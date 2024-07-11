Клоппа хотят назначить тренером сборной США. С немцем уже связались (The Independent)
Интерес к Юргену Клоппу проявляет Федерация футбола США.
Ранее стало известно, что Грегг Берхалтер был уволен с поста главного тренера национальной команды после неудачи на домашнем Кубке Америки.
По данным The Independent, с экс-тренером «Ливерпуля» уже связались. Его хотят видеть во главе сборной на ЧМ-2026. Немец рассматривается как приоритетная цель.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Пойти работать в США и попытаться дойти до условного полуфинала ЧМ в стиле рок-н-ролл — вот это стопроцентный Клопп.
Будет очень интересно посмотреть.
Наверное, лучший вариант для Юргена сейчас - можно очень хорошо капитализировать свое имя за океаном и заодно понять суть тренерства сборной. Перед главным аккордом.
не думаю, что Клопп сейчас захочет переезжать так далеко, годик почилить у себя дома все таки хочет.