Лебеф о Мудрике в «Челси»: «Безнадежный случай, нет никакого прогресса. Кто захочет его купить? Сейчас я бы не взял его даже за миллион»

Теги Челси премьер-лига Англия Франк Лебеф Михаил Мудрик Футбол

Франк Лебеф раскритиковал игру Михаила Мудрика за «Челси».

«Мудрик больше не имеет никакой ценности – это безнадежный случай, и «Челси» не заработает на нем денег. Мудрик очень сырой и не становится лучше под руководством многих тренеров – нет никакого прогресса.

Кто захочет купить Мудрика? Я бы не купил его даже за 10 миллионов фунтов в данный момент. На самом деле, я бы не купил его даже за 1 миллион. Зачем тратить деньги на игрока, который вообще не продуктивен?

Он здесь уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было трудно, но, судя по тому, что я видел, я действительно беспокоюсь, что «Челси» провалился с трансфером Мудрика и должен его заменить.

Меня купили за 2 миллиона фунтов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов или что-то в этом роде – это безумие!» – сказал бывший защитник «Челси».

Украинец перешел в «Челси» в январе 2023-го за 70+30 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Мудрик сыграл 31 матч, забил 5 голов, отдал 2 голевые передачи. Его статистика представлена здесь.

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68 комментариев
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Агент Кремля)
+93
-8
+85
А как же слова его тренеров из «Шахтера», которые втирали нам что он будущий лучший игрок мира?
+78
-5
+73
Ответ John Johanov
Прав Лебёф абсолютно. Раньше за такие деньги покупали только супер звёзд. Примерно за столько Реал купил Фигу и Кака! Но это были звёзды, которые уже все доказали своей игрой! А сейчас за всякое го..но 60-70 лямов просят!
Мне кажется, не будь Мудрик украинцем, таких денег никто не дал бы. Гуманитарка для попрошаек.
+67
-17
+50
Ответ Hello Berlin
А как же слова его тренеров из «Шахтера», которые втирали нам что он будущий лучший игрок мира?
Ну по миру и поедет скоро. Космополит!
+46
-2
+44
Прав Лебёф абсолютно. Раньше за такие деньги покупали только супер звёзд. Примерно за столько Реал купил Фигу и Кака! Но это были звёзды, которые уже все доказали своей игрой! А сейчас за всякое го..но 60-70 лямов просят!
+45
-6
+39
Ответ Hello Berlin
А как же слова его тренеров из «Шахтера», которые втирали нам что он будущий лучший игрок мира?
Следующие на прием по записи после грузин-друзей Хвичи, которые считали что они выиграют чемпионат Европы
+41
-6
+35
Золотые слова. Видно, что даже до уровня Мадуэке не тянет. Политическая покупка
+28
-3
+25
Ответ Владимир Самсонов
Агент Кремля)
Абрамович отмывает деньги за отжатый клуб
+17
-2
+15
У Челси свой «Антони»
+14
-2
+12
Ответ TaR
Абрамович отмывает деньги за отжатый клуб
Или отжимает деньги за отмытый клуб🤔
+9
-1
+8
Ответ Алексей Магоев
Ну почему сразу так, у Мудрика есть положительные моменты, быстро бегает, правда с пасом, дриблингом и ударом все хрень. Так что прав Лебеф, синие видимо спящи видят, как бы спихнуть это чудо
Это Мирзов на максималках))
+7
0
+7
Ответ Алексей Магоев
Ну почему сразу так, у Мудрика есть положительные моменты, быстро бегает, правда с пасом, дриблингом и ударом все хрень. Так что прав Лебеф, синие видимо спящи видят, как бы спихнуть это чудо
Мудрик, он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. (с)
+6
0
+6
Не политкорректное заявление по нынешним времена, можно и диссидентом стать ненароком
+7
-2
+5
Ответ Арсений Хлебосыров
Трансфер провальный, но с миллионом он переборщил, за 30-40 думаю в итоге продать смогут. Всё таки он не настолько бревно. Да и есть шансы, что выстрелит в какой-то момент
Не думаю, что они вообще собираются его продавать. Скорее в аренду отдадут
+4
0
+4
Ну почему сразу так, у Мудрика есть положительные моменты, быстро бегает, правда с пасом, дриблингом и ударом все хрень. Так что прав Лебеф, синие видимо спящи видят, как бы спихнуть это чудо
+4
-1
+3
Ответ Арсений Хлебосыров
Трансфер провальный, но с миллионом он переборщил, за 30-40 думаю в итоге продать смогут. Всё таки он не настолько бревно. Да и есть шансы, что выстрелит в какой-то момент
"Не настолько бревно" стоит 30-40 млн?
+3
0
+3
Мудрик повторяет другой невпипенно легендарный украинский трансфер - Чигринского в Барселону.
Но Чигринский, как мне вспоминается, хотя бы у кротов-то неплохим защитником был.
+3
0
+3
Ответ Hello Berlin
У Челси свой «Антони»
ну он точно лучше Антони, но проблема в том, что с этим справился бы даже безногий
+5
-3
+2
Ответ wadwill13
