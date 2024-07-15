Кукурелья ответил Невиллу, заявившему, что из-за Марка Испания не пройдет весь путь на Евро: «Мы прошли весь путь, Гари»

Марк Кукурелья прокомментировал высказывание Гари Невилла о нем.

одержала победу на , обыграв команду Англии (2:1) в финале.

Защитник испанской команды Марк Кукурелья опубликовал в социальной сети картинку с высказыванием . Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» сказал, что Кукурелья станет одной из причин, почему Испания не сможет пройти весь путь на Евро.

«Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за вашу поддержку», – подписал публикацию футболист « ».

провел шесть матчей на Евро, выходя на поле в стартовом составе, а в финальной игре сделал голевую передачу на Микеля Ойарсабаля, который забил победный для испанцев мяч.