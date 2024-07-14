Барко прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком» (Metaratings)
Эсекиэль Барко близок к переходу в «Спартак».
Как сообщает Metaratings.ru, вероятный новичок красно-белых прилетел в Москву в воскресенье, 14 июля.
В ближайшее время Барко пройдет медосмотр, в случае его успешного завершения аргентинский полузащитник подпишет контракт со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Ривер Плейту» 14 млн евро, контракт с Барко будет заключен на 3 года, а зарплата составит 2,5 млн евро в год.
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках. Промокод DAVKA82 даст доступ к PREMIER на 45 дней за 1 рубль.