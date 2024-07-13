Тренер Канады Марш про Кубок Америки: «К нам относились как к гражданам второго сорта. Турнир не был профессиональным. Наших игроков оскорбляли на расовой почве»

Джесси Марш остался недоволен отношением к Канаде на Кубке Америки.

Главный тренер канадской команды отреагировал на критику турнира, которую высказал тренер Уругвая Марсело Бьесла.

«Я согласен с некоторыми вещами, а с некоторыми – не согласен.

На мой взгляд, этот турнир не был профессиональным. Слишком много пробелов. Это и отношение, и в целом общий опыт с точки зрения наблюдения день за днем.

Я видел то, что произошло после матча Уругвая и Колумбии. Конечно, я не знаю всех подробностей, но мы бы не хотели, чтобы чьи-то семьи или семьи игроков подвергались опасности.

Но знаю, что если бы сборная Канады, если бы наша команда отреагировала таким образом, то были бы введены суровые санкции из-за того обращения, которому мы подверглись на этом турнире.

Наших игроков оскорбляли на расовой почве как в жизни, так и в социальных сетях. К нам относились как к гражданам второго сорта», – сказал главный тренер сборной Канады Джесси Марш.

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