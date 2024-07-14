Шоу выйдет в старте Англии на финал Евро – впервые за год. Саутгейт считает, что он даст сборной больше баланса и гибкости
Люк Шоу выйдет в стартовом составе Англии на матч с Испанией.
Это будет первый для защитника «Манчестер Юнайтед» выход на поле с первых минут за сборную Англии более чем за год – последний раз это случалось 19 июня 2023 года против Северной Македонии. Также он впервые выйдет в старте во всех турнирах за 148 дней, так как последний матч в старте за «Манчестер Юнайтед» он провел в феврале.
По информации The Telegraph, Саутгейт в финале Евро-2024 предпочел на левом фланге обороны именно Шоу, а не Кирана Триппьера, чтобы обеспечить Англии больше баланса и гибкости на левом фланге. Коме того, по задумке тренера, Люк добавит команде больше контроля.
Возвращение Шоу позволяет Англии менять схему между с двух центральных защитников на трех в зависимости от ситуации в игре, так как Люк – левша.
Финал Евро-2024 между Испанией и Англией состоится в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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