Стюарды били по лицу и пинали болельщика во время матча Португалии и Словении, еще одного фаната повалили на пол. Полиция проводит расследование

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Стюарды избили болельщика во время матча Португалии и Словении на Евро-2024.

После матча 1/8 финала Евро-2024 во Франкфурте в сети появилось видео нападения сотрудников стадиона на одного из болельщиков. Стюарды несколько раз ударили фаната кулаками в лицо, после чего повалили на землю и стали избивать ногами. Еще одного болельщика в это время удерживают лицом в пол. Утверждается, что кадры были сняты в добавленное время матча, когда Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Как передает The Athletic, в настоящее время немецкая полиция проводит расследование инцидента.

Португалия вышла в 1/4 финала, обыграв Словению в серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти). В четвертьфинале португальцы встретятся с командой Франции.

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29 комментариев
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Этот ЧЕ войдëт в историю. Организация ни к чëрту, поля отвратительные, скандал за скандалом, политические заявления. Немцы опозорились надолго.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этот ЧЕ войдëт в историю. Организация ни к чëрту, поля отвратительные, скандал за скандалом, политические заявления. Немцы опозорились надолго.
Во Франции тоже было весело, но почти все уже забыли.
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Ставлю на турецкое просихождение стюарда
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+8
Мб поэтому Криш так заплакал?
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Это снимали учебное пособие для сотрудников ТЦК
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Ответ Лютик
Мб поэтому Криш так заплакал?
Он увидел на мониторе как бьют фанатов 🤣
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-2
+3
Персофаны Роналду отпинали его хейтеров
+3
-1
+2
Видимо, поведение болельщика выбесило стюардов. Мало верится, что за обычный барагоз отпинали.
+2
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+1
Ответ Птюч
Во Франции тоже было весело, но почти все уже забыли.
Ничего, скоро Олимпиада
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этот ЧЕ войдëт в историю. Организация ни к чëрту, поля отвратительные, скандал за скандалом, политические заявления. Немцы опозорились надолго.
По мне афигенный чемпионат. Живая атмосфера со всеми плюсами и минусами. Накал страстей в матчах высоких. Много драматичный сценариев во время матчей.
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Ответ zip13
Всё это мелочи. Такие истории были, есть будут на каждом таком мероприятии.
Не на каждом
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Ответ Лютик
Мб поэтому Криш так заплакал?
Кринж увидел как бьют фанатов и вспомнил как он сам бил ребёнка и поэтому заплакал.
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Ответ Volkov
Ставлю на турецкое просихождение стюарда
Не, судя по видео - коренные, слишком уж белые)
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Персофаны Роналду отпинали его хейтеров
Комментарий удален модератором
Ответ rusik krasav4ik
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Персофаны Роналду отпинали его хейтеров
Персофаны роналду в основном дети и домохозяйки.
Отпинать они никого не могли, а вот за волосы оттаскать вполне)
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Ответ Сергей Варламов
Видимо, поведение болельщика выбесило стюардов. Мало верится, что за обычный барагоз отпинали.
А, может, стюард невменько, кто знает...
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Ответ hh88_88
Во Франции банально негде было остановиться, снять жилье. Аналогично с кафе.в России был очень хорошо подготовленный и качественно проведённый ЧМ.
я не понимаю, как вы РФ приплетаете везде. Типа самоутверждаетесь?)

Обсуждаются проблемы Евро в Германии, причем тут ЧМ в РФ?

Если у вас руки не работали, и Airbnb вам недоступен был в 2016 году, то это чьи проблемы - ваши или Франции?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этот ЧЕ войдëт в историю. Организация ни к чëрту, поля отвратительные, скандал за скандалом, политические заявления. Немцы опозорились надолго.
Скорее всего, опозорились до олимпиады в Париже
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Ответ Птюч
Во Франции тоже было весело, но почти все уже забыли.
Во Франции банально негде было остановиться, снять жилье. Аналогично с кафе.в России был очень хорошо подготовленный и качественно проведённый ЧМ.
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Ответ rzqhbbqd4c
Комментарий скрыт
Избиение человека это не косяк, это прям скандал уже
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этот ЧЕ войдëт в историю. Организация ни к чëрту, поля отвратительные, скандал за скандалом, политические заявления. Немцы опозорились надолго.
Поля уровня ФНЛ.
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Ответ Птюч
Во Франции тоже было весело, но почти все уже забыли.
Там было хорошо! Говорю как болельщик, который там был и вел себя максимально адекватно!
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У Володи Соловьева разве что
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Всё это мелочи. Такие истории были, есть будут на каждом таком мероприятии.
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Сам работал стюардом много лет, на первом месте всегда была безопасность зрителей
И в драках приходилось участвовать (по большей части разнимать), и миллион раз иметь дело с полностью неадекватыми людьми, но всегда приоритет был - по-тихому погасить конфликт, чтобы все остались довольны

Тут же какой-то трэш, самое забавное, там еще большинство - супервайзеры, (т.е.начальники обычных стюардов), которые должны пресекать любые конфликты
Я даже хз, что должен был делать чувак на трибунах, чтобы его коллективно спустили в подтрибунку (где нет камер) и забили толпой

Организаторам, которые вербовали/поставляли стюардов под ЧЕ - просто земля пухом
Тупым стюардам/супервайзерам - тоже земля пухом, вообще не удивлюсь, если уголовка прилетит (все же это не обычная драка, они там как должностные лица/сотрудники СБ)
(если у этих бородатых ребят вообще есть регистрация)
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На ЧМ в России из косяков можно вспомнить только пусек райотс, которые выбежали на поле в финале.
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