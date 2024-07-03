Стюарды били по лицу и пинали болельщика во время матча Португалии и Словении, еще одного фаната повалили на пол. Полиция проводит расследование
Стюарды избили болельщика во время матча Португалии и Словении на Евро-2024.
После матча 1/8 финала Евро-2024 во Франкфурте в сети появилось видео нападения сотрудников стадиона на одного из болельщиков. Стюарды несколько раз ударили фаната кулаками в лицо, после чего повалили на землю и стали избивать ногами. Еще одного болельщика в это время удерживают лицом в пол. Утверждается, что кадры были сняты в добавленное время матча, когда Криштиану Роналду не реализовал пенальти.
Как передает The Athletic, в настоящее время немецкая полиция проводит расследование инцидента.
Португалия вышла в 1/4 финала, обыграв Словению в серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти). В четвертьфинале португальцы встретятся с командой Франции.
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Отпинать они никого не могли, а вот за волосы оттаскать вполне)
Обсуждаются проблемы Евро в Германии, причем тут ЧМ в РФ?
Если у вас руки не работали, и Airbnb вам недоступен был в 2016 году, то это чьи проблемы - ваши или Франции?
И в драках приходилось участвовать (по большей части разнимать), и миллион раз иметь дело с полностью неадекватыми людьми, но всегда приоритет был - по-тихому погасить конфликт, чтобы все остались довольны
Тут же какой-то трэш, самое забавное, там еще большинство - супервайзеры, (т.е.начальники обычных стюардов), которые должны пресекать любые конфликты
Я даже хз, что должен был делать чувак на трибунах, чтобы его коллективно спустили в подтрибунку (где нет камер) и забили толпой
Организаторам, которые вербовали/поставляли стюардов под ЧЕ - просто земля пухом
Тупым стюардам/супервайзерам - тоже земля пухом, вообще не удивлюсь, если уголовка прилетит (все же это не обычная драка, они там как должностные лица/сотрудники СБ)
(если у этих бородатых ребят вообще есть регистрация)