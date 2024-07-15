Кукурелья ответил Невиллу, заявившему, что из-за Марка Испания не пройдет весь путь на Евро: «Мы прошли весь путь, Гари»
Марк Кукурелья прокомментировал высказывание Гари Невилла о нем.
Сборная Испании одержала победу на Евро-2024, обыграв команду Англии (2:1) в финале.
Защитник испанской команды Марк Кукурелья опубликовал в социальной сети картинку с высказыванием Гари Невилла. Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» сказал, что Кукурелья станет одной из причин, почему Испания не сможет пройти весь путь на Евро.
«Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за вашу поддержку», – подписал публикацию футболист «Челси».
Марк Кукурелья провел шесть матчей на Евро, выходя на поле в стартовом составе, а в финальной игре сделал голевую передачу на Микеля Ойарсабаля, который забил победный для испанцев мяч.
Если еще и за Челси будет так бегать в дальнейшем, то будет сказка просто.
Это типичная ситуация, фанатики пиарного клуба создают шум вокруг игрока который им не нравиться или превозносят (как англ брусков)
Вон Лукаку или Мбаппе через это проходили.
Во все символические сборные должен попасть