При чем тут Абрамович которого а клубе не было. Кто выдал кредит на оплату этого соткинового трансфера? Гос.банк Британии... интересно посему госбанк если деньги клубам выдают в основном частные банки Британии. Потом деньги должны были упасть клубу украинскому. Но никто не спрашивал траншеи пришли? Год спустя несколько лиц клуба открыто сказали что денег не получили. Эти новости утонули в массовоскюти про войну... деньги по сути этим трансферов были переданы Киеву Лондоном. Это настолько очевидный факт если покопаться в переходе мудрик и смотеть на официальные неудаленные интервью а банально бюджет украинского клуба. Трансферов сделано не было ни на такую сумму ни на половину ни на треть. Инфраструктура не уоадшилась, строител ство поле или базы или сталиона за расчёт банковский сделаны не были. Наоборот клуб взял один кредит на почти 7 млн евро- зачем? То есть денег не было в тот момент того года ( в принципе это объяснимо что бюджет закладывает заранее до старта сезона за 2 сесяца), но и в следующем.году бюджет крупные суммы не фиксиповал.. и сейчас бюджет уже известен на новый сезон и конечно может увеличится но что-то я сомневаюсь что за 2 года там появится хотя бы дополнительный не 20 млн.евро... вот так государства Европы о мывают и передают деньги у всех на виду без всяких проблем.. итог: украинский клуб потерял игрока, по сути сезон сыграл хуже потому что замена неполноценности. Второй сезон был плохим. Денег нет и никто не спрашивает пр-т них потому что это нельзя делать ни в Европе ни на Украине. Деньги на что пошли- только власти Киева знают. В казну клуба не упало и пятой части!!! Все заявления того времени разбиваются о бюджет клуба того года, позже и сейчас третий получается год пойдёт.
да там даже копаться не надо, на сайте шахтера было официальное заявление, что деньги пошли батальону азов, признанному террористическим в России.
+2
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+2
Лебеф за последние два дня выдал больше базы чем все остальные эксперты)
+3
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+2
Что круче, Мудрик в Челси за 100 или Чигринский в супер Барсу за 25 по тем деньгам?
+2
0
+2
Ответ Hello Berlin
А как же слова его тренеров из «Шахтера», которые втирали нам что он будущий лучший игрок мира?
Продавцы успешно продали второсортный товар по завышенной цене. Остается только аплодировать им.
+3
-1
+2
Лысый выдал базу.
+4
-2
+2
Ответ TaR
Абрамович отмывает деньги за отжатый клуб
При чем тут Абрамович которого а клубе не было. Кто выдал кредит на оплату этого соткинового трансфера? Гос.банк Британии... интересно посему госбанк если деньги клубам выдают в основном частные банки Британии. Потом деньги должны были упасть клубу украинскому. Но никто не спрашивал траншеи пришли? Год спустя несколько лиц клуба открыто сказали что денег не получили. Эти новости утонули в массовоскюти про войну... деньги по сути этим трансферов были переданы Киеву Лондоном. Это настолько очевидный факт если покопаться в переходе мудрик и смотеть на официальные неудаленные интервью а банально бюджет украинского клуба. Трансферов сделано не было ни на такую сумму ни на половину ни на треть. Инфраструктура не уоадшилась, строител ство поле или базы или сталиона за расчёт банковский сделаны не были. Наоборот клуб взял один кредит на почти 7 млн евро- зачем? То есть денег не было в тот момент того года ( в принципе это объяснимо что бюджет закладывает заранее до старта сезона за 2 сесяца), но и в следующем.году бюджет крупные суммы не фиксиповал.. и сейчас бюджет уже известен на новый сезон и конечно может увеличится но что-то я сомневаюсь что за 2 года там появится хотя бы дополнительный не 20 млн.евро... вот так государства Европы о мывают и передают деньги у всех на виду без всяких проблем.. итог: украинский клуб потерял игрока, по сути сезон сыграл хуже потому что замена неполноценности. Второй сезон был плохим. Денег нет и никто не спрашивает пр-т них потому что это нельзя делать ни в Европе ни на Украине. Деньги на что пошли- только власти Киева знают. В казну клуба не упало и пятой части!!! Все заявления того времени разбиваются о бюджет клуба того года, позже и сейчас третий получается год пойдёт.
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Мне кажется, не будь Мудрик украинцем, таких денег никто не дал бы. Гуманитарка для попрошаек.
Однозначно так!
+2
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после таких слов о соотечественнике зинченко три дня рыдать будет...
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На миротворце завтра будет висеть
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Челси после Абрамовича это посмешище
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Лебеф явный агент Путина. Как он посмел претендента на "золотой мяч" так унизить.
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Раз его никто не купит то скоро в доме Боули посудомойщиком будет работать ))
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+1
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