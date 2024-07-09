Бабаев о Койта: «ЦСКА рад подписать такого сильного игрока. К 24 годам он забил более 50 голов на профессиональном уровне и провел 5 сезонов в «Зальцбурге»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Австрия Роман Бабаев Ред Булл Зальцбург Секу Койта Футбол

Роман Бабаев оценил переход форварда сборной Мали Секу Койта в ЦСКА.

«Мы очень рады, что удалось подписать контракт с таким сильным футболистом, коим безусловно является Секу Койта. Секу достаточно молодой игрок, при этом к своим 24 годам он забил более 50 голов на профессиональном уровне и провел пять сезонов в «Ред Булл Зальцбург». Клуб воодушевлен, видя мотивацию футболиста, его открытость и заинтересованность в наших идеях.

Со своей стороны клуб сделает все необходимое для скорейшей адаптации футболиста. Однако мы надеемся, учитывая семилетний опыт игры Секу в Европе и то, как важно для него, насколько здорово ранее в ЦСКА играли знаковые африканские футболисты, что времени на адаптацию Секу и вовсе не понадобится.

Мы также очень рады, что вчера Секу побывал на нашем матче с «Партизаном» и увидел полный стадион болельщиков, как гнали команду вперед наши фанаты. Конечно, это был лучший день для знакомства с традициями нашего клуба», – сказал гендиректор ЦСКА.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
СММщикам ЦСКА надо представить новичка видосом с Охлобыстиным.
+14
-1
+13
Еще один переросток, выглядит на все 30)
+6
0
+6
Ответ Мечел70
С сезона-17/18 у Секу — 11 травм, суммарное количество пропущенных дней — 708, это почти два года (за шесть лет). В последних двух сезонах из-за травм малиец суммарно пропустил 32 игры. Отличная покупка ЦСКА.
В ЦСКА даже хрустальный Марк Гонсалес приносил пользу😎
+6
0
+6
Ответ Мечел70
С сезона-17/18 у Секу — 11 травм, суммарное количество пропущенных дней — 708, это почти два года (за шесть лет). В последних двух сезонах из-за травм малиец суммарно пропустил 32 игры. Отличная покупка ЦСКА.
Это не покупка
+6
-1
+5
С сезона-17/18 у Секу — 11 травм, суммарное количество пропущенных дней — 708, это почти два года (за шесть лет).
В последних двух сезонах из-за травм малиец суммарно пропустил 32 игры.

Отличная покупка ЦСКА.
+8
-4
+4
Ответ Мечел70
С сезона-17/18 у Секу — 11 травм, суммарное количество пропущенных дней — 708, это почти два года (за шесть лет). В последних двух сезонах из-за травм малиец суммарно пропустил 32 игры. Отличная покупка ЦСКА.
Ну если бы не травмы, то и он бы не в ЦСКА пошел, а в клуб из ЛЧ, так что тут все закономерно
+4
0
+4
Как давно к нему присматривались?
+1
0
+1
Во в ушах ссыт, так расхвалил будто это топ, который в Европе бесплатно никому непригодисля
+5
-4
+1
Гойда, товарищи. У нас теперь Койта.
+1
0
+1
24 года достаточно молодой?
+1
0
+1
И все это было в основном до разрыва крестов, истории с допингом и ещё пары больничных по пол года из-за бедра и голени.
0
0
0
Да это мало, учитывая што чел провёл столько лет в лучшей команде не самого сильного австрийского чемпионата.
0
0
0
Ответ Мечел70
С сезона-17/18 у Секу — 11 травм, суммарное количество пропущенных дней — 708, это почти два года (за шесть лет). В последних двух сезонах из-за травм малиец суммарно пропустил 32 игры. Отличная покупка ЦСКА.
В новости про покупку ничего не сказано.
0
0
0
Ответ Ilya_Panchenko
Ну если бы не травмы, то и он бы не в ЦСКА пошел, а в клуб из ЛЧ, так что тут все закономерно
если бы не травмы, то его Ред булл забесплатно не отпустил бы..для Европы это сбитый летчик своими словами.. надеюсь с ним подписали контракт с минимальной оплатой и бонусами за количество матчей, голов и тп..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий