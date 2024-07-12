Президент «Пюника» о невыдаче виз российским игрокам: «Нарушаются основные принципы справедливости. Футбол — это спорт, а не политика» 

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА Динамо Минск Пюник высшая лига Армения Политика Футбол

Президент «Пюника» сообщил о невыдаче виз российским игрокам клуба перед матчем ЛЧ.

«Нашим российским игрокам не выдали визы для матча в квалификации Лиги чемпионов с минским «Динамо», который проходил в Венгрии. К сожалению, такая ситуация повторяется из года в год. 

Мы сильно возмущены, потому что футбол — это спорт, а не политика. Выстраивая такие принципы, они нарушают основные принципы справедливости. Мы прекрасно понимаем, что российские футболисты, которые приезжают в другую страну, имеют только одну цель — это сыграть матч. Они не преследуют какие-то другие цели.

Но это не вопрос УЕФА, а все-таки больше вопрос посольств, которые не очень интересует спортивная составляющая, отсюда конфликт. Мне кажется, УЕФА и местные федерации должны сообща решать этот вопрос. Потому что у одной команды условия лучше, чем у другой.

Мы обращались в УЕФА с просьбой, чтобы они помогли и посодействовали, но это не очень эффективно работает. Потому что в прошлом году сам Чеферин [президент УЕФА] звонил в посольство Германии и просил выдать нам визу, когда мы играли со шведским «Кальмаром» и норвежским «Буде-Глимт», а также с эстонцами. Но все эти страны очень плохо дают визы россиянам, поэтому мы очень сильно пострадали от этого. 

К примеру, я тоже не мог поехать, потому что у меня есть российский паспорт, хотя стояла виза. Но мне сказали, что меня не впустят», — сказал Артур Согомонян.

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65 комментариев
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Ответ Manas Zhumadilov
Комментарий скрыт
Почаще бы твоим соотечественникам визы не давали в РФ и вообще не пускали, гораздо безопаснее было.
+40
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+38
а что там с невмешательством государства в футбо? или это не затрагивает власть ФИФА и УЕФВ?
+40
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Ответ Manas Zhumadilov
Комментарий скрыт
Манас, тебе от этого станет легче? "Завтра" Алипа не пустят на матч сборной , скажут, что играет в России, поэтому ему нельзя...
+27
-1
+26
Удивительно, как ещё Карпина гражданства не лишили эстонского.
+37
-11
+26
Вообще это полный бред - белорусов всей командой пускают в Венгрию (хотя они тоже типа как угроза Европе и т.п.), а русских из третьих стран нет. Это не дело. При том, что Миранчук Головин и прочие без проблем играют и катаются.
+21
-1
+20
На самом деле были бы яйца у УЕФА, то накладывали бы санкции на команды из этих стран.
А так какие-то армяне или белорусы жалуются, это же не притеснение черных в Великобритании, поэтому терпите, господа)
+23
-6
+17
Футбол уже очень давно политика и спорт в принципе, кому он эти сказки рассказывает?
+14
-4
+10
Ответ filippa
у него гражданство по рождению. его нельзя отобрать.
Тю.. захотят - отберут. Папа с мамой же понаехали туда.
+11
-2
+9
Нет фактических дип. отношений, нет быстрых виз.
Что тут может УЕФА сделать.
+9
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+8
Ответ Мельников Михаил
Удивительно, как ещё Карпина гражданства не лишили эстонского.
у него гражданство по рождению. его нельзя отобрать.
+9
-1
+8
Ответ Ветер
Комментарий скрыт
т.е. не пустилии венгры, но виноват Путин
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+8
Очередной удар в спину, на этот раз от венгров))
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-10
+5
Ответ trav
Вообще это полный бред - белорусов всей командой пускают в Венгрию (хотя они тоже типа как угроза Европе и т.п.), а русских из третьих стран нет. Это не дело. При том, что Миранчук Головин и прочие без проблем играют и катаются.
Визы оформляются или по месту (стране) гражданства или на территории страны из которой будет вылетвыезд в случае наличя на ее территории визового центракоонсульства страны прибытия.
В данном случае визы оформляли не через консульство Венгрии (которого там нет), а через консульство страны представителя интересов (кажется в Армении это Франция или Италия. хотя могу и ошибаться). И вот они отказывают в визах на основании своих запретов и правил. Поэтому в прошлом году визы для спортсменов массово делали через Германию, пока там адекватного консультанта МОК не сменили на бывшего Ани-Лены, который первым же распоряжением запретил это делать.
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Ответ Александр Кожевников
Не владею ситуацией.Почему играли в Венгрии?Кто знает озвучте пж.
Потому белорусские клубы после начала СВО играют свои матчи на нейтральной территории в одной из европейских стран. Клубы в еврокубках и сборная
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Ответ Павел павел
Же семан пожур. Подайте бывшему депутату государственной думы. Я не ел уже 3 дня(из классики)😁
Классику лучше учить нужно.
+3
0
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Как же всё изменилось - с февраля 2022 года.
+4
-1
+3
Ответ Алексей Скамейчук
Очередной удар в спину, на этот раз от венгров))
удар в псину
+8
-5
+3
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Футбол уже очень давно политика и спорт в принципе, кому он эти сказки рассказывает?
Любой топовый профспорт всегда был в начале политикой.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Они прям умирают что нету российских команд или сборной
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-2
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Ответ Vitto
А где здесь вмешательство? За визы и пересечние границ отвечают государства.
ии? продолжи свою мысль...
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Венгры же вроде братья, согласно официальной методичке, разве нет?
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+2
Ответ Manas Zhumadilov
Комментарий скрыт
иди вату катай чёрт
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0
+1
Ответ trav
Потому белорусские клубы после начала СВО играют свои матчи на нейтральной территории в одной из европейских стран. Клубы в еврокубках и сборная
раньше, с посадки самолёта.
+1
0
+1
Ответ trav
Потому белорусские клубы после начала СВО играют свои матчи на нейтральной территории в одной из европейских стран. Клубы в еврокубках и сборная
Ок. Спаибо.
+1
0
+1
Ну это чушь. Откровенная дискриминация! Я бы играть отказался на их месте.
+1
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Жалко, конечно, этих добряков
+1
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Ответ trav
Вообще это полный бред - белорусов всей командой пускают в Венгрию (хотя они тоже типа как угроза Европе и т.п.), а русских из третьих стран нет. Это не дело. При том, что Миранчук Головин и прочие без проблем играют и катаются.
Беларусы пока идут как пособники, почувствуйте разницу.
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К сожалению, такая ситуация повторяется из года в год.
- ёжики кололись, плакали, но продолжали есть кактус....
дзер нманнерэ хайтаракумен республикан!)
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Вот тебе и Орбан
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Ответ Manas Zhumadilov
Комментарий скрыт
Для тебя и твоих соотечественников не мешало бы ввести визы для въезда в Россию. Слишком много вас тут стало. С чего бы? У себя не сидится? Процентов 80 сразу отсеится. Без объяснения причины😅
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