж точно не хуже можно найти
Это не селекция это дичь какая. Такой же Хумулич. Просто ужас что происходит
+26
-2
+24
Молодой, забивной, топ уровень !😃
+11
-1
+10
Ответ Константин Шангареев
этот тот чувак без мозгов, который только бегать по прямой умеет?
Ещё он умеет выкладывать видосики в стиле Дзюбы
+11
-2
+9
Он же вообще нулëвый, а теперь ещё и старый. Это дно
+9
-1
+8
Н’Жи есть?
+7
-1
+6
Это будет ошибка,бестолковый игрок
+6
-1
+5
Если правда, то это фейспалм.
+6
-1
+5
Статистика 2+2 за сезон в Турции, это просто кошмар, да он Химки не факт что усилит...
+4
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+3
Ответ alexey102rus
Ещё он умеет выкладывать видосики в стиле Дзюбы
теперь и камерунский Дзюба в Локо пойдет 🤣
+3
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Ответ superbro
Н’Жи есть?
Как можно быть довольным такой игрой? Когда 50 моментов не забили, и довольным ничьей быть, Н’Жи есть. Так легко было с ними играть! Я клянусь, сколько играю в РПЛ, Н’Жи есть, уже три-четыре года, Н’Жи есть, так легко мне ни с одной командой не было играть, Н’Жи есть.

Здесь можно было идти и забивать, Н’Жи есть, сколько по кайфу. Я не знаю, Н’Жи есть. Столько моментов, ***, извиняюсь за мат. Как можно не забивать?! Хватит уже, тормозите, сердце болит! Забейте говорю, эй! Что по кайфу делайте!

Вот этот тоже балбес наш – Клинтон Н’Жи есть. Натуральный балбес, Н’Жи есть. Симулирует, ложится. Ударь уже, пас отдай, хоть что-нибудь сделай. Нет же! Клянусь, Н’Жи есть, вся злость у меня на этого одного человека, Н’Жи есть.

Больше всех на него одного злюсь. Целый день кушает у себя на квартире. Я ему говорю: «Эй, хавать перестань, играть не сможешь!» А он на футбол идёт и ещё печенье закидывает. Я говорю: «Эй, хватит кушать, сейчас обосрешься где-нибудь»
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Что там говорили боссы Локо? Развивать молодежь да воспитывать клубный патриотизм?
В таком случае трансфер прям два в одном
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Локо снижает предельную з/п до 800-850 тысяч евро в год.
Ожидание: больше будет своих воспитанников в команде, чтобы развивались и уходили на повышение.
Реальность: подписывают всякий мусор, который готов играть за эти деньги: Митрюшкин, Тимофеев, Воробьев, теперь вот возможно Н’жи. Усреднение состава и борьба за 6-7 места в таблице.
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Вы там все обкурились что-ли дружно?!! Какой на. Н’Жи!
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Все понятно, Локо запустил протокол самоуничтожения, пока все идёт по плану.
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Ответ Doronya
Скорость - 10 Дриблинг- 3 Удар - 2 Пас - 1 Игровое мышление - 0
Если я не ошибаюсь, он и усердием особым вроде никогда не отличался? Или путаю с кем-то? Потому что если не путаю, то это конечно вредительский трансфер. Для команды. Для чьих-то карманов не знаю, наверное полезный.
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Он же совсем дно. С такой селекцией Локо будет во второй восьмерке.
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помню этого чувака за динамо - абсолютно бестолковый игрок атаки, глянул статку за последние 2 года в турции, думаю может спрогрессировал - за 57 матчей 6 результативных действий. да играл в среднем тайм.
крч , надеюсь что это утка, ибо это игрок уровня фнл
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Очередной заброс от агента. Надо же мальчика трудоустраивать. А то он уже старенький. Скорость растерял))
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-1
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🤣 локомотив аж жалко стало
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Ответ Пашка Донофф
Я, как болельщик Динамо, не усиленно слежу за селекций Локо. Но увидев эту новость, то понял сразу - дела у паровозов совсем плохи. В своей академии уж точно не хуже можно найти
Я после Клинтона на Муми смотрел с опаской, но какой контраст!!
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Ответ Юрий Кечко
Сейчас бы сравнивать бывшего игрока Марселя, Тоттэнхэма и сборной Камеруна с пастухом каким то , хоть в первый заход Н’Жи и играл так себе
Именно так и сравниваю. И тот и тот сейчас не забивают
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Ответ Всё знаю
Хочу в фнл. Что бы Леонченко и прочие убрались подальше.
Не будет такого
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Ответ IlyaGrain
Молодой, забивной, топ уровень !😃
Бабки солят огурцы, Нагорных и Леонченко вингеров. Алло, у вас там некому десятку играть!!
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Катастрофический игрок. Просто чудовищный в своей безмозглости
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