«Возможно, это Ямаль благословил Месси». Отец Ламина пошутил о фото, где Лео купает его сына
Отец Ламина Ямаля высказался о фото сына в младенчестве с Лионелем Месси.
Ранее Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» и сборной Испании, выложил в социальных сетях фотографию 16-летней давности, на которой Лионель Месси купает пятимесячного Ямаля.
Комментируя эту фотографию, он пошутил, что «возможно, это Ламин благословил Лео» и сказал, что «эта фотография – совпадение жизни».
Фото: Diario Sport/Joan Monfort
Месси купает пятимесячного Ямаля – как вообще появилось это фото?
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Главное, чтобы организм в 22 не стал хрусталем с такими нагрузками.
Про Фати так же говорили, и что в итоге
Там все кажется печальным