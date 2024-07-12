«Возможно, это Ямаль благословил Месси». Отец Ламина пошутил о фото, где Лео купает его сына

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Испании по футболу соцсети Ламин Ямаль Футбол

Отец Ламина Ямаля высказался о фото сына в младенчестве с Лионелем Месси.

Ранее Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» и сборной Испании, выложил в социальных сетях фотографию 16-летней давности, на которой Лионель Месси купает пятимесячного Ямаля.

Комментируя эту фотографию, он пошутил, что «возможно, это Ламин благословил Лео» и сказал, что «эта фотография – совпадение жизни».

Фото: Diario Sport/Joan Monfort

Месси купает пятимесячного Ямаля – как вообще появилось это фото?

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60 комментариев
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Слишком много восторгов.
Главное, чтобы организм в 22 не стал хрусталем с такими нагрузками.
+49
-2
+47
Может если Саутгейт умоет Генича он тоже станет хорошим комментатором ?
+50
-8
+42
Ответ Lycerae
За Ямалем будущее, это очевидно.
Игрок он отличный, но рано еще что-то говорить
Про Фати так же говорили, и что в итоге
+30
-2
+28
Лучше бы объяснил откуда фото это появилось. Или родители Ямаля уже во время беременности записали его в академию Барсы, как у нас в детсады😁
+21
-3
+18
Ответ 6tspey7tb5
Может если Саутгейт умоет Генича он тоже станет хорошим комментатором ?
Скорее саутгейт станет хорошим тренером
+16
-1
+15
Ответ vtsch4svws
Скорее саутгейт станет хорошим тренером
Саутгейт станет хорошим коментатором, а Генич возьмёт ипотеку, после чего Черданцев поедет работать курьером и мир схлопнется
+13
-2
+11
После Месси и Роналду осталась пустота. И все ждут когда она заполнится. Порой торопя время.
+10
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+8
Месси просто настоящий отец Ямаля. Рогоносцу отчиму следует спросить жёнушку как она покуралесила с Лео 16 лет назад.
+8
-3
+5
А вообще жуть какая-то: мужик купает чужого ребёнка
+7
-2
+5
Ответ Audi
Лучше бы объяснил откуда фото это появилось. Или родители Ямаля уже во время беременности записали его в академию Барсы, как у нас в детсады😁
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3252865.html
+6
-2
+4
С ума сойти. Через год могут сыграть друг против друга. Ну фото -суппер!
+5
-1
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Кринж
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Ответ vtsch4svws
Фати не забивал и не отдавал в 16 лет на евро
Не получи он тогда свою главную травму, может быть тоже на евро зажег
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Хвост влияет собакой
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Ламин и утенок близнецы.
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его батю надо проверить на вменяемость.
Там все кажется печальным
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Ответ vtsch4svws
В новом сезоне Ямаль так будет купать уже Мбаппе
Время покажет кто кого будет купать
+2
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+1
А Месси в свою очередь Рональдиньо силу свою передал обучив его и тот его голевой пас, с которого Месси забил свой первый гол, многое значит. )
+2
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Осторожно отец Ямала, такие шутки заканчивается болю, ты наверняка в курсе что случилось с Фати, которого много хвалили. Пожалуйста не надо пусть играет свой футбол, не надо сравнивать с Месси, мы уже сыт по горле, так называемых новых Месси, где ОНИ!
+1
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Кстати, болельщики Барселоны. Кто может посветить в историю фото? Как вообще Ямаль был выбран для фото, что за фотосессия? Он же тогда не был в системе Барселоны (или контракт с подгузников?).
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Ответ Ale88io
Хвост влияет собакой
Влияет ;)
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Ответ 6tspey7tb5
Может если Саутгейт умоет Генича он тоже станет хорошим комментатором ?
И мы будем засыпать под его комментарии 😴
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Ответ Serkan_Ballboy
Кстати, болельщики Барселоны. Кто может посветить в историю фото? Как вообще Ямаль был выбран для фото, что за фотосессия? Он же тогда не был в системе Барселоны (или контракт с подгузников?).
Лови https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3252865.html
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Забавнейшее фото
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Ответ Real_v_dushe
Ни в каком виде не очевидно, забивает он по праздникам, игроков, которые ярко играли в 17-19 лет, а потом мегаспад вагон: простой пример - продукт пиара Феликс, похоронивший портков в серии пенальти, в 19 лет стал игроком основы Бенфики, 20 голов за сезон, невероятные отзывы. Так вот те его 20 голов за сезон - это абсолютно лучший его сезон за всю его карьеру. А Ямаль забил только 10 голов на взрослом уровне за 1,5 года карьеры, играя в очень мощных команда и он какое-то будущее на основании этого? Есть пример рядом с ним молодого защитника Бальде, у которого провальнейший прошлый сезон после многообещающего предыдущего, в котором он и в сборную Испании попал и там играл. Учитывая ещё и то, как в бчк эксплуатируют молодёжь и сколько там у неё травм, то перспективы там точно неясные. Может быть это игрок с ярким будущем, но это точно не что-то очевидное.
он мог вообще ни одного гола не забить, и разговоров было бы примерно столько же. вы футбол глазами смотрите или чем?
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Ответ Lycerae
За Ямалем будущее, это очевидно.
Внук Ванги?
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Ответ Никита Алексеев
Игрок он отличный, но рано еще что-то говорить Про Фати так же говорили, и что в итоге
Да не говорили так про Фати, точнее говорили в основном из Барселоны (типа новый Месси). Ямаля же отмечают даже соперники, причем в важных матчах Евро. Про Фати что то не помню, чтобы соперник выделял его.
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Ответ Stewart Крепкий
его батю надо проверить на вменяемость. Там все кажется печальным
У бати доллары в глазах
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Ответ Max9999
он его топит!
не его, а за него!
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Ответ Audi
Лучше бы объяснил откуда фото это появилось. Или родители Ямаля уже во время беременности записали его в академию Барсы, как у нас в детсады😁
"Она была сделана для календаря «Барселоны» на 2008 год, деньги от продажи которого направлялись благотворительным организациям Каталонии и ЮНИСЕФ. В рамках этой акции футболисты «Барселоны» фотографировались с детьми. В программе участвовали сотни семей, и Ямаль оказался рядом с Месси случайно. На еще одном снимке из этой серии Месси держит Ямаля в полотенце на руках, на другом — мать Ямаля Шейла Эбана помогает Месси мыть сына."
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