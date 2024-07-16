Президент Аргентины о победе на Кубке Америки: «Эти игроки – настоящие титаны. Я бы с удовольствием пригласил их в резиденцию, но решение за ними – это их триумф»
Президент Аргентины высказался о победе сборной на Кубке Америки.
Сборная Аргентины выиграла трофей второй раз подряд, обыграв команду Колумбии в финале (1:0).
«Я очень рад этому замечательному случаю отпраздновать 16-ю победу на Кубке Америки, а также тому, что мы остаемся страной с наибольшим количеством побед в истории футбола – 23 титула. Это особенный вечер для аргентинского спорта, ведь эта группа игроков – настоящие титаны.
Я нервничал, я очень нервничал [во время финала]. Особенно в первом тайме дополнительного времени. Там нам пришлось стиснуть зубы и терпеть. Гол Лаутаро был впечатляющим. Я счастлив, счастлив. [Мой выкрик после гола] не вписывается в каноны нормальных формулировок, так что давайте сделаем вид, что его не было.
Я бы с удовольствием пригласил их [в свою резиденцию], но решение за ними. Я с уважением отнесусь к нему. Если они сочтут нужным выйти на балкон, я разрешу. Если они сами захотят принять меня, это будет для меня удовольствием. Но это решение должны принять именно они, потому что это их триумф, это их достижение», – сказал Хавьер Милей в эфире Radio Mitre.
У таких отмороженных типов на виллах и в резиденциях бывают чумовые вечеринки.
Спросите у Берлускони или Адриано)
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех Милей,
Всех румяней и белей?
Ты там бывал, на этих вечеринках?