Германия вышла в четвертьфинал Евро или ЧМ впервые с 2016 года

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 чемпионат мира Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии выступит в четвертьфинале Евро-2024.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Данию (2:0) в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.

Немцы дошли до 1/4 финала топ-турнира впервые с 2016 года – тогда они стали полуфиналистами Евро.

На ЧЕ-2020 они вылетели в 1/8 финала, на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 не вышли из группы.

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48 комментариев
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Какой же клоун этот Хавертц, он хоть один выход может реализовать?
+29
0
+29
Рюдигер топище показал как надо в защите играть .
+30
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+24
Ответ Iamliam
Убили Датчан левой пенкой. Поздравляю Оливера с очередным тупым решением в матче плейофф(привет из 1/4 ЛЧ 2018, Реал-Юве).
она не левая. да и немцы голов на 5 наиграли, включая сомнительно отмененный их гол
+24
-3
+21
Ответ Zidane 21
Комментарий скрыт
Чистая победа
+20
-4
+16
какие вопросы по пенальти, откуда на спортсе столько людей не знающих основных правил игры?
+21
-5
+16
Ответ Роман
Дания после отмененного гола поплыли. Германию с выходом в 1/4
Немцы и до приостановки матча явно сильнее были
+18
-2
+16
Поздравляю!
Германия, вперёд!!!
+19
-5
+14
Ответ TheCreator
Какой же клоун этот Хавертц, он хоть один выход может реализовать?
выход к 11 метровой отметке может. И то с зависаниями
+12
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+12
Германия по делу прошла дальше, была по игре лучше. Но, конечно, с такой обороной дальше будет очень сложно. По сути дальше одни топы, команды уровня даже Дании уже и близко по сетке не предвидятся.
+8
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+7
Неважно с кем сыграет сборная Германии,но игру нужно улучшать.
В игре с испанцами(очень извиняюсь,но грузины и так прыгнули выше головы) нельзя надеяться на VAR и надежды на Мануэля.
Фюлльквадрат в атаку.
Хавертц в помощь.
И Мюллера на заключительные 20 минут.
Всех болельщиков сборной Германии поздравляю с выходом в 1/4 турнира
+7
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+5
Немцы хорошо играют
Но в 1/4 будет тяжко
Самое легкое закончилось
+5
0
+5
Ответ Samuel L. Jackson
С такой игрой Германия, конечно, Евро не выиграет. Зато с таким судейством - запросто. Считаю, что лучшим на поле был Майкл Оливер.
единственная его ошибка это отмененый гол немцев на первых минутах, остальные моменты все бесспорно верно трактованы
+6
-3
+3
Ответ Iamliam
Убили Датчан левой пенкой. Поздравляю Оливера с очередным тупым решением в матче плейофф(привет из 1/4 ЛЧ 2018, Реал-Юве).
Оливер единственный нормальный английский судья, к нему вопросов нет.
+3
-1
+2
Не знаю кем надо быть, чтобы после этого матча защищать Хаверца. Просрать столько моментов, это уже диагноз.
+3
-1
+2
Ответ Andrew Kiev
Жаль, что Дания сразу попала на Германию((
С нулём побед ей вообще не место в плей-офф было
+2
0
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Ответ Роман
Дания после отмененного гола поплыли. Германию с выходом в 1/4
Да интересно как бы повернулось если бы не микроофсайд
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Ответ Samuel L. Jackson
С такой игрой Германия, конечно, Евро не выиграет. Зато с таким судейством - запросто. Считаю, что лучшим на поле был Майкл Оливер.
А кто выиграет?Англия?
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Ответ Artur Turik
Не знаю кем надо быть, чтобы после этого матча защищать Хаверца. Просрать столько моментов, это уже диагноз.
Ну, он большинство из них сам создал, так что всё в равновесии.
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Ответ Zidane 21
От судьи, разумеется
Согласен. Совершенно глупое было решение отменить гол Германии на 4 минуте, должны были 3:0 побеждать.
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Дания после отмененного гола поплыли.
Германию с выходом в 1/4
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Перебить точку.
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Ответ Zidane 21
Чистая победа с запашком
Ну запах явно не от немцев
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В этом матче я счёт угадал, 2:0. А вот с итальяшками ошибся конкретно. Не рассчитывал, что они галимые до такой степени.
Был ли пенальти на датчанине? Вот в чём вопрос. Прям вообще непонятно. Палец какой-то...
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Ответ Sash0k Sakha 2024
дальше на Испании остановятся единственный шанс пройти своих хозяев (а немцы это клиенты испанцев) - только серия пенальти
Чувак, титулы посмотри пожалуйста Немцев и Испанцев.
Испашкам даже с судьями надо еще 3 чм взять, чтобы встать в один ряд с Немцами.
Самая титулованная и играющая сборная в Европе, это Немцы, чуть позади это Италия.
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С грузинами будет сложная игра.
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Ответ TheCreator
Какой же клоун этот Хавертц, он хоть один выход может реализовать?
в финале ЛЧ реализовал )))
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Ответ And Justice for All
Германия по делу прошла дальше, была по игре лучше. Но, конечно, с такой обороной дальше будет очень сложно. По сути дальше одни топы, команды уровня даже Дании уже и близко по сетке не предвидятся.
В финале разве что теперь с другой части сетки😃
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дальше на Испании остановятся
единственный шанс пройти своих хозяев (а немцы это клиенты испанцев) - только серия пенальти
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После первого тайма поставил,что Дания выиграет по угловым за 30. Хаверц...
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Ответ Ришад Хайруллин
Ты вообще матч смотрел? ещё до дождя немцы должны были забивать , глянь статистику там перевес в пользу немцев
Должны не должны. Факт в том, что не забили и поникли после этого. Вернули их в игру сомнителтные судейские решения. Как там дальше шло бы дело, никто не знает.
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