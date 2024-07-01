Мостовой про 1:0 Франции с Бельгией: «Дешам переиграл Тедеско, тот не вовремя делает замены. Нонсенс, что в такой футбольной стране, как Бельгия, его могли назначить тренером сборной»

Теги Спартак Дидье Дешам премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Александр Мостовой Евро-2024 Янник Феррейра Карраско Жюль Кунде Доменико Тедеско Чемпионат.com Жереми Доку Футбол

Александр Мостовой высказался о победе Франции над Бельгией (1:0) на Евро-2024.

Сегодня французы одолели бельгийцев в 1/8 финала турнира благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте матча.

«Я думаю, что сборная Франции заслуженно победила Бельгию, потому что французы большую часть времени владели преимуществом и больше создавали, хотя пара моментов была у бельгийцев. Нельзя назвать этот матч скучным, просто играли две сильные команды.

Когда ты играешь против уступающих по уровню команд и всех обыгрываешь… Но взять того же Доку, который постоянно убегает от всех, однако он не мог сегодня убежать от Кунде. Поэтому в этом матче решило то, что Франция большую часть времени давила, ну а также повлиял на гол рикошет. Поэтому можно сказать, что также удача была на стороне Франции, но они искали эту удачу.

В этом матче Дешам переиграл Тедеско, потому что было видно, что Тедеско не вовремя делает замены. К примеру, Карраско проиграл первый мяч, а потом был забит гол. Но Карраско надо было менять раньше, потому что было видно, что он еле двигался.

А Дешам выпустил парня, который пускай с рикошета, но забил победный мяч. Как в такой футбольной стране, как Бельгия, могли на роль главного тренера сборной назначить Тедеско? Это нонсенс! Теперь хочется посмотреть, что будет с ним», — отметил экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Артём Никулин
Как Мостовой определяет футбольность стран?
корень из походки, умноженный на чеканку
+44
0
+44
Физрук физрука видит издалека
+47
-4
+43
Звездный час Моста
+29
0
+29
Ответ несахар
Физрук физрука видит издалека
Мост еще не дорос до физрука, максимум ОБЖшник
+19
-1
+18
Царь все предсказал заранее
+16
-1
+15
С Абаскаля соскочил - уже прогресс
+13
-2
+11
Мост вью сам у себя берет или его санитары опрашивают?
+10
-1
+9
Ответ Доктор Щульц
Царь все предсказал заранее
Как сломанные часы 2 раза в день показывают точное время))
+6
0
+6
Физрук всё балаболит
+5
-1
+4
Ответ Артём Никулин
Как Мостовой определяет футбольность стран?
По индексу чеканки.
+5
-1
+4
Как Мостовой определяет футбольность стран?
+5
-2
+3
Ответ БЕ
Мост еще не дорос до физрука, максимум ОБЖшник
Мужик во дворе, пните мяч пожалуйста
+2
0
+2
Конечно, при Мартинесе Бельгия была лучше, чем при Тедеско. Но хороший в прошлом футболист Марк Вильмотс тренировал ещё более никак, чем Тедеско. И лучшие годы бельгийского "золотого поколения" были слиты в унитаз во многом из-за доверия бельгийских чиновников этому "бельгийскому Мостовому", у которого нет проблем с чеканкой. Взяли бы хорошего тренера раньше - может и была бы Бельгия с крупным титулом.
+2
0
+2
Я считаю нонсенс, что Мостового не назначили в такой футбольной стране
+1
0
+1
Аналитика 80го уровня
+1
0
+1
Да ты задолбал. Ушёл он из твоего Спартака уже, ушёл.
+2
-1
+1
Тедеско выжал, что можно, но мосту виднее...
+2
-1
+1
Ответ hulk&boloto
А комментирует кто?)
#ятымымостовые
+1
0
+1
Ответ Moffo
Мост вью сам у себя берет или его санитары опрашивают?
А комментирует кто?)
+2
-1
+1
Ответ Спартак сила
Физрук всё балаболит
Не оскорбляйте физруков! 😊
+2
-1
+1
Мост ждет неудачи Тедеско, Абаскаля и других нечеканшиков что-бы их сразу 💩
+1
0
+1
Ну уже тошно его читать
+1
0
+1
Подумаешь у Франции состав на голову сильнее. Это как с Зенитом обыграть ЦСКА и говорить, что это заслуга тренера.
+1
0
+1
Ну хоть Абаскаля не вспомнил
+1
0
+1
Ответ Артём Никулин
Как Мостовой определяет футбольность стран?
сумма квадрата чеканки помноженная на тренерскую перспективу
+1
-1
0
И добавил: - Тедеско - это фиаско, братан!
0
0
0
Аналитика от Мостового это что-то новое!
0
0
0
До Тедеско как будто прям гении тренерский мысли были
0
0
0
Насчёт замен и уставшего Карраско царь прямо в точку, будем объективны.
+1
-1
0
Даже и не знаю, кто строит более отвратительный футбол: футбольный человек Саутгейт или футбольный человек Дешам…
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий