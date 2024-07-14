Беллами извинился за то, что болел против сборной Англии. Валлиец выключил звук во время «Боже, храни королеву» перед полуфиналом ЧМ-2018 в молодежке «Кардиффа»
Крэйг Беллами прокомментировал обвинения в ксенофобии в отношении Англии.
В 2019 году нынешний главный тренер сборной Уэльса покинул должность тренера молодежной команды «Кардиффа» после обвинений в издевательствах и ксенофобском поведении. Тогда клуб из Уэльса заявил, что игроки академии столкнулись с «неприемлемой тренировочной средой» в клубе.
Помимо того, что Крэйг поддерживал соперников сборной Англии перед молодыми английскими игроками «Кардиффа», Беллами, как утверждается, выключил звук на телевизоре, когда перед полуфиналом чемпионата мира 2018 года в России между Англией и Хорватией играл гимн Великобритании «Боже, храни королеву».
Беллами, который отрицал и оспаривал все обвинения, в последствии извинился за поведение и признался, что не осознавал, как оно могло повлиять на юных игроков академии «Кардиффа».
«Я доверял дисциплинарному процессу и уважал его. Я также осознавал, что есть много вещей, которые я не понимал – например, поддержка соперников Англии перед людьми из Англии. Это неправильно. Так делать нельзя.
Я не знал этого. Честно говоря, я думал, что для меня это было естественно. Я не понимал, как может себя чувствовать молодой 18-летний английский парень. Поэтому я извинился за это. Есть много вещей, которые мне казались правильными, но на самом деле они могли иметь последствия, и я этого не осознавал.
Поэтому я должен учитывать это тоже – и я это сделал», – сказал Беллами.
Он также дал послание для каждого молодого тренера, который идет в юношеский футбол: «Пожалуйста, будьте внимательны. Пожалуйста. Действительно изучите и поймите уровень, на который вы выходите, и что вы позволяете.
Я не работал с 12-, 13- или 14-летними. Это были 17-, 18-летние. Если вы в школе, то, очевидно, не ругаетесь. Я думал, что после школы, возможно, знаете, в такой среде, я могу закрыть на это глаза. Но так делать нельзя», – добавил Беллами.
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А тут Беллами походу заставили извиниться.
А у них совсем недавно.
При этом Великобритания до сих пор имеет свои колонии, не столько как Франция конечно, и как французы так нагло не проталкивают свой язык как государственный и не скупает ресурсы порой в 32 раза ниже рыночной цены как в Буркина Фасо, но в целом тоже неплохо.
Что я пытаюсь сказать, так это нет ни у одной страны в мире кроме США причин любить Великобританию.