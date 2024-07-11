Клоппа хотят назначить тренером сборной США. С немцем уже связались (The Independent)

Теги Сборная США по футболу Юрген Клопп возможные трансферы ЧМ-2026 Футбол

Интерес к Юргену Клоппу проявляет Федерация футбола США.

Ранее стало известно, что Грегг Берхалтер был уволен с поста главного тренера национальной команды после неудачи на домашнем Кубке Америки.

По данным The Independent, с экс-тренером «Ливерпуля» уже связались. Его хотят видеть во главе сборной на ЧМ-2026. Немец рассматривается как приоритетная цель.

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41 комментарий
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Сборная сша это слишком мелко для одного из лучших тренеров мира
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Ответ Rio de Janeiro
Сборная сша это слишком мелко для одного из лучших тренеров мира
Это отличная работа, чтобы отдохнуть от футбола (никаких отборов на ЧМ и завышенных ожиданий), пожить в новой культурной среде, но в стране первого мира (кстати, Пеп там тоже жил во время отпуска после Барсы), еще и денег за это срубить. Великолепный вариант для Клоппа.
+27
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Ответ Никита Алексеев
В принципе на хотении все и закончится Клоппу интересна родная сборная
Когда Клоппу была интересна работа в топовых командах?)

Пойти работать в США и попытаться дойти до условного полуфинала ЧМ в стиле рок-н-ролл — вот это стопроцентный Клопп.
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+20
Ответ Noob Saibot
Клоппа бы в сборную Англию
Нормальный человек не пойдет туда, особенно после результатов Саутгейта.
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Ответ Egor Aleksandrovich
Комментарий скрыт
Кто такой блогер Литвин и какое отношение он имеет к Клоппу или сборной США? И почему вы знаете цитаты этого Литвина?
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Ответ Rio de Janeiro
Сборная сша это слишком мелко для одного из лучших тренеров мира
У американцев бегающие игроки, до ЧМ всего 2 года. Вполне может совместить 2 года отдыха с тренерством сборных.
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+9
Ответ Человек1991
США хочет пошуметь на домашнем Чемпионате Мира 2026 )) но Россия тоже хочет пошуметь на Чемпионате Мира в США )) составы хороши у обеих сборных) могут выйти в 1/4 и в полуфинал как максимум)) короче надо мириться и народы двух стран должны в этом направлении объединиться, сначала конечно народ Америки должен выйти всей страной и потребовать примирение с Россией от своего неизвестного руководства.
Россия пошумит? если только пошуршит флажком на трибуне благодарю какому-нибудь васяну залётному
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Ответ Carasa
Было бы круто, всегда за американцев топлю на чм, потому что, как и швейцарцы, представляют из себя плавильный котел народов и играют интересно
Это с албанскими орлами котел правильный?
+11
-7
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Клоппа бы в сборную Англию
+7
-3
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Ответ Noob Saibot
Клоппа бы в сборную Англию
В сборной Англии проблем нет. Особенно с тренерами.
+5
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+3
Было бы круто, всегда за американцев топлю на чм, потому что, как и швейцарцы, представляют из себя плавильный котел народов и играют интересно
+16
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+3
Ответ Джон Силвер_1116158947
Нормальный человек не пойдет туда, особенно после результатов Саутгейта.
Каких результатов, второй финал Евро подряд, например?
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Эхх упустили Стаса
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Юргена бы в Сборную Германии.
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Только Германия, только хардкор
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Это заявка на голливудский блокбастер)
Будет очень интересно посмотреть.
Наверное, лучший вариант для Юргена сейчас - можно очень хорошо капитализировать свое имя за океаном и заодно понять суть тренерства сборной. Перед главным аккордом.
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Ответ tnec
Эхх упустили Стаса
Там Карпин еще есть.
+1
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Клопп уже отклонил предложение, спортс добрый вечер, оперативно работаете
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Ответ Carver
Это отличная работа, чтобы отдохнуть от футбола (никаких отборов на ЧМ и завышенных ожиданий), пожить в новой культурной среде, но в стране первого мира (кстати, Пеп там тоже жил во время отпуска после Барсы), еще и денег за это срубить. Великолепный вариант для Клоппа.
да сборную можно возглавлять и из германии. Несколько раз в год просто в сша гонять, а так товарки какие они могут и в европе играть.
не думаю, что Клопп сейчас захочет переезжать так далеко, годик почилить у себя дома все таки хочет.
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Ответ Noob Saibot
Клоппа бы в сборную Англию
Его немецкие фанаты сожрут)))
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Ответ Vegas Knight
По пятам Клинсманна
Клинсманн ни разу не тренер
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Ответ Pato07
да, Джака и Шакири самые яркие в этой сборной
Окей, но это не котел, а диаспора.
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Ответ AprasidzE
Это с албанскими орлами котел правильный?
да, Джака и Шакири самые яркие в этой сборной
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НЕТ ПОЖАЛУЙСТА
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Так и идут одной дорогой с Юргеном. Одни из лучших - футболист и тренер!
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Вот вопрос, то ли немцы измельчали, хотя и так видно что замены Кроосу в центре не видно, то-ли нужен хороший тренер и Клопп один из них, а сватают в юэсэй...
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Какой же Клопп, американский.
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Он вам не Капелло
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Грегг почи Бухгалтер....😄
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Помню еще когда Пеп уходил из барсы писали, что в нем заинтересована сборная Катара и предлагает ему 30-40 млн в год. Топ тренерам такое только на закате карьеры может быть интересно, а у Клоппа точно порох еще есть.
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