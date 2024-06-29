Тренер Парагвая недоволен поведением Винисиуса, участвовавшего в стычках и сделавшего «радугу»: «Соперникам непросто смириться с его стилем игры. Судья должен устанавливать границы»
Тренер сборной Парагвая выразил недовольство поведением Винисиуса Жуниора.
Сборная Парагвая проиграла Бразилии (1:4) во 2-м туре Кубка Америки и лишилась шансов на выход в 1/4 финала.
Винисиус совершил 17 попыток дриблинга в этом матче, 7 из них оказались успешными. Кроме того, вингер «Реала» сделал дубль.
Также Винисиус оказался вовлечен в несколько стычек с парагвайскими игроками в обоих таймах. Кроме того, он сделал «радугу» (перебросил мяч через соперника) при счете 2:0. Вингер «Реала» получил желтую карточку на 83-й минуте за неспортивное поведение.
«У него такой стиль игры, с которым соперникам, очевидно, непросто смириться. Но для этого есть судья. Судья должен устанавливать границы.
Винисиус играет так, как считает нужным», – сказал главный тренер сборной Парагвая Даниэль Гарнеро.
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А голы тогда что , террористическая атака ?
А вообще пенальти должны быть всем понятно, какие: разбежался/занес ногу - и все, или ударил, или автоматически отмена удара, промах. Все болельщики и вратари это понимают.