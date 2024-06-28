Ранивший троих ножом в фан-зоне Штутгарта оказался сирийцем. 25-летний мужчина арестован после выдачи ордера в четверг

Теги бундеслига Германия Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Человеком, напавшим на посетителей фан-зоны в Штутгарте в среду, оказался сириец.

Инцидент произошел во время матча между сборными Турции и Чехии (2:1) на Евро-2024. Мужчина с ножом напал на болельщиков в возрасте 19, 38 и 60 лет, пострадавшие были доставлены в больницу.

Ордер на арест нарушителя был выдан в четверг. 25-летний сириец был задержан полицией, сейчас правоохранительные органы анализируют видеозаписи и изучают доступную информацию.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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48 комментариев
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Опять самая миролюбивая религия не при делах...Это все человеческий фактор как не крути
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Очередной привет бабушке Меркель за "Wir schaffen das".
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Последствия миграционной политики Германии
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кто бы сомневался
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Ответ Семён Жуйло
Очередной привет бабушке Меркель за "Wir schaffen das".
Мы то думали ариец !
Оказалось, что сириец !
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Ответ sebastian1410
Комментарий скрыт
Да, ты прав. А двигателем всего тобою перечисленного является как раз религия.
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Борец с кровавым режимом Асада?
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Надо больше сирийцев принимать. Они ответят «благодарностью»
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Напринимали на свою голову...
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Ответ sebastian1410
Комментарий скрыт
А почему тогда в последние десятилетия сербы, грузины, украинцы, русские никого не режут на стадионах и других общественных местах?
А везде исключительно сыны мирного ислама??
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У нас своих сирийцев в виде братье таджиков скоро пол страны будет
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При этом он кричпл: "...я остаюсь здесь! Я остаюсь здесь, чтобы жить!"
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Ну тут интрига была только в одном - он из Сирии, Афганистана или Ирака?
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Ответ Мастер тектоника
Я не мусульманин, но не стоит судить миллионы по поступку одного гон**на. Хотя здесь это модно.
Да не один он, уже столько их накопилось что пора бы и выводы какие то сделать
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Ответ Мастер тектоника
Я не мусульманин, но не стоит судить миллионы по поступку одного гон**на. Хотя здесь это модно.
Это как в старые добрые времена :
- Коммунист ?
- Нет , я сочувствующий !
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Ответ Доктор Щульц
Последствия миграционной политики Германии
Написал человек, в стране которого регулярные КТО в кавказских регионах, а жителей этих самых регионов не очень радуют в европейской части РФ.
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Ответ sebastian1410
Комментарий скрыт
Ты прав , брат !
Два сына и один племянник не дадут соврать !
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Ответ sebastian1410
Украинцы несколько десятилетий уже воюют? Их радикализация впереди и будет направлена против одной конкретной страны. Население сербов знаете сколько? В одном Афганистане чуть ли не в 7-8 раз больше живёт и не это не считая других стран.
Не каждый мусульманин террорист, но каждый террорист мусульманин.
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Ответ sebastian1410
Комментарий скрыт
Причем-причем. Если в религии есть прямые призывы к насилию, то как ты это не трактуй, а рано или поздно это приведет к трагедии.
Любой нервный срыв, любая истерика, неудача на работе или дома приводит к соответствующим последствиям.
Во всех странах, которые ты перечислил, условно говоря, война идет «кого-нибудь» против фундаменталистов. Поэтому глупи отрицать что религия как раз таки причем.
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Ответ sebastian1410
Подтяни матчасть. Чеченские войны, вторжение боевиков в Дагестан, нищета, коррупция. Удивительно почему радикальные элементы именно на Северном Кавказе появляются.
Вот Вы - татарин , человек абсолютно европейской культуры , цивилизации и менталитета .
А туда же - лихорадочно придумываете оправдания самым радикальным проявлениям этой религии !
Это ли ни лучшая иллюстрация Вашей неправоты ?
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Самое интересное, что пострадавшие - турки
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Ответ Перегарыч
Написал человек, в стране которого регулярные КТО в кавказских регионах, а жителей этих самых регионов не очень радуют в европейской части РФ.
И чем это позвольте спросить одно противоречит другому ? ))
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Unsere Stärke liegt in der Vielfalt, der Vielfalt von Schwarzen und Nichtdeutschen.
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Ответ Никита Бухтий
Ну тут любят любое нападение с ножом к исламистским терактам притягивать, первая новость даже называлась «нападение на фанзону». А по факту friendly fire какой-то получается
это да есть такое иногда, но отмечу что сириец ничего общего не может иметь с турком, ибо арабы с турками исторически враги со времён османской империи когда турки владели всеми их землями и заправляли там довольно жёстко, и потом сириец мог быть курдом, опять же мощные тёрки там внутренние...а может быть и скорее всего какой-нибудь отмороженный фундаменталист...
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Ответ catