Тренер Канады Марш про Кубок Америки: «К нам относились как к гражданам второго сорта. Турнир не был профессиональным. Наших игроков оскорбляли на расовой почве»

Теги Кубок Америки Сборная Канады по футболу Марсело Бьелса Джесси Марш расизм дискриминация Футбол

Джесси Марш остался недоволен отношением к Канаде на Кубке Америки.

Главный тренер канадской команды отреагировал на критику турнира, которую высказал тренер Уругвая Марсело Бьесла.

«Я согласен с некоторыми вещами, а с некоторыми – не согласен.

На мой взгляд, этот турнир не был профессиональным. Слишком много пробелов. Это и отношение, и в целом общий опыт с точки зрения наблюдения день за днем.

Я видел то, что произошло после матча Уругвая и Колумбии. Конечно, я не знаю всех подробностей, но мы бы не хотели, чтобы чьи-то семьи или семьи игроков подвергались опасности.

Но знаю, что если бы сборная Канады, если бы наша команда отреагировала таким образом, то были бы введены суровые санкции из-за того обращения, которому мы подверглись на этом турнире.

Наших игроков оскорбляли на расовой почве как в жизни, так и в социальных сетях. К нам относились как к гражданам второго сорта», – сказал главный тренер сборной Канады Джесси Марш.

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28 комментариев
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Турнир не был профессиональным - оскорбляли в соц сетях
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Только сейчас обнаружил что на Спортсе есть теги «расизм» и «дискриминация» и прикиньте на них кто то подписан и кому то даже уведомления приходят😁
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Ответ art_1
Только сейчас обнаружил что на Спортсе есть теги «расизм» и «дискриминация» и прикиньте на них кто то подписан и кому то даже уведомления приходят😁
Я на тег брань подписан был) ребусы поразгадывать же )
Только без уведомлений
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Соцсети как вообще к организации турнира относятся.
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Полностью белая сборная Аргентины обыграла чёрных афроканадцев. Чудовищный расизм!
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Так это правда. США относится к другим странам,как к второсортным и третьесортным. И Марш удивился,что Канада не исключение
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Почему то мне кажется что количество недовольных проведением этого чемпионата будет расти как снежный ком.
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Заманали уже своими соцсетями, просто абсурд какой-то. Закройте комментарии и закончите проблему
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Ты нам не приятель, кореш. (с) Южный парк.
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Ответ deligy
Соцсети как вообще к организации турнира относятся.
Это же левацкая логика, там тяжело с причинно-следственными связями)
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Может стоило и пару белых канадцев вызвать в сборную?
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США как типичная «надутая» девочка из рестика – считает себя центром вселенной, где все вокруг, оставаясь второсортными, ей должны.
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Ответ art_1
Только сейчас обнаружил что на Спортсе есть теги «расизм» и «дискриминация» и прикиньте на них кто то подписан и кому то даже уведомления приходят😁
Тот самый парень с Карло Анчелотти на аватарке =))))
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В США одни расисты!
Латиносы тоже!
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У него претензия к организации турнира, потому что его команду на расовой почве оскорбляли? Т.е., организаторы оскорбляли, получается? Типа: "Приехали тут к нам всякие негры в наши Соединённые Белые Штаты Америки в футбол играть" или вроде того?
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Очередная африканская сборная🤔
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Через 2 года ЧМ, так ещё и пол мира приедет, с этим расширением.
Этот Кубок Америки показал пробелы и недостатки, осталось только их исправить
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все белые канадцы играют в хоккей
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ничго не поняла, кто оскорблял, за что?
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Ответ art_1
Только сейчас обнаружил что на Спортсе есть теги «расизм» и «дискриминация» и прикиньте на них кто то подписан и кому то даже уведомления приходят😁
Винисиусу.
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Ответ Товарищ Бразаускас
Полностью белая сборная Аргентины обыграла чёрных афроканадцев. Чудовищный расизм!
в которой нет ни одного представителя коренных индейцев!
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