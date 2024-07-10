Лебеф о Мудрике в «Челси»: «Безнадежный случай, нет никакого прогресса. Кто захочет его купить? Сейчас я бы не взял его даже за миллион»

Франк Лебеф раскритиковал игру Михаила Мудрика за «Челси».

«Мудрик больше не имеет никакой ценности – это безнадежный случай, и « » не заработает на нем денег. Мудрик очень сырой и не становится лучше под руководством многих тренеров – нет никакого прогресса.

Кто захочет купить Мудрика? Я бы не купил его даже за 10 миллионов фунтов в данный момент. На самом деле, я бы не купил его даже за 1 миллион. Зачем тратить деньги на игрока, который вообще не продуктивен?

Он здесь уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было трудно, но, судя по тому, что я видел, я действительно беспокоюсь, что «Челси» провалился с трансфером Мудрика и должен его заменить.

Меня купили за 2 миллиона фунтов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов или что-то в этом роде – это безумие!» – сказал бывший защитник «Челси».

Украинец перешел в «Челси» в январе 2023-го за 70+30 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Мудрик сыграл 31 матч, забил 5 голов, отдал 2 голевые передачи. Его статистика представлена здесь.

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