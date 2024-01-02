Евро-2024. 1/2 финала. Испания против Франции, Англия сыграет с Нидерландами в среду

В Германии стартуют матчи 1/2 финала Евро-2024.

Во вторник сборная сыграет с Францией, в среду встретится с Нидерландами.

Евро-2024

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Евро-2024

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