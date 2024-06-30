Германия вышла в четвертьфинал Евро или ЧМ впервые с 2016 года

Сборная Германии выступит в четвертьфинале Евро-2024.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Данию (2:0) в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.

Немцы дошли до 1/4 финала топ-турнира впервые с 2016 года – тогда они стали полуфиналистами Евро.

На ЧЕ-2020 они вылетели в 1/8 финала, на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 не вышли из группы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?