Стюарды били по лицу и пинали болельщика во время матча Португалии и Словении, еще одного фаната повалили на пол. Полиция проводит расследование

Стюарды избили болельщика во время матча Португалии и Словении на Евро-2024.

После матча 1/8 финала во Франкфурте в сети появилось видео нападения сотрудников стадиона на одного из болельщиков. Стюарды несколько раз ударили фаната кулаками в лицо, после чего повалили на землю и стали избивать ногами. Еще одного болельщика в это время удерживают лицом в пол. Утверждается, что кадры были сняты в добавленное время матча, когда не реализовал пенальти.

Как передает The Athletic, в настоящее время немецкая полиция проводит расследование инцидента.

вышла в 1/4 финала, обыграв Словению в серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти). В четвертьфинале португальцы встретятся с командой Франции.

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