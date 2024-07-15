Кукурелья ответил Невиллу, заявившему, что из-за Марка Испания не пройдет весь путь на Евро: «Мы прошли весь путь, Гари»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Челси Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Евро-2024 соцсети Марк Кукурелья ахахаха Футбол

Марк Кукурелья прокомментировал высказывание Гари Невилла о нем.

Сборная Испании одержала победу на Евро-2024, обыграв команду Англии (2:1) в финале.

Защитник испанской команды Марк Кукурелья опубликовал в социальной сети картинку с высказыванием Гари Невилла. Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» сказал, что Кукурелья станет одной из причин, почему Испания не сможет пройти весь путь на Евро.

«Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за вашу поддержку», – подписал публикацию футболист «Челси».

Марк Кукурелья провел шесть матчей на Евро, выходя на поле в стартовом составе, а в финальной игре сделал голевую передачу на Микеля Ойарсабаля, который забил победный для испанцев мяч.

34 комментария
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Отлично отыграл весь турнир. И как вишенка на торте великолепный пас на золотой гол👍
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Кто-кто, но Кукурелья провел эталонный турнир.
Если еще и за Челси будет так бегать в дальнейшем, то будет сказка просто.
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Гари каким тренером был, таким экспертом и стал
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убил)
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Какими же клоунами выглядят те кто заявляет что у кого-то что-то не получится. Что вот Гари, что Рабьо который указывал на возраст Ямаля. И так из раза в раз. Лучше бы на себя смотрели и оценивали свои шансы.
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Ответ САня
по факту они должны были вылетать от Германии за пенальти от руки на Кукурелье.
По факту Кросс должен был быть удалён ещё на 5-й минуте. В футболе так не работает
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Кукурелья удивил во всём👍👏. Прекрасно защищался и ещё успевал подключаться к атаке. Его прессинг был лучшим на чемпионате.
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Челси захотел купить его , но потом поняли что он игрок их команды))
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Главное открытие турнира для меня. Люди думали, что основным будет Гримальдо, а запасным Гутьеррес, но по итогу играл Кукурелья и отдал победный ассист
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Уже говорил, но повторюсь. Кукурелья топ-игрок для команд где каждый знает свою задачу и перед самим Кукурельей стоит конкретная и чёткая задача. В Челси где разброд и шатание у него не было никаких шансов. Его бы Пепу, у него бы он блистал.
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Марк, красава! Петуха на место посадил)
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Красивый интеллигентный ответ
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#58летбезпобед
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Хейт в его стороны, только потому что хайп вокруг Челси.
Это типичная ситуация, фанатики пиарного клуба создают шум вокруг игрока который им не нравиться или превозносят (как англ брусков)
Вон Лукаку или Мбаппе через это проходили.
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Кукурелья просто топовый турнир провел. Его по привычке хаят, конечно, в Челси первый сезон очень слаб был, но уже в прошлом сезоне в концовке особенно, был очень полезен и хорош, лично я, не был удивлён его отличной игре в сборной.

Во все символические сборные должен попасть
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Мат
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англичане как и мы украинцы к сожалению много говорили...
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Кукарелья=месси ☝️
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Ответ Столичный Чел
Вставлю свои 5 копеек. Может как защитник сыграл отлично, но то как он валялся, катался по полю и изображал вселенские муки после столкновений с Сака и Гризманно (если не ошибаюсь) это было просто отвратительно. В хоккее после попадания шайбы в лицо так себя не ведут как вел себя Кукурелья.
Англия весь матч по полю каталась, особенно буллингем
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Помню, сколько вони перед турниром было, что должен играть Гримальдо, а не Марк. А теперь хейтерки переобулись или не вылазят из норок
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Какой Невил 0 в футболе. Мне тут один юзер говорил ,что Невил такого не говорил. И вот Кукурелья лично ответил легенде Валенсии
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Еще и зрячую голевую отдал. Такова цена любых экспертов в футболе. Их наличие просто бесполезно.
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Вообще красавчик, один из лучших был
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Справедливости ради, гол от Палмера пропустили после того как Кукурелья совершенно необоснованно вылетел прессинговать как на пожар. Из-за чего его фланг оказался пустым. Но потом исправился в атаке, да.
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Какие-то они злопамятные все.
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Сорина напоминает
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Легенда Челси!!! ☝️💪
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Ответ САня
по факту они должны были вылетать от Германии за пенальти от руки на Кукурелье.
если я напишу про фол Кросса, это будет неправильно? только руку Марка вспомним?
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Ответ Антон Савельев
если я напишу про фол Кросса, это будет неправильно? только руку Марка вспомним?
а зачем говорить про кросса? как это связано да действительно должны были удалить но пенальти должен был быть назначен
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Ответ Артём Р .
Кукурелья удивил во всём👍👏. Прекрасно защищался и ещё успевал подключаться к атаке. Его прессинг был лучшим на чемпионате.
Интересно, что мне Кукурелья запомнился своей подростковой игрой в Барсе. Случайно посмотрел видео футзальной тренировочной игры академии Барселоны и обратил внимание на этого настырного кудрявого пацана со странной манерой бега. Не ожидал, что парнишка дорастет до сборной.
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