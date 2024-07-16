Андрей Мостовой о «Зените» в сезоне РПЛ: «Тотальная доминация – будем к этому стремиться. Интригу прошлого сезона не хотелось бы снова пережить»
Андрей Мостовой сказал, что «Зенит» настроен на тотальную доминацию в Мир РПЛ.
– Чего ждете от нового розыгрыша РПЛ? Будет такая же интрига, как в прошлом сезоне? Или «Зенит» после тех трудностей перегруппировался и больше не даст никому шанс отобрать золото?
– Не знаю... Но надеюсь, что так и будет, как вы сказали во второй части вопроса: тотальная доминация – мы будем к этому стремиться. В следующем году, как раз во второй части сезона будет столетие «Зенита» – юбилей.
Мы много усилий приложим, чтобы взять снова золото. По первым играм впечатление у меня, что команда готова хорошо. И настрой хороший. Поэтому... Как получится, так и получится. Но я думаю, должно быть все хорошо.
– В каком туре обеспечите чемпионство?
– Я откуда знаю?
– Ну серьезно: есть шансы, что интрига в борьбе за золото хотя бы до 28-29-го тура сохранится?
– Хорошие вопросы начались, да? (Смеется). Слушай, ну не знаю я.
– Или до зимней паузы все себе обеспечите, а весной будете отдыхать?
– Ну какой до зимы? До зимы мы не обеспечим в любом случае. Даже математически это нереально. Слушайте, если вспомнить, как складывалось все в прошлые годы, то в основном удавалось победить без нервов, за четыре-пять туров до конца.
Но в прошлом сезоне вышла, конечно, нереальная интрига. И не особо хотелось бы это снова пережить (улыбается). Это такие нервы, поэтому теперь будем стараться сделать все красиво, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга.
Один из тупейших вопросов, который я видел
Он что на картах Таро будет гадать, как он может сказать, или там не знаю, на кофейной гуще...
Хотя бы до 28 или 29 тура? (с)
Вот неугомонный журналюга ((
Или до зимней паузы? (с)
Просто реально отлетевший
Все здесь присутствующие с лёгкостью ответят, кто был Чемпионом последние шесть лет в РПЛ, но определённо у большинства вызовет затруднение вопрос - кто занимал второе и третье места в этих шести сезонах, если это был не их клуб.
Помнят лишь победителей.
в 100 летний юбилей иначе быть не может.
Мне кажется, что прицепом и ска возьмёт кубок Гагарина.
Гулять так гулять.
Да и потом,сейчас бы сравнивать Москву в СССР и другие регионы.
Это как сравнивать кулака и его крестьян и удивляться почему же у первого больше возможностей.
Кто почти 50 лет без побед?
Прикольно,что тех у кого не вышло то что вышло у других рассказывают здесь как не надо)))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportstests/2439491.html?ysclid=lyo4jbaj25342212297