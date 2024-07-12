Президент «Пюника» о невыдаче виз российским игрокам: «Нарушаются основные принципы справедливости. Футбол — это спорт, а не политика» 

Президент «Пюника» сообщил о невыдаче виз российским игрокам клуба перед матчем ЛЧ.

«Нашим российским игрокам не выдали визы для матча в квалификации чемпионов с минским « », который проходил в Венгрии. К сожалению, такая ситуация повторяется из года в год.

Мы сильно возмущены, потому что футбол — это спорт, а не политика. Выстраивая такие принципы, они нарушают основные принципы справедливости. Мы прекрасно понимаем, что российские футболисты, которые приезжают в другую страну, имеют только одну цель — это сыграть матч. Они не преследуют какие-то другие цели.

Но это не вопрос УЕФА, а все-таки больше вопрос посольств, которые не очень интересует спортивная составляющая, отсюда конфликт. Мне кажется, УЕФА и местные федерации должны сообща решать этот вопрос. Потому что у одной команды условия лучше, чем у другой.

Мы обращались в УЕФА с просьбой, чтобы они помогли и посодействовали, но это не очень эффективно работает. Потому что в прошлом году сам Чеферин [президент УЕФА] звонил в посольство Германии и просил выдать нам визу, когда мы играли со шведским «Кальмаром» и норвежским «Буде-Глимт», а также с эстонцами. Но все эти страны очень плохо дают визы россиянам, поэтому мы очень сильно пострадали от этого.

К примеру, я тоже не мог поехать, потому что у меня есть российский паспорт, хотя стояла виза. Но мне сказали, что меня не впустят», — сказал Артур Согомонян.

Захарова об отказе в выдаче виз российским футболистам «Урарту»: «Это и есть нацизм»

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола