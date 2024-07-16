Андрей Мостовой о «Зените» в сезоне РПЛ: «Тотальная доминация – будем к этому стремиться. Интригу прошлого сезона не хотелось бы снова пережить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой сказал, что «Зенит» настроен на тотальную доминацию в Мир РПЛ.

– Чего ждете от нового розыгрыша РПЛ? Будет такая же интрига, как в прошлом сезоне? Или «Зенит» после тех трудностей перегруппировался и больше не даст никому шанс отобрать золото?

– Не знаю... Но надеюсь, что так и будет, как вы сказали во второй части вопроса: тотальная доминация – мы будем к этому стремиться. В следующем году, как раз во второй части сезона будет столетие «Зенита» – юбилей.

Мы много усилий приложим, чтобы взять снова золото. По первым играм впечатление у меня, что команда готова хорошо. И настрой хороший. Поэтому... Как получится, так и получится. Но я думаю, должно быть все хорошо.

– В каком туре обеспечите чемпионство?

– Я откуда знаю?

– Ну серьезно: есть шансы, что интрига в борьбе за золото хотя бы до 28-29-го тура сохранится?

– Хорошие вопросы начались, да? (Смеется). Слушай, ну не знаю я.

– Или до зимней паузы все себе обеспечите, а весной будете отдыхать?

– Ну какой до зимы? До зимы мы не обеспечим в любом случае. Даже математически это нереально. Слушайте, если вспомнить, как складывалось все в прошлые годы, то в основном удавалось победить без нервов, за четыре-пять туров до конца.

Но в прошлом сезоне вышла, конечно, нереальная интрига. И не особо хотелось бы это снова пережить (улыбается). Это такие нервы, поэтому теперь будем стараться сделать все красиво, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга. 

31 комментарий
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Андрей Доминатор, хорош уже трепаться в стиле Олежки Шатова. Тои тоже грозился штамповать победы...
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так и будет по итогу, в России уже много лет Зенит и все остальные
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В каком туре обеспечит чемпионство? (с)
Один из тупейших вопросов, который я видел
Он что на картах Таро будет гадать, как он может сказать, или там не знаю, на кофейной гуще...
Хотя бы до 28 или 29 тура? (с)
Вот неугомонный журналюга ((
Или до зимней паузы? (с)
Просто реально отлетевший
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Ответ Ебздрогыч
Когда тебя спонсирует государственная монополия, она и будет стремиться к государственной монополии, это понятно
Это сейчас про РЖД что-ли?
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Ответ tankist231
Чёт прям чуйка что зенит в этом сезоне не будет чемпионом
Будет. Посмотри на составы конкурентов-просто смех.
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Ответ Ебздрогыч
Когда тебя спонсирует государственная монополия, она и будет стремиться к государственной монополии, это понятно
тебе ли говорить о гос спонсорстве?
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Ответ Дмитрий9779
Кто подрезал Сабу Сазонова?Кто хотел доминировать с Манишами и обделался? Кто почти 50 лет без побед? Прикольно,что тех у кого не вышло то что вышло у других рассказывают здесь как не надо)))
Не только Сазонова, но еще Лесового. Кстати, где он?
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Ответ ApXuMaHqPuT
Видимо, паспортисту в Европу уже расхотелось - решил и дальше в прикол-лиге доминировать😏💰
По результатам сезона чемпионство в РПЛ всяко ценнее, чем место во второй половине таблицы Лиги 1.

Все здесь присутствующие с лёгкостью ответят, кто был Чемпионом последние шесть лет в РПЛ, но определённо у большинства вызовет затруднение вопрос - кто занимал второе и третье места в этих шести сезонах, если это был не их клуб.

Помнят лишь победителей.
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Ответ tankist231
Чёт прям чуйка что зенит в этом сезоне не будет чемпионом
Хату можно ставить, что зенит станет чемпионом.
в 100 летний юбилей иначе быть не может.
Мне кажется, что прицепом и ска возьмёт кубок Гагарина.
Гулять так гулять.
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Ответ ОттоДракула
Будет. Посмотри на составы конкурентов-просто смех.
Ну состав да, покруче чем у остольных, но у быков и динамо тоже норм, мой Спартак тоже усиляется, тут может сыграть то, что многие хотят этого чемпионства, а у зенита их уже столько подряд и может быть некоторая расслабленность, но если честно, зенит явный фаворит, но вот эта вера в себя, может сыграть против них. Все серии когда то заканчиваются и думаю это будет в этом сезоне
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Ответ Hopheyeveryday Kos
зенит 59 лет без побед !!! С 1925-по 1984, например ) Странное сравнение когда 59 лет без побед и почти 50 лет ))) Думаю лет через 9 уместно такой бред написать )))
Ну почему же?Напомни,кто кубок 1944 года выиграл?
Да и потом,сейчас бы сравнивать Москву в СССР и другие регионы.
Это как сравнивать кулака и его крестьян и удивляться почему же у первого больше возможностей.
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Ответ Miller83
Пылесос-доминатор, прикольно:) А вообще, забавно, что в России появился вот такой второй "Спартак". Так даже интереснее.
Кто подрезал Сабу Сазонова?Кто хотел доминировать с Манишами и обделался?
Кто почти 50 лет без побед?
Прикольно,что тех у кого не вышло то что вышло у других рассказывают здесь как не надо)))
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Ответ Spartakus1984
Спартак никого не пылесосил,миллионы долларов не тратил,не играл 10 Бразильцами,показывал красивейший-фирменный футбол,хоть через раз но выдавал классные матчи с грандами Европейского футбола в ЛЧ.На зенит вообще не похоже.
Не играл 10 бразильцами...
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportstests/2439491.html?ysclid=lyo4jbaj25342212297
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Ответ Spartakus1984
Спартак никого не пылесосил,миллионы долларов не тратил,не играл 10 Бразильцами,показывал красивейший-фирменный футбол,хоть через раз но выдавал классные матчи с грандами Европейского футбола в ЛЧ.На зенит вообще не похоже.
Швецов и Радченко не дадут соврать.И это только из Зенита.
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Ответ Miller83
Пылесос-доминатор, прикольно:) А вообще, забавно, что в России появился вот такой второй "Спартак". Так даже интереснее.
Спартак никого не пылесосил,миллионы долларов не тратил,не играл 10 Бразильцами,показывал красивейший-фирменный футбол,хоть через раз но выдавал классные матчи с грандами Европейского футбола в ЛЧ.На зенит вообще не похоже.
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Ответ ВМУПЕР
Это сейчас про РЖД что-ли?
это просто выплеск злобы от собственного бессилия
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Только тотальная доминация ГЕГЕМОНА ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺 ЗЕНИТА 💙. Других вариантов нет. Осталось завоевать в этом сезоне ещё два трофея для требла, один трофей уже есть.
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Только тотальная доминация ГЕГЕМОНА ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺 ЗЕНИТА 💙. Других вариантов нет. Осталось завоевать в этом сезоне ещё два трофея для требла, один трофей уже есть.
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Петербург кое-что оставит конкурентам - гордую кричалку великого Факела, а псевдожурналистам - собирание сплетен и грязи насчет Зенита.
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