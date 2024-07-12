«Возможно, это Ямаль благословил Месси». Отец Ламина пошутил о фото, где Лео купает его сына

Отец Ламина Ямаля высказался о фото сына в младенчестве с Лионелем Месси.

Ранее Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» и сборной , выложил в социальных сетях фотографию 16-летней давности, на которой купает пятимесячного .

Комментируя эту фотографию, он пошутил, что «возможно, это Ламин благословил Лео» и сказал, что «эта фотография – совпадение жизни».

Фото: Diario Sport/Joan Monfort

Месси купает пятимесячного Ямаля – как вообще появилось это фото?

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