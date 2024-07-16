Андрей Мостовой о «Зените» в сезоне РПЛ: «Тотальная доминация – будем к этому стремиться. Интригу прошлого сезона не хотелось бы снова пережить»

Андрей Мостовой сказал, что «Зенит» настроен на тотальную доминацию в Мир РПЛ.

– Чего ждете от нового розыгрыша ? Будет такая же интрига, как в прошлом сезоне? Или « » после тех трудностей перегруппировался и больше не даст никому шанс отобрать золото?

– Не знаю... Но надеюсь, что так и будет, как вы сказали во второй части вопроса: тотальная доминация – мы будем к этому стремиться. В следующем году, как раз во второй части сезона будет столетие «Зенита» – юбилей.

Мы много усилий приложим, чтобы взять снова золото. По первым играм впечатление у меня, что команда готова хорошо. И настрой хороший. Поэтому... Как получится, так и получится. Но я думаю, должно быть все хорошо.

– В каком туре обеспечите чемпионство?

– Я откуда знаю?

– Ну серьезно: есть шансы, что интрига в борьбе за золото хотя бы до 28-29-го тура сохранится?

– Хорошие вопросы начались, да? (Смеется). Слушай, ну не знаю я.

– Или до зимней паузы все себе обеспечите, а весной будете отдыхать?

– Ну какой до зимы? До зимы мы не обеспечим в любом случае. Даже математически это нереально. Слушайте, если вспомнить, как складывалось все в прошлые годы, то в основном удавалось победить без нервов, за четыре-пять туров до конца.

Но в прошлом сезоне вышла, конечно, нереальная интрига. И не особо хотелось бы это снова пережить (улыбается). Это такие нервы, поэтому теперь будем стараться сделать все красиво, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга.