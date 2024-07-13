Саутгейт о репликах про расизм: «Не хочу навязывать свои принципы другим, но есть фундаментальные ценности, которые нужно воплощать по возможности. Мы живем в озлобленной стране»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 дискриминация Футбол

Гарет Саутгейт не жалеет о том, что высказывается на острые социальные темы.

«Я не жалею об этом, поскольку считаю, что моя должность подразумевает ответственность. У тебя есть возможность изменить важную ситуацию. У меня есть свои ценности. Я никогда не хотел навязывать их другим. Но я думаю, что есть некоторые фундаментальные общечеловеческие ценности, которые нужно воплощать, если предоставляется такая возможность.

Возможно, я помог некоторым детям и взрослым, которые чувствуют, что в последние недели живут в условиях критики или чего-то подобного, показав, что есть способ пройти через все это и проявить стойкость, что все может быстро измениться. Для них решающее значение будут иметь не два футбольных матча, но я надеюсь, что они смогут найти способ преодолеть трудности.

Я думаю, что эти ценности важны. Мы живем в озлобленной стране. Я бы хотел, чтобы в будущем это изменилось. Надеюсь, мы сможем принести временное счастье.

Но мы не сможем изменить эту страну. Возможно, мы лишь подадим хорошие примеры», – сказал главный тренер сборной Англии.

Саутгейт о расизме: «Молодежь не будет принимать то, что было допустимо в прошлом. Мы представляем многообразную Англию повсеместно»

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26 комментариев
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Ответ Том Сойев
Давно понятно, что из-за своих ценностей его и держат в сборной. Не потому, что годный тренер, а потому, что сторонник различных "повесток", что важно для Англии сейчас.
А я думал потому что сборную во второй финал Евро подряд выводит.
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Хм, действительно, почему же страна стала "озлобленной"... У кого-нибудь есть догадки?)
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«Ответственность за красивую игру не несу» добавил Саутгейт.

Но справедливости ради, результат пока дает)
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Ответ Арчибалрог
Комментарий удален модератором
Так не смотри BBC )
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Ответ ОттоДракула
А я думал потому что сборную во второй финал Евро подряд выводит.
Ага, до этого англ физруки даже серии пенок не проходили.
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Переезжай к нам. У нас самая добрая страна)
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Ответ Pueblo
Не включайте телевизор и сразу станет легче жить. Это и сейчас, и 30 лет назад было верно.
ты давай тут не указывай.
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Ответ mmike
Это хороший комментарий
а чего же етот коммента такой "хороший" удалили?
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Ответ Арчибалрог
Комментарий удален модератором
Не включайте телевизор и сразу станет легче жить. Это и сейчас, и 30 лет назад было верно.
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Ответ Арчибалрог
Комментарий удален модератором
Это хороший комментарий
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Ответ ОттоДракула
А я думал потому что сборную во второй финал Евро подряд выводит.
2 раз за сколько лет выводит? )
С такой продуктивностью, любой другой, вылетел бы уже на 3 год из команды.
Тут, наверное, другое, он стабильно выходит в четвертьфинал, 4 раза с ним это было. Предел мечтаний, видимо. А тут такой подарок
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Ответ xDe xDe
Хм, действительно, почему же страна стала "озлобленной"... У кого-нибудь есть догадки?)
Брэкзит?
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>Мы живем в озлобленной стране

Тут комментировать только портить
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Англия и есть расизм,.
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Лучше бы тактику воплощал, забавно получается все команды много болтающие про политику играют как дно и это с хорошими игроками, как же так получается, может каждый должен заниматься в первую очередь своим делом
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А когда англо-саксы были не озлобленные
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Комментарий удален модератором
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