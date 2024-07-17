«Локо» предлагает Н’Жи 2-летний контракт. Экс-вингер «Динамо» покинул «Сивасспор» свободным агентом
Клинтон Н’Жи может перейти в «Локомотив».
Железнодорожники, а также катарская «Аль-Гарафа» предлагают 30-летнему камерунцу 2-летний контракт.
Также на вингера претендует турецкий «Адана Демирспор».
Последним клубом Н’Жи был турецкий «Сивасспор», который он покинул этим летом свободным агентом. Ранее футболист на протяжении трех сезонов выступал за «Динамо».
Статистика Н’Жи – здесь.
Дриблинг- 3
Удар - 2
Пас - 1
Игровое мышление - 0
Здесь можно было идти и забивать, Н’Жи есть, сколько по кайфу. Я не знаю, Н’Жи есть. Столько моментов, ***, извиняюсь за мат. Как можно не забивать?! Хватит уже, тормозите, сердце болит! Забейте говорю, эй! Что по кайфу делайте!
Вот этот тоже балбес наш – Клинтон Н’Жи есть. Натуральный балбес, Н’Жи есть. Симулирует, ложится. Ударь уже, пас отдай, хоть что-нибудь сделай. Нет же! Клянусь, Н’Жи есть, вся злость у меня на этого одного человека, Н’Жи есть.
Больше всех на него одного злюсь. Целый день кушает у себя на квартире. Я ему говорю: «Эй, хавать перестань, играть не сможешь!» А он на футбол идёт и ещё печенье закидывает. Я говорю: «Эй, хватит кушать, сейчас обосрешься где-нибудь»
В таком случае трансфер прям два в одном
Ожидание: больше будет своих воспитанников в команде, чтобы развивались и уходили на повышение.
Реальность: подписывают всякий мусор, который готов играть за эти деньги: Митрюшкин, Тимофеев, Воробьев, теперь вот возможно Н’жи. Усреднение состава и борьба за 6-7 места в таблице.
крч , надеюсь что это утка, ибо это игрок уровня фнл