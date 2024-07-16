Президент Аргентины о победе на Кубке Америки: «Эти игроки – настоящие титаны. Я бы с удовольствием пригласил их в резиденцию, но решение за ними – это их триумф»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Политика Лаутаро Мартинес Хавьер Милей Футбол

Президент Аргентины высказался о победе сборной на Кубке Америки.

Сборная Аргентины выиграла трофей второй раз подряд, обыграв команду Колумбии в финале (1:0). 

«Я очень рад этому замечательному случаю отпраздновать 16-ю победу на Кубке Америки, а также тому, что мы остаемся страной с наибольшим количеством побед в истории футбола – 23 титула. Это особенный вечер для аргентинского спорта, ведь эта группа игроков – настоящие титаны.

Я нервничал, я очень нервничал [во время финала]. Особенно в первом тайме дополнительного времени. Там нам пришлось стиснуть зубы и терпеть. Гол Лаутаро был впечатляющим. Я счастлив, счастлив. [Мой выкрик после гола] не вписывается в каноны нормальных формулировок, так что давайте сделаем вид, что его не было.

Я бы с удовольствием пригласил их [в свою резиденцию], но решение за ними. Я с уважением отнесусь к нему. Если они сочтут нужным выйти на балкон, я разрешу. Если они сами захотят принять меня, это будет для меня удовольствием. Но это решение должны принять именно они, потому что это их триумф, это их достижение», – сказал Хавьер Милей в эфире Radio Mitre. 

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нужно соглашаться игрокам.
У таких отмороженных типов на виллах и в резиденциях бывают чумовые вечеринки.
Спросите у Берлускони или Адриано)
+13
-3
+10
Настоящий либертарианец.
+6
0
+6
Ответ Dark.Babysitter
Нужно соглашаться игрокам. У таких отмороженных типов на виллах и в резиденциях бывают чумовые вечеринки. Спросите у Берлускони или Адриано)
Очень интересно, на чьи бабки эти чумовые вечеринки проходят и были бы также восхищены пользователи спортс, если бы речь шла о местных чинушах)
+7
-1
+6
Помнится, когда Испания взяла подряд ЧЕ, ЧМ, ЧЕ, все долго припоминали Месси выбор Аргентины, а не Красной фурии. В итоге Аргентина встала в ряд с той великой испанской доминантой, выиграв две Копы к ряду, а между ними Мундиаль🤘👏👏 Долго Лео ждал успеха сборной, и какая же красивая точка🔥
+4
0
+4
Ответ Dark.Babysitter
Нужно соглашаться игрокам. У таких отмороженных типов на виллах и в резиденциях бывают чумовые вечеринки. Спросите у Берлускони или Адриано)
увы, леваки настолько обескровили казну в Аргентине, что на виллу Милею не хватает(
+3
0
+3
Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех Милей,
Всех румяней и белей?
+2
-1
+1
Милей неоднозначный, но точно очень интересный персонаж! Круто будет, если приедут. Очень интересно.
+2
-1
+1
Ответ Богдан
Очень интересно, на чьи бабки эти чумовые вечеринки проходят и были бы также восхищены пользователи спортс, если бы речь шла о местных чинушах)
Закроют еще одно Министерство по Крашению Скамеек и появятся пейсо на тусовку. Делов то.
+1
0
+1
По красоте же всё сказал. Есть ощущение, что он гораздо адекватнее, чем сам пытается казаться
0
0
0
В Аргентине полнейшая жоpa,а он развлекается
0
0
0
Ответ Alcibiades
Узнай коммуняку по комментарию на спортсе)))
Тоже любишь, когда за гос бабки шикует элитка? Дифичента
+1
-1
0
Ответ Dark.Babysitter
Нужно соглашаться игрокам. У таких отмороженных типов на виллах и в резиденциях бывают чумовые вечеринки. Спросите у Берлускони или Адриано)
Да с таким экземпляром скучно не будет...
0
0
0
Ответ Dark.Babysitter
Нужно соглашаться игрокам. У таких отмороженных типов на виллах и в резиденциях бывают чумовые вечеринки. Спросите у Берлускони или Адриано)
Почему ты решил , что он отмороженный?
Ты там бывал, на этих вечеринках?
0
0
0
Ответ Дмитрий Бабкин
В Аргентине полнейшая жоpa,а он развлекается
Ты из Аргентины, надеюсь?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий