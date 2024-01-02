Евро-2024. 1/2 финала. Испания против Франции, Англия сыграет с Нидерландами в среду

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В Германии стартуют матчи 1/2 финала Евро-2024.

Во вторник сборная Испании сыграет с Францией, в среду Англия встретится с Нидерландами.

Евро-2024

1/2 финала

Испания – Франция
Дата проведения
9 июля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нидерланды – Англия
Дата проведения
10 июля, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Евро-2024

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54 комментария
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Успехов Испании 🇪🇸 в погоне за трофеем. Достойный может быть чемпион!
+31
-2
+29
Ле Норман и Ляпорта могли играть за Францию, Но по сути путь в футболе начали в Испании и играют за нее
Тео(как и его брат Лукас) родились во Франции. но росли и учились футболу в Испании(школа Атлетико) и могли играть за Испанию(но кажется истории с девушками слегка отпугнули от них Испанцев) Гризманна не принимали в Французские школы, Реал сосьедад поверил в него и дал путевку в жизнь, а Атлетико доразвил.
Много интересных пересечений
И для любителей теорий с "Омары не дают играть местным Пьерам играть" почва плодородная. Ведь Антуан не принимали из-за хилых размеров. франце клубы любят больше развитых фически атлетов афрофранцузов, которые в 16-17 выглядят как взрослые мужики. А в Испании на рост и размеры не смотрят.
+17
-2
+15
Желаю Франции и черепашке с разбитым носом улететь домой
+10
-4
+6
Ответ Рав. Зильберман
Комментарий скрыт
То есть за один мучительно забитый гол, страдания, дополнительное время, серию пенальти
+9
-3
+6
Ну что, кто хотел ЧЕ из 4х команд как в легендарном 1960-м? Наступает ваше время
+7
-2
+5
Удачи сборной Испании👌.
+6
-2
+4
За Испанцев
+5
-1
+4
Ответ Consistency
Тотал больше 0.5 железно (На два полуфинала суммарно) (Надежда на автогол) (Ну пожалуйста)
Пройдет одна из команд в финал железно!
+5
-2
+3
Испания сделала себя фаворитом по ходу турнира, французы пока убедили только самих себя в том, что они могут претендовать на победу. Сегодня будет проверка лучшей (пока что) по качеству французской обороны, однозначно лучшей на турнире испанской атакой. В общем каждой команде есть что доказывать, и это весьма хорошо.
P.s. Финала Англия - Франция не хочется совсем, поэтому удачи испанцам.
+3
-1
+2
Чуйка шо финал франция-англия…
+5
-3
+2
Два полуфинала, футбол против антифутбола. Кто победит, посмотрим. Испании и Голландии удачи, хочется захватывающий финал, от ножа )))
+2
-1
+1
Кто за финал,Испания-Нидерланды,прошу голосовать!
+1
0
+1
Испанцам продолжать проходить доминирующим стилем всех подряд!
+4
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+1
Ответ Игорь Гуревич
Кто за финал,Испания-Нидерланды,прошу голосовать!
Я за мерзкий финал Франция - Англия. Можно сразу мешок 50л попкорна и тазик чипсов заказывать, разумеется для чтения комментариев ибо на поле мяч так и останется в центральном круге, команды побоятся перейти на другую половину.
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Ну что, по традиции больших футбольных турниров, у тех кто играл ярче всего, должен наступить спад, а Франция должна выйти на пик ) Валерим!
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Ответ Kluivert-88
0-0 основное, 0-0 овертайм
1-0 пенальти
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Ждём финал мечты Франция — Англия
Насколько наши команды приучили болел к отстойному футболу, что яркие красивые игры им уже не в радость, иных причин видеть эту пару в финале, я не вижу.
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Ответ Бегемотик
Ле Норман и Ляпорта могли играть за Францию, Но по сути путь в футболе начали в Испании и играют за нее Тео(как и его брат Лукас) родились во Франции. но росли и учились футболу в Испании(школа Атлетико) и могли играть за Испанию(но кажется истории с девушками слегка отпугнули от них Испанцев) Гризманна не принимали в Французские школы, Реал сосьедад поверил в него и дал путевку в жизнь, а Атлетико доразвил. Много интересных пересечений И для любителей теорий с "Омары не дают играть местным Пьерам играть" почва плодородная. Ведь Антуан не принимали из-за хилых размеров. франце клубы любят больше развитых фически атлетов афрофранцузов, которые в 16-17 выглядят как взрослые мужики. А в Испании на рост и размеры не смотрят.
Можно и Месси сюда добавить. Не смотря на рост тоже вырос в неплохого игрока
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Ответ Утя Ваткин
Тогда уж "Дешамим".
Первый чемпион европы не забивший ни одного гола с игры 🥳
Рекорд на века
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Ответ Yavich
Ну что, по традиции больших футбольных турниров, у тех кто играл ярче всего, должен наступить спад, а Франция должна выйти на пик ) Валерим!
Тогда уж "Дешамим".
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Ответ vtsch4svws
Ямаль заслуженно завершил карьеру кросу, это точно)
Окстись. Ямаль почти не пересекался с ним в единоборствах. Иначе уехал бы как Педро в больничку
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Ответ Den-is
Ну Испания с Германией не очень убедительно смотрелась во втором тайме. Я даже скажу, что прошла дальше незаслуженно
Ямаль заслуженно завершил карьеру кросу, это точно)
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За победу Испании! Давить лягушатников!
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Вот честно, из оставшихся команд, хотелось бы увидеть финал Голландия - Англия но увы. Францию вычёркиваю из-за политоты, 0 голов в 5 матчах, и то что Португалию выбили, хотя не порты сами себя выбили. Испанцы все на одно лицо, и не харизматичные. Для меня скучны, хоть у них и якобы офигенный футбол. За Англию прикольно притопить учитывая количество знакомых лиц и бубнёж в их сторону, уже только из-за пожара в комментариях не скучно будет с ней и дальше. Голландия сейчас, это как даже не знаю с кем сравнить, ни одного топа или предтопа кроме Вирджила, наверное как какая-нибудь сборная из Африки, где все бегут, стараются забивают пропускают, но видел их ты только на карточках в фифе.
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Как фанера над Парижем 😎
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0-0 основное, 0-0 овертайм
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