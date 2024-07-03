КОНМЕБОЛ признала, что на Винисиусе ошибочно не поставили пенальти в матче с Колумбией: «Защитник не коснулся мяча, в результате произошел безрассудный контакт»

КОНМЕБОЛ признала ошибкой решение не назначать пенальти на Винисиусе Жуниоре.

сыграла вничью с командой Колумбии (1:1) в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.

Бразильцы вели со счетом 1:0 за пять минут до конца первого тайма, когда вингер «Реала» упал в штрафной соперника после контакта с защитником .

Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла не назначил пенальти даже после консультации с ВАР и показал на угловой, хотя игрок «Кристал Пэлас» не сыграл в мяч.

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) опубликовала видео с анализом этого эпизода.

«На 42-й минуте, во время борьбы за мяч внутри штрафной, защитник не коснулся мяча, и в результате произошел безрассудный контакт соперником. Судья не заметил этого и разрешил продолжить игру.

ВАР проанализировал повтор с разных ракурсов, с разной скоростью видео и не смог определить, что защитник не коснулся мяча, прежде чем безрассудно соприкоснуться с нападающим. ВАР неверно утвердил решение судьи в поле», – говорится в ролике.

заняла первое место в группе D, набрав 7 очков после 3 матчей. Бразилия финишировала второй с 5 баллами.

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