КОНМЕБОЛ признала, что на Винисиусе ошибочно не поставили пенальти в матче с Колумбией: «Защитник не коснулся мяча, в результате произошел безрассудный контакт»
КОНМЕБОЛ признала ошибкой решение не назначать пенальти на Винисиусе Жуниоре.
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Колумбии (1:1) в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.
Бразильцы вели со счетом 1:0 за пять минут до конца первого тайма, когда вингер «Реала» Винисиус Жуниор упал в штрафной соперника после контакта с защитником Даниэлем Муньосом.
Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла не назначил пенальти даже после консультации с ВАР и показал на угловой, хотя игрок «Кристал Пэлас» не сыграл в мяч.
Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) опубликовала видео с анализом этого эпизода.
«На 42-й минуте, во время борьбы за мяч внутри штрафной, защитник не коснулся мяча, и в результате произошел безрассудный контакт соперником. Судья не заметил этого и разрешил продолжить игру.
ВАР проанализировал повтор с разных ракурсов, с разной скоростью видео и не смог определить, что защитник не коснулся мяча, прежде чем безрассудно соприкоснуться с нападающим. ВАР неверно утвердил решение судьи в поле», – говорится в ролике.
Сборная Колумбии заняла первое место в группе D, набрав 7 очков после 3 матчей. Бразилия финишировала второй с 5 баллами.
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А через 2 года во время ЧМ в сша цирк будет похлеще чем на ЧМ в Катаре.
Любители шизотеории все так делают похоже
Если игрок на линии ворот, то это не значит, что это офсайд. Как он вратарю мешает? Обзор не закрывает, сейв сделать не мешает. Даже игроки Чили не спорят, ну ребята со спортс всё нашли)