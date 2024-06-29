Тренер Парагвая недоволен поведением Винисиуса, участвовавшего в стычках и сделавшего «радугу»: «Соперникам непросто смириться с его стилем игры. Судья должен устанавливать границы»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Парагвая по футболу Кубок Америки Даниэль Гарнеро Винисиус Жуниор Футбол

Тренер сборной Парагвая выразил недовольство поведением Винисиуса Жуниора.

Сборная Парагвая проиграла Бразилии (1:4) во 2-м туре Кубка Америки и лишилась шансов на выход в 1/4 финала. 

Винисиус совершил 17 попыток дриблинга в этом матче, 7 из них оказались успешными. Кроме того, вингер «Реала» сделал дубль. 

Также Винисиус оказался вовлечен в несколько стычек с парагвайскими игроками в обоих таймах. Кроме того, он сделал «радугу» (перебросил мяч через соперника) при счете 2:0. Вингер «Реала» получил желтую карточку на 83-й минуте за неспортивное поведение.

«У него такой стиль игры, с которым соперникам, очевидно, непросто смириться. Но для этого есть судья. Судья должен устанавливать границы.

Винисиус играет так, как считает нужным», – сказал главный тренер сборной Парагвая Даниэль Гарнеро.

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48 комментариев
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Кстати, этот прикол с подрывами пятых точек от радуги не понимал ещё со времён Неймара. Камон, он же вам не трусы снимает и не в воду плюёт, а обыгрывает редким финтом🤷‍♂️
+150
-11
+139
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Естественно другое, в пне нужно сделать четкие правила пробития. А в игре правила понятны и нигде не запрещено делать финты. Если ты такое дно,что тебя радугой прокидывают вали в любители.
+88
-5
+83
Я чёт не догоняю, финт на сопернике сегодня считается неуважением ?
А голы тогда что , террористическая атака ?
+63
-2
+61
Финтить нельзя или что, не понимаю это, я бы тогда лучше запретил играть дубрломам которые играют в бей-беги
+27
-3
+24
Ответ 5t1ck
Естественно другое, в пне нужно сделать четкие правила пробития. А в игре правила понятны и нигде не запрещено делать финты. Если ты такое дно,что тебя радугой прокидывают вали в любители.
Вот именно, радуга на фристайле-то не всегда проходит, а здесь в динамике игры. Атакующему - аплодисменты, публике - кайф, а защитнику - думать над своей игрой в обороне😼
+28
-5
+23
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
В чем сходство между финтом, благодаря которому игрок подкидывает мяч через соперника в динамике игры и петушиными прыжками вокруг мяча, вынуждающей вратаря нарушать правила установленные в регламенте?
+15
-3
+12
Ответ Joni Arm
Я чёт не догоняю, финт на сопернике сегодня считается неуважением ? А голы тогда что , террористическая атака ?
У соперника психологическая травма сразу)
+11
-1
+10
Ответ Cearvm
На самом деле в прыжках перед пенальти тоже нет ничего такого, потому что их прямо разрешили. Помню, еще с остановок Жоржиньо раздражало, но правила специально повернули, чтобы больше забивали. Та же ситуация сейчас продвигается с увеличением линии офсайда (сначала говорили про ширину линии, теперь чуть ли не на корпус хотят). А вообще пенальти должны быть всем понятно, какие: разбежался/занес ногу - и все, или ударил, или автоматически отмена удара, промах. Все болельщики и вратари это понимают.
так вот то и бесит, что вратарей загнали в рамку, что теперь любой пригун, типа Левандовского может перебивать пенки пока не забьёт. А должно быть обычно все, разбежался и ударил, без петушиных танцев.
+10
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+10
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
А я вот вижу большую разницу.
+9
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+9
Ответ meringue
В чем сходство между финтом, благодаря которому игрок подкидывает мяч через соперника в динамике игры и петушиными прыжками вокруг мяча, вынуждающей вратаря нарушать правила установленные в регламенте?
На самом деле в прыжках перед пенальти тоже нет ничего такого, потому что их прямо разрешили. Помню, еще с остановок Жоржиньо раздражало, но правила специально повернули, чтобы больше забивали. Та же ситуация сейчас продвигается с увеличением линии офсайда (сначала говорили про ширину линии, теперь чуть ли не на корпус хотят).

