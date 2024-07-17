«Локо» предлагает Н’Жи 2-летний контракт. Экс-вингер «Динамо» покинул «Сивасспор» свободным агентом

Клинтон Н’Жи может перейти в «Локомотив».

Железнодорожники, а также катарская « » предлагают 30-летнему камерунцу 2-летний контракт.

Также на вингера претендует турецкий « ».

Последним клубом Н’Жи был турецкий «Сивасспор», который он покинул этим летом свободным агентом. Ранее футболист на протяжении трех сезонов выступал за «Динамо».

Статистика Н’Жи – здесь.