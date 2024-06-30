Германия вышла в четвертьфинал Евро или ЧМ впервые с 2016 года
Сборная Германии выступит в четвертьфинале Евро-2024.
Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Данию (2:0) в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.
Немцы дошли до 1/4 финала топ-турнира впервые с 2016 года – тогда они стали полуфиналистами Евро.
На ЧЕ-2020 они вылетели в 1/8 финала, на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 не вышли из группы.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Германия, вперёд!!!
В игре с испанцами(очень извиняюсь,но грузины и так прыгнули выше головы) нельзя надеяться на VAR и надежды на Мануэля.
Фюлльквадрат в атаку.
Хавертц в помощь.
И Мюллера на заключительные 20 минут.
Всех болельщиков сборной Германии поздравляю с выходом в 1/4 турнира
Но в 1/4 будет тяжко
Самое легкое закончилось
Германию с выходом в 1/4
Был ли пенальти на датчанине? Вот в чём вопрос. Прям вообще непонятно. Палец какой-то...
Испашкам даже с судьями надо еще 3 чм взять, чтобы встать в один ряд с Немцами.
Самая титулованная и играющая сборная в Европе, это Немцы, чуть позади это Италия.
единственный шанс пройти своих хозяев (а немцы это клиенты испанцев) - только серия пенальти