Беллами извинился за то, что болел против сборной Англии. Валлиец выключил звук во время «Боже, храни королеву» перед полуфиналом ЧМ-2018 в молодежке «Кардиффа»

Теги Крэйг Беллами Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Уэльса по футболу Кардифф Сити дискриминация Футбол

Крэйг Беллами прокомментировал обвинения в ксенофобии в отношении Англии.

В 2019 году нынешний главный тренер сборной Уэльса покинул должность тренера молодежной команды «Кардиффа» после обвинений в издевательствах и ксенофобском поведении. Тогда клуб из Уэльса заявил, что игроки академии столкнулись с «неприемлемой тренировочной средой» в клубе.

Помимо того, что Крэйг поддерживал соперников сборной Англии перед молодыми английскими игроками «Кардиффа», Беллами, как утверждается, выключил звук на телевизоре, когда перед полуфиналом чемпионата мира 2018 года в России между Англией и Хорватией играл гимн Великобритании «Боже, храни королеву».

Беллами, который отрицал и оспаривал все обвинения, в последствии извинился за поведение и признался, что не осознавал, как оно могло повлиять на юных игроков академии «Кардиффа».

«Я доверял дисциплинарному процессу и уважал его. Я также осознавал, что есть много вещей, которые я не понимал – например, поддержка соперников Англии перед людьми из Англии. Это неправильно. Так делать нельзя.

Я не знал этого. Честно говоря, я думал, что для меня это было естественно. Я не понимал, как может себя чувствовать молодой 18-летний английский парень. Поэтому я извинился за это. Есть много вещей, которые мне казались правильными, но на самом деле они могли иметь последствия, и я этого не осознавал.

Поэтому я должен учитывать это тоже – и я это сделал», – сказал Беллами.

Он также дал послание для каждого молодого тренера, который идет в юношеский футбол: «Пожалуйста, будьте внимательны. Пожалуйста. Действительно изучите и поймите уровень, на который вы выходите, и что вы позволяете.

Я не работал с 12-, 13- или 14-летними. Это были 17-, 18-летние. Если вы в школе, то, очевидно, не ругаетесь. Я думал, что после школы, возможно, знаете, в такой среде, я могу закрыть на это глаза. Но так делать нельзя», – добавил Беллами.

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27 комментариев
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Зря извинился. Валлийцы, ирландцы и шотландцы всегда не любили поработивших их англичан, что в этом плохого?
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+29
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Зря извинился. Валлийцы, ирландцы и шотландцы всегда не любили поработивших их англичан, что в этом плохого?
Я как то в твиттере у английского журналиста спросил мол поддерживает ли он, как гражданин Великобритании, другие британские сборные по футболу? Он ответил что англичанин никогда не станет болеть за сборную Шотландии и всегда желает ей поражения. На контрасте у нас наоборот принято поддерживать сборные стран бывшего совка, например Грузию на евро, я уж не говорю о белорусах
+27
0
+27
Киллиан Мерфи при встрече с рыжим принцем Англии публично держал руку в кармане, показывая что-то вроде несогласия с королевской семьёй, или притесняли ирландцев, не помню точно. И не извиняется.
А тут Беллами походу заставили извиниться.
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Перед кем извинился ?
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+6
Ответ Чебурашка от Гены
Обалдеть! А что, мужик из Уэльса обязан болеть за Англию? Зачем прогнулся, не понятно.
одно дело, когда ты болеешь против у себя дома, другое - когда у тебя в составе игроки из этой страны, и ты демонстративно перед ними болеешь против их сборной (не за свою).
+6
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+6
За то что делали англичане с соседями это просто самая лёгкая реакция от Беллами. Как они вообще живут с ними в одной стране непонятно.
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+6
Обалдеть! А что, мужик из Уэльса обязан болеть за Англию? Зачем прогнулся, не понятно.
+8
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+5
Ответ Всеволод Бобров
За то что делали англичане с соседями это просто самая лёгкая реакция от Беллами. Как они вообще живут с ними в одной стране непонятно.
Тутси и хуту ж живут.
А у них совсем недавно.
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+4
Ответ Никита Вахрушев
Я как то в твиттере у английского журналиста спросил мол поддерживает ли он, как гражданин Великобритании, другие британские сборные по футболу? Он ответил что англичанин никогда не станет болеть за сборную Шотландии и всегда желает ей поражения. На контрасте у нас наоборот принято поддерживать сборные стран бывшего совка, например Грузию на евро, я уж не говорю о белорусах
Не заливай, достаточно почитать комменты в дни матчей сборной Украины, чтобы любые иллюзии о дружелюбности развеялись. Да и с грузинами неоднозначно, тут было полно желавших им поражений после комментариев Хвичи
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За что тут извиняться? Валлиец не болеет за Англию - вот это новость!
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Англичане обвиняют кого то в ксенофобии🤦‍♂️
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Выключить гимн страны-агрессора это уже ксенофобия
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Зря извинился. Валлийцы, ирландцы и шотландцы всегда не любили поработивших их англичан, что в этом плохого?
А кто в целом Британцев то любит? Весь ближний восток считает их родоначальником всех войн, а Палестинцы до сих пор в шоке как их мандат отдали вообше другим ребятам, хотя они надеялись на подобие колоний под Француским мандатом.
При этом Великобритания до сих пор имеет свои колонии, не столько как Франция конечно, и как французы так нагло не проталкивают свой язык как государственный и не скупает ресурсы порой в 32 раза ниже рыночной цены как в Буркина Фасо, но в целом тоже неплохо.