А вообще пенальти должны быть всем понятно, какие: разбежался/занес ногу - и все, или ударил, или автоматически отмена удара, промах. Все болельщики и вратари это понимают.
+9
0
+9
Люди интересные. Говорят, что современный футбол стал скучнее, при этом "спрашивают" за финты. Так они же для болельщиков, при чем тут чувства футболистов на зарплате? Пусть учатся так же, просто не умеют.
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+8
Ну кстати хейт за радуги, домики и тд непонятен, это не выглядит как глумление, скорее демонстрация крутых навыков
+9
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+5
За дубль тоже надо бы наказать, а то разошелся
+8
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+5
Ответ vaniaEee
Финтить нельзя или что, не понимаю это, я бы тогда лучше запретил играть дубрломам которые играют в бей-беги
Видимо финт радугой особенный какой-то, после каждого раза как Винисиус его исполняет, появляется целая тирада о том, что это неуважение.
+6
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+5
А то, что его игроки постоянно (не менее 5-ти раз за матч) били Вини по ногам, это нормально - финтов опасались❓🤡
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Я за красивый и разнообразный футбол, с финтами. Вообще непонятны наезды тренера сборной Парагвая и его отсылки к судье.
+4
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+3
А ещё он коварно забил гол из вратарской, когда защитник катнул мяч через центр
+3
0
+3
А что такого в радуге? Это же шикарный финт, остаётся только поаплодировать игрокам у которых позволяет мастерство и хватает смелости вытворять такую красоту. P.S. Согласен, для защитников это унижение, как между ног прокинуть, могут в следующий раз и поломать.
+4
-1
+3
Чем больше люди бесятся от красивых финтов против них или их игроков, тем больше я таких элементов хочу видеть. Если игрок умеет - он должен делать. Это футбол, красота, эстетика.
+3
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+3
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Просто ты ничего не понимаешь в футболе, вот и не видишь разницы
+3
0
+3
Ответ vaniaEee
Финтить нельзя или что, не понимаю это, я бы тогда лучше запретил играть дубрломам которые играют в бей-беги
Вспомнилась пас спиной Роналду против Атлетов(вроде) после чего там чуть драка не началась.
+2
0
+2
Но тренер Парагвай про финты Винисиуса ничего не говорил! Он про поведение бразильца в стычках с игроками.
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Люди не догоняют видимо , Вини провоцирует не своими финтами чужих игроков а своим языком на поле и поведением .
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+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Кстати, этот прикол с подрывами пятых точек от радуги не понимал ещё со времён Неймара. Камон, он же вам не трусы снимает и не в воду плюёт, а обыгрывает редким финтом🤷‍♂️
А самое смешное, что многие люди при этом рассказывают, что современный футбол потерял магию и настоящих художников. Зато каждый финт - неспортивное поведение, неуважение к сопернику и тд
+1
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Судья, он радует фанатов финтами. Разве это футбол?
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Ответ Max Payne
Есть разница, возьми сравни например с Рональдинио которому апплодировал даже Бернабеу ..
Это говорит лишь об уровне зрителей Бернабеу.
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Ответ Max Payne
Есть разница, возьми сравни например с Рональдинио которому апплодировал даже Бернабеу ..
А в чем разница? Роналдиньо СБ аплодировал не за красивые финты в том матче.
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Ответ arspurs9
Чем больше люди бесятся от красивых финтов против них или их игроков, тем больше я таких элементов хочу видеть. Если игрок умеет - он должен делать. Это футбол, красота, эстетика.
Есть разница, возьми сравни например с Рональдинио которому апплодировал даже Бернабеу ..
+4
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0
Ответ Joni Arm
Я чёт не догоняю, финт на сопернике сегодня считается неуважением ? А голы тогда что , террористическая атака ?
Я че-то не догоняю, где тренер Парагвай говорил про якобы неподобающие финты бразильца?!
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