Евро-2024. 1/2 финала. Испания против Франции, Англия сыграет с Нидерландами в среду
В Германии стартуют матчи 1/2 финала Евро-2024.
Во вторник сборная Испании сыграет с Францией, в среду Англия встретится с Нидерландами.
Евро-2024
1/2 финала
- Дата проведения
- 9 июля, 22.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 10 июля, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Тео(как и его брат Лукас) родились во Франции. но росли и учились футболу в Испании(школа Атлетико) и могли играть за Испанию(но кажется истории с девушками слегка отпугнули от них Испанцев) Гризманна не принимали в Французские школы, Реал сосьедад поверил в него и дал путевку в жизнь, а Атлетико доразвил.
Много интересных пересечений
И для любителей теорий с "Омары не дают играть местным Пьерам играть" почва плодородная. Ведь Антуан не принимали из-за хилых размеров. франце клубы любят больше развитых фически атлетов афрофранцузов, которые в 16-17 выглядят как взрослые мужики. А в Испании на рост и размеры не смотрят.
P.s. Финала Англия - Франция не хочется совсем, поэтому удачи испанцам.
Рекорд на века