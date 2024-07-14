Шоу выйдет в старте Англии на финал Евро – впервые за год. Саутгейт считает, что он даст сборной больше баланса и гибкости

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Евро-2024 Киран Триппьер Люк Шоу Футбол

Люк Шоу выйдет в стартовом составе Англии на матч с Испанией.

Это будет первый для защитника «Манчестер Юнайтед» выход на поле с первых минут за сборную Англии более чем за год – последний раз это случалось 19 июня 2023 года против Северной Македонии. Также он впервые выйдет в старте во всех турнирах за 148 дней, так как последний матч в старте за «Манчестер Юнайтед» он провел в феврале.

По информации The Telegraph, Саутгейт в финале Евро-2024 предпочел на левом фланге обороны именно Шоу, а не Кирана Триппьера, чтобы обеспечить Англии больше баланса и гибкости на левом фланге. Коме того, по задумке тренера, Люк добавит команде больше контроля.

Возвращение Шоу позволяет Англии менять схему между с двух центральных защитников на трех в зависимости от ситуации в игре, так как Люк – левша.

Финал Евро-2024 между Испанией и Англией состоится в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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42 комментария
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Хитрый Гарет задумал гол на первой минуте
+96
-2
+94
Ответ Andy93
Кто-то станет сегодня самым молодым автором хет-трика в финале в истории Евро?)
Если будет хет-трик, его автор автоматически станет "самым молодым автором хет-трика в истории финалов Евро". Даже если это будет Хесус Навас
+47
0
+47
Шоу едет на Ямал
+25
-4
+21
Ответ Артем Гавин
Не дай бог, потом 89 минут УГ смотреть придётся
Так в свои ворота же
+21
-4
+17
Ожидаемо. Шоу лучший ЛЗ из Англичан.
Посмотрим на их дуэль с Ямалем
+20
-4
+16
Ответ Александр Калашников
Интересный ход раскрыть карты задолго до игры.
Это скорее читалось. Если бы не травма, Шоу в старте всегда выходил бы. Не просто же так Саутгейт взял травмированного игрока который восстановился только к четвертьфиналу
+13
-1
+12
Ответ PIT-BUL
Ожидаемо. Шоу лучший ЛЗ из Англичан. Посмотрим на их дуэль с Ямалем
Дуэли Уокер - Уильямс и Шоу-Ямаль выглядят зубодробительными
+11
-2
+9
Почитал первоисточник, там сказано, что старт.состав держится в строжайшей тайне... что естественно. Это всё предположения журналюг. Точно узнаем через 2 часа:)
+10
-2
+8
Ответ Норвежский прихлебатель
Если будет хет-трик, его автор автоматически станет "самым молодым автором хет-трика в истории финалов Евро". Даже если это будет Хесус Навас
Если только второго не будет
+4
0
+4
Ответ PIT-BUL
Ожидаемо. Шоу лучший ЛЗ из Англичан. Посмотрим на их дуэль с Ямалем
На плейстешн да , я его там в карьере за любые бабки покупаю , даже не торгуюсь , а в реальности , это регулярный пациент кабинета травматологии в больнице Манчестера , его даже уборщицы местные знают
+4
0
+4
Интересный ход раскрыть карты задолго до игры.
+4
0
+4
Все правильно. В финале должно быть Шоу.
+3
0
+3
Ответ KirGre
На плейстешн да , я его там в карьере за любые бабки покупаю , даже не торгуюсь , а в реальности , это регулярный пациент кабинета травматологии в больнице Манчестера , его даже уборщицы местные знают
Так то да. Помню только начал в МЮ играть классно. И тот матч когда ему ногу ломают. Судья даже штрафной не дал 🤦
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+1
Ответ Pucheslav
Это скорее читалось. Если бы не травма, Шоу в старте всегда выходил бы. Не просто же так Саутгейт взял травмированного игрока который восстановился только к четвертьфиналу
Пожалуй соглашусь с вами. Я думал что Саутгейт рассказал что Шоу выйдет с первых минут. Но не интересовался откуда инфа
+1
0
+1
И как обычно бывает в таких случаях, на минуте 20й попросит замену
+3
-2
+1
Ответ amdrive79
Хитрый Гарет задумал гол на первой минуте
Не дай бог, потом 89 минут УГ смотреть придётся
+8
-7
+1
Ответ Chelsea`s Lev
Почитал первоисточник, там сказано, что старт.состав держится в строжайшей тайне... что естественно. Это всё предположения журналюг. Точно узнаем через 2 часа:)
Источник инсайдер Карпов 😄
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У Англии наконец-то Шоу
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акцент на защиту
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"Коме того" исправьте, пж
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Ответ Social Indr
Он в итоге успел восстановиться только к финалу или был доступен, но берегли?
Он вышел в четвертьфинале на замену, в полуфинале отыграл весь второй тайм
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Ответ Pucheslav
Это скорее читалось. Если бы не травма, Шоу в старте всегда выходил бы. Не просто же так Саутгейт взял травмированного игрока который восстановился только к четвертьфиналу
Он в итоге успел восстановиться только к финалу или был доступен, но берегли?
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0
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Ответ Александр Калашников
Интересный ход раскрыть карты задолго до игры.
А кто-то что-то раскрыл?
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Реактивный Люк как противоядие быстроногому Ямалю
+1
-1
0
Ответ Chelsea`s Lev
Почитал первоисточник, там сказано, что старт.состав держится в строжайшей тайне... что естественно. Это всё предположения журналюг. Точно узнаем через 2 часа:)
Какой тайне ? и так понятно кто сыграет у обеих команд
+1
-1
0
Джамаль самый молодой игрок которому будет противостоять Шоу в финале Евро
0
0
0
Ответ PIT-BUL
Так то да. Помню только начал в МЮ играть классно. И тот матч когда ему ногу ломают. Судья даже штрафной не дал 🤦
Было дело
0
0
0
Ответ KirGre
На плейстешн да , я его там в карьере за любые бабки покупаю , даже не торгуюсь , а в реальности , это регулярный пациент кабинета травматологии в больнице Манчестера , его даже уборщицы местные знают
Отыграет финал и к травматологам
0
0
0
Кто-то станет сегодня самым молодым автором хет-трика в финале в истории Евро?)
+3
-3
0
Выйдет ли Шоу - не важно.Будут ли в старте Палмер и Уоткинс?
+1
-1
0
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