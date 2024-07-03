КОНМЕБОЛ признала, что на Винисиусе ошибочно не поставили пенальти в матче с Колумбией: «Защитник не коснулся мяча, в результате произошел безрассудный контакт»

Теги Сборная Бразилии по футболу судьи Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Конфедерация футбола Южной Америки видеоповторы Даниэль Муньос Винисиус Жуниор Футбол

КОНМЕБОЛ признала ошибкой решение не назначать пенальти на Винисиусе Жуниоре.

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Колумбии (1:1) в 3-м туре группового этапа Кубка Америки. 

Бразильцы вели со счетом 1:0 за пять минут до конца первого тайма, когда вингер «Реала» Винисиус Жуниор упал в штрафной соперника после контакта с защитником Даниэлем Муньосом.

Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла не назначил пенальти даже после консультации с ВАР и показал на угловой, хотя игрок «Кристал Пэлас» не сыграл в мяч.

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) опубликовала видео с анализом этого эпизода. 

«На 42-й минуте, во время борьбы за мяч внутри штрафной, защитник не коснулся мяча, и в результате произошел безрассудный контакт соперником. Судья не заметил этого и разрешил продолжить игру.

ВАР проанализировал повтор с разных ракурсов, с разной скоростью видео и не смог определить, что защитник не коснулся мяча, прежде чем безрассудно соприкоснуться с нападающим. ВАР неверно утвердил решение судьи в поле», – говорится в ролике. 

Сборная Колумбии заняла первое место в группе D, набрав 7 очков после 3 матчей. Бразилия финишировала второй с 5 баллами. 

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На копа америка надо судейские бригады не из южной америки , они там все нелюбят бразильцев и постоянно такая ерунда
+28
-9
+19
Я вообще не понимаю как с VAR могут не просматриваться такие очевидные и простые моменты как контакт в штрафной, рука или оффсайд. Таких ошибок не бывает, это или личное или коррупция.
+15
-4
+11
Все клоуны про расизм пошутили или ещё кто остался?
+7
-3
+4
Ответ Elmurat Uziyev
На копа америка надо судейские бригады не из южной америки , они там все нелюбят бразильцев и постоянно такая ерунда
Копа в сша, не любят и засуживают Бразилию, засчитывают липовые голы аргентине, к чему бы это?
А через 2 года во время ЧМ в сша цирк будет похлеще чем на ЧМ в Катаре.
+14
-11
+3
Это потому что он чёрный
+15
-12
+3
Ответ Блуждающий странник
И какие липовые голы Аргентине засчитали? И почему им выгодно засуживать Бразилию. Какой-то бред несвязный. Сейчас Бразилия и хуже Колумбии и хуже Уругвая. Для Аргентины наоборот выгоднее чтоб Уругвай и Колумбия друг с другом рубились. Такая неорганизованная Бразилия для них подарок
В чём смысл отвечать бред и закрывать доступ на комментарии? )
Любители шизотеории все так делают похоже

Если игрок на линии ворот, то это не значит, что это офсайд. Как он вратарю мешает? Обзор не закрывает, сейв сделать не мешает. Даже игроки Чили не спорят, ну ребята со спортс всё нашли)
+4
-2
+2
Ответ гилберт
Как понять не просматривается??? ВАР посмотрел момент. ВАР всё смотрит.
Без разницы. Это настолько простой момент, что ошибиться просто невозможно, если конечно у тебя все в порядке со зрением.
+3
-1
+2
Ответ FCB1991
Ну просто так пока только Раналде отдали в 2013. Больше ничего подобного не было.
Пешому последние 3 ЗМ просто так вручали, лол)
+4
-3
+1
Ответ DivanGeneral
Без разницы. Это настолько простой момент, что ошибиться просто невозможно, если конечно у тебя все в порядке со зрением.
в Европе тоже самое, ввели ВАР все равно явные ошибки с пенальти с руками и тд
+1
0
+1
Ответ alireal
Нужно снять с Вини жёлтую карточку и перекинуть на месси.
Какую душевную рану оставил Месси фанатам Реала.
+1
0
+1
А я говорил сегодня, что там 100% пенка. Но судья меня не услышал, а лёнькина фанбаза ещё и заминусовала 🤬
+8
-8
0
Нужно снять с Вини жёлтую карточку и перекинуть на месси.
+3
-3
0
безрассудным может быть человек, а не действие. когда люди говорить разучились.
0
0
0
А это не расизм ? Такое заявлять по отношению к самому черному человеку на планете.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Блуждающий странник
В чём смысл отвечать бред и закрывать доступ на комментарии? ) Любители шизотеории все так делают похоже Если игрок на линии ворот, то это не значит, что это офсайд. Как он вратарю мешает? Обзор не закрывает, сейв сделать не мешает. Даже игроки Чили не спорят, ну ребята со спортс всё нашли)
Чтобы ты сам с собой пообщаться мог. Редкая возможность. Мог бы и поблагодарить. 😂
+1
-1
0
Ответ Федя Букин
Чили, 2 игрока в офсайде на линии ворот.
У федьки боль от 18.12.2022 будет вечной.
0
0
0
Ответ Syndycate
Был бы это Месси, то вручили бы прямо там
Ну просто так пока только Раналде отдали в 2013. Больше ничего подобного не было.
+7
-7
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий