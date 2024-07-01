Мостовой про 1:0 Франции с Бельгией: «Дешам переиграл Тедеско, тот не вовремя делает замены. Нонсенс, что в такой футбольной стране, как Бельгия, его могли назначить тренером сборной»

Александр Мостовой высказался о победе Франции над Бельгией (1:0) на Евро-2024.

Сегодня французы одолели бельгийцев в 1/8 финала турнира благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте матча.

«Я думаю, что сборная заслуженно победила Бельгию, потому что французы большую часть времени владели преимуществом и больше создавали, хотя пара моментов была у бельгийцев. Нельзя назвать этот матч скучным, просто играли две сильные команды.

Когда ты играешь против уступающих по уровню команд и всех обыгрываешь… Но взять того же Доку, который постоянно убегает от всех, однако он не мог сегодня убежать от Кунде. Поэтому в этом матче решило то, что Франция большую часть времени давила, ну а также повлиял на гол рикошет. Поэтому можно сказать, что также удача была на стороне Франции, но они искали эту удачу.



В этом матче Дешам переиграл Тедеско, потому что было видно, что не вовремя делает замены. К примеру, Карраско проиграл первый мяч, а потом был забит гол. Но Карраско надо было менять раньше, потому что было видно, что он еле двигался.

А Дешам выпустил парня, который пускай с рикошета, но забил победный мяч. Как в такой футбольной стране, как , могли на роль главного тренера сборной назначить Тедеско? Это нонсенс! Теперь хочется посмотреть, что будет с ним», — отметил экс-игрок «Спартака» и сборной России.

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