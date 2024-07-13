Саутгейт о репликах про расизм: «Не хочу навязывать свои принципы другим, но есть фундаментальные ценности, которые нужно воплощать по возможности. Мы живем в озлобленной стране»

Гарет Саутгейт не жалеет о том, что высказывается на острые социальные темы.

«Я не жалею об этом, поскольку считаю, что моя должность подразумевает ответственность. У тебя есть возможность изменить важную ситуацию. У меня есть свои ценности. Я никогда не хотел навязывать их другим. Но я думаю, что есть некоторые фундаментальные общечеловеческие ценности, которые нужно воплощать, если предоставляется такая возможность.

Возможно, я помог некоторым детям и взрослым, которые чувствуют, что в последние недели живут в условиях критики или чего-то подобного, показав, что есть способ пройти через все это и проявить стойкость, что все может быстро измениться. Для них решающее значение будут иметь не два футбольных матча, но я надеюсь, что они смогут найти способ преодолеть трудности.

Я думаю, что эти ценности важны. Мы живем в озлобленной стране. Я бы хотел, чтобы в будущем это изменилось. Надеюсь, мы сможем принести временное счастье.

Но мы не сможем изменить эту страну. Возможно, мы лишь подадим хорошие примеры», – сказал главный тренер сборной Англии.

Саутгейт о расизме: «Молодежь не будет принимать то, что было допустимо в прошлом. Мы представляем многообразную Англию повсеместно»

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