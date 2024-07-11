Клоппа хотят назначить тренером сборной США. С немцем уже связались (The Independent)

Интерес к Юргену Клоппу проявляет Федерация футбола США.

Ранее стало известно, что Грегг Берхалтер был уволен с поста главного тренера национальной команды после неудачи на домашнем Кубке Америки.

По данным The Independent, с экс-тренером «Ливерпуля» уже связались. Его хотят видеть во главе сборной на . Немец рассматривается как приоритетная цель.

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