Что я пытаюсь сказать, так это нет ни у одной страны в мире кроме США причин любить Великобританию.
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Бог хорошо хранил королеву, раз та пережила свою известную одногодку по имени Мэрилин на целых 60 лет.
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Ответ Бегемотик
Тутси и хуту ж живут. А у них совсем недавно.
Ну для меня такие истории непонятны. Кто читал историю Ирландии или Шотландии понимает это. Понятно, что щас смылось уже многое, но всё равно такие вещи прощать не стоит. Если ту же Германию брать это мгновение было, поэтому немецкий народ судить не стоит, а у англичан поколение за поколением истребляли эти народы.
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Зашквар. Нашёл за что извиняться))
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Ответ Никита Вахрушев
Я как то в твиттере у английского журналиста спросил мол поддерживает ли он, как гражданин Великобритании, другие британские сборные по футболу? Он ответил что англичанин никогда не станет болеть за сборную Шотландии и всегда желает ей поражения. На контрасте у нас наоборот принято поддерживать сборные стран бывшего совка, например Грузию на евро, я уж не говорю о белорусах
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Воняет слабостью
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Ответ dreamstep
Киллиан Мерфи при встрече с рыжим принцем Англии публично держал руку в кармане, показывая что-то вроде несогласия с королевской семьёй, или притесняли ирландцев, не помню точно. И не извиняется. А тут Беллами походу заставили извиниться.
Беллами гт сборной Уэльса? Тот самый бешеный Беллами, который, в т.ч., в Ливерпуле играл, это он?
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Ответ Jetty
одно дело, когда ты болеешь против у себя дома, другое - когда у тебя в составе игроки из этой страны, и ты демонстративно перед ними болеешь против их сборной (не за свою).
У Уэльса есть своя сборная . Вот за неё и надо болеть.
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Ответ Чебурашка от Гены
У Уэльса есть своя сборная . Вот за неё и надо болеть.
Ну так а кто спорит? Как это противоречит тому, что я написал?
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Ответ Jetty
Ну так а кто спорит? Как это противоречит тому, что я написал?
Идём дальше. Уэльс попал в группу с Англией и ему нужно поражение Англии. Да ну нафиг. За кого хочу, за того болею, кого хочу, того троллю. Был бы чел из Англии , тогда да, можно предъявить.
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Ответ Jetty
Ну так а кто спорит? Как это противоречит тому, что я написал?
Слишком мудренно. У меня всё просто. Чел из Уэльса, есть сборная Уэльса. На остальных пофиг. Королеву, конечно, обижать не гоже. 😊
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