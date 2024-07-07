«Зенит» интересуется Дркушичем, но в случае трансфера может отдать защитника в аренду (Metaratings)
Ванья Дркушич может быть куплен «Зенитом».
Metaratings сообщает, что петербуржцы рассматривают возможность приобретения защитника «Сочи».
При этом из-за большого числа футболистов, способных сыграть в центре защиты, чемпионы России могут отдать словенца в аренду, если все же купят его.
Инсайдер Иван Карпов опровергает информацию об интересе «Зенита» к Дркушичу и отмечает, что 24-летний игрок, вероятно, отправится в европейский клуб.
В прошлом сезоне защитник провел 23 матча в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробно со статистикой футболиста, сыгравшего 4 матча на Евро-2024, можно ознакомиться здесь.
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Если есть возможность,надо покупать