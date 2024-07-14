Беллами извинился за то, что болел против сборной Англии. Валлиец выключил звук во время «Боже, храни королеву» перед полуфиналом ЧМ-2018 в молодежке «Кардиффа»

Крэйг Беллами прокомментировал обвинения в ксенофобии в отношении Англии.

В 2019 году нынешний главный тренер сборной Уэльса покинул должность тренера молодежной команды «Кардиффа» после обвинений в издевательствах и ксенофобском поведении. Тогда клуб из Уэльса заявил, что игроки академии столкнулись с «неприемлемой тренировочной средой» в клубе.

Помимо того, что Крэйг поддерживал соперников сборной Англии перед молодыми английскими игроками «Кардиффа», Беллами, как утверждается, выключил звук на телевизоре, когда перед полуфиналом чемпионата мира 2018 года в России между Англией и Хорватией играл гимн Великобритании «Боже, храни королеву».

Беллами, который отрицал и оспаривал все обвинения, в последствии извинился за поведение и признался, что не осознавал, как оно могло повлиять на юных игроков академии «Кардиффа».

«Я доверял дисциплинарному процессу и уважал его. Я также осознавал, что есть много вещей, которые я не понимал – например, поддержка соперников Англии перед людьми из Англии. Это неправильно. Так делать нельзя.

Я не знал этого. Честно говоря, я думал, что для меня это было естественно. Я не понимал, как может себя чувствовать молодой 18-летний английский парень. Поэтому я извинился за это. Есть много вещей, которые мне казались правильными, но на самом деле они могли иметь последствия, и я этого не осознавал.

Поэтому я должен учитывать это тоже – и я это сделал», – сказал Беллами.

Он также дал послание для каждого молодого тренера, который идет в юношеский футбол: «Пожалуйста, будьте внимательны. Пожалуйста. Действительно изучите и поймите уровень, на который вы выходите, и что вы позволяете.

Я не работал с 12-, 13- или 14-летними. Это были 17-, 18-летние. Если вы в школе, то, очевидно, не ругаетесь. Я думал, что после школы, возможно, знаете, в такой среде, я могу закрыть на это глаза. Но так делать нельзя», – добавил Беллами.

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