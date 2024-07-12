Президент «Пюника» о невыдаче виз российским игрокам: «Нарушаются основные принципы справедливости. Футбол — это спорт, а не политика»
Президент «Пюника» сообщил о невыдаче виз российским игрокам клуба перед матчем ЛЧ.
«Нашим российским игрокам не выдали визы для матча в квалификации Лиги чемпионов с минским «Динамо», который проходил в Венгрии. К сожалению, такая ситуация повторяется из года в год.
Мы сильно возмущены, потому что футбол — это спорт, а не политика. Выстраивая такие принципы, они нарушают основные принципы справедливости. Мы прекрасно понимаем, что российские футболисты, которые приезжают в другую страну, имеют только одну цель — это сыграть матч. Они не преследуют какие-то другие цели.
Но это не вопрос УЕФА, а все-таки больше вопрос посольств, которые не очень интересует спортивная составляющая, отсюда конфликт. Мне кажется, УЕФА и местные федерации должны сообща решать этот вопрос. Потому что у одной команды условия лучше, чем у другой.
Мы обращались в УЕФА с просьбой, чтобы они помогли и посодействовали, но это не очень эффективно работает. Потому что в прошлом году сам Чеферин [президент УЕФА] звонил в посольство Германии и просил выдать нам визу, когда мы играли со шведским «Кальмаром» и норвежским «Буде-Глимт», а также с эстонцами. Но все эти страны очень плохо дают визы россиянам, поэтому мы очень сильно пострадали от этого.
К примеру, я тоже не мог поехать, потому что у меня есть российский паспорт, хотя стояла виза. Но мне сказали, что меня не впустят», — сказал Артур Согомонян.
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А так какие-то армяне или белорусы жалуются, это же не притеснение черных в Великобритании, поэтому терпите, господа)
Что тут может УЕФА сделать.
В данном случае визы оформляли не через консульство Венгрии (которого там нет), а через консульство страны представителя интересов (кажется в Армении это Франция или Италия. хотя могу и ошибаться). И вот они отказывают в визах на основании своих запретов и правил. Поэтому в прошлом году визы для спортсменов массово делали через Германию, пока там адекватного консультанта МОК не сменили на бывшего Ани-Лены, который первым же распоряжением запретил это делать.
- ёжики кололись, плакали, но продолжали есть кактус....
дзер нманнерэ хайтаракумен республикан!)