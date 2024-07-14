Барко прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком» (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Эсекиэль Барко Футбол

Эсекиэль Барко близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает Metaratings.ru, вероятный новичок красно-белых прилетел в Москву в воскресенье, 14 июля.

В ближайшее время Барко пройдет медосмотр, в случае его успешного завершения аргентинский полузащитник подпишет контракт со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Ривер Плейту» 14 млн евро, контракт с Барко будет заключен на 3 года, а зарплата составит 2,5 млн евро в год.

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57 комментариев
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Ответ Celsius
Комментарий скрыт
🤡
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Что случилось,чего Питерские возбудились под этой новостью?
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Ответ reddman
Комментарий скрыт
А вы считаете за два года реально это забыть? Маразм крепчал.
+19
-3
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
побольше чем у голубого пула
+17
-5
+12
Главное,чтоб по весу прошёл,а то придётся дебютировать на велотренажере как подкрепление до него...))
+20
-9
+11
Ответ reddman
Комментарий скрыт
Я вопрос не ясно задал?
+19
-9
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Ответ Celsius
Цирк лилипутов...
Клаудиньо по инф.Трансфермаркт ростом 1.70 см. Педро 1.70см. Прям богатыри.
+9
-3
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
А кода вы что то выиграли а не купили как звезды ?
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Удачной игры в Спартаке.
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Ну ещё четыре покупки и Спартак чемпион!По цене конечно не догоним Зенит,но играть будем на равных.
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Ответ San9
Комментарий скрыт
Ну хоть позором российского футбола не называют
+5
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Ответ reddman
Комментарий скрыт
Если они вчера отмечали,то это даёт им повод приходить и писать всякую ересь?
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С учётом его фамилии было бы символичнее, если бы приплыл. Barco - это корабль по-испански.
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Ответ Василий Кузнецов
Эсекель у нас уже был(
Увася, до этого был э’Секель а теперь Эсекель )
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Ответ Зелёный гопник
Всегда сами побеждаем, что ещё сморозишь?
Конечно сами , конечно! Только после проплат.
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А я все ждал, когда же появится новость о прилете, если вчера была новость о том, что он вылетал.
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Ответ Леонид Вилькин
Барков(цитата),,Играй как ни попало!,,-интересно кого он имел в виду?
Возьми задорный мой гудок, Играй им как попало! Вот звонки струны, вот смычок, Ума в тебе не мало. По моему Барков писал не про футбольный клуб 😂😂 Не позорься)))
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Твоя ава говорит сама за себя
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Эсекель у нас уже был(
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Комментарий скрыт
Барко, наследник Майдана
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Ответ Leon9
Ну ещё четыре покупки и Спартак чемпион!По цене конечно не догоним Зенит,но играть будем на равных.
Эх мечты, который год одно и тоже
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Как его Флорида отпустила ?
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Ответ Никита Мелентьев
У Спартака странные трансферы. Барко 167, Угальде 173. Антропометрия для РПЛ всегда была важна, а тут пигмеи какие-то.
В свое время в Барселоне хоббиты творили волшебство. (Иньеста, Хави, Месси.)
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Ответ Peter Parker
А я все ждал, когда же появится новость о прилете, если вчера была новость о том, что он вылетал.
С Аргентины в Москву долго лететь. Почти сутки с пересадками
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Ответ reddman
Комментарий скрыт
вам к,упили,,😀😀😀
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Ответ сергей петров
Что то совсе вяло радуются наши оппоненты
Комментарий удален модератором
Ответ Leon9
Ну ещё четыре покупки и Спартак чемпион!По цене конечно не догоним Зенит,но играть будем на равных.
спасибо, поржал 🤭🤣🤭
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Удачи, конечно, НО он вот ни разу не замена Антохе. Промес - это игрок, который мог всё в атаке и замену ему найти практически не представляется возможным не вывалив 40-50 лямов, да и то не факт.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Spartakus1984
Клаудиньо по инф.Трансфермаркт ростом 1.70 см. Педро 1.70см. Прям богатыри.
Клауд и Педро хоть в футбол играть и в ворота попадать умеют, в отличии от Угальде, который вообще непонятно зачем на поле выходит.
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