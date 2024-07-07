«Зенит» интересуется Дркушичем, но в случае трансфера может отдать защитника в аренду (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Сочи Ванья Дркушич Футбол

Ванья Дркушич может быть куплен «Зенитом».

Metaratings сообщает, что петербуржцы рассматривают возможность приобретения защитника «Сочи».

При этом из-за большого числа футболистов, способных сыграть в центре защиты, чемпионы России могут отдать словенца в аренду, если все же купят его.

Инсайдер Иван Карпов опровергает информацию об интересе «Зенита» к Дркушичу и отмечает, что 24-летний игрок, вероятно, отправится в европейский клуб.

В прошлом сезоне защитник провел 23 матча в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробно со статистикой футболиста, сыгравшего 4 матча на Евро-2024, можно ознакомиться здесь

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12 комментариев
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Ответ Михо
Криша закрыл, поедет в Саудию продолжать. Аль ктонибудь купит
Аль кто-нибудь звучит как название клуба.
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вообще-то отметился Дркушич, и 24г всего.
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Ответ </c/>
купить для контроля над игроком, что бы не ушёл к конкурентам...
Надо тогда всех футболистов покупать из пердива и из нижней восьмёрки РПЛ. А то мало ли! Вдруг в Спартак перейдут. Хотя... Какой из Спартака конкурент. 😁
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Тут без вариантов, после евро у него много предложений будет из Европы, в России не останется
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-1
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И отдадут в аренду …в Сочи
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Мешок газовый как он есть
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-14
+1
На Евро сыиграл достойно
Если есть возможность,надо покупать
+1
-1
0
Политика зенита.Купить ,чтобы другому никому не достался. Не зря вас конечно называют "позором российского футбола "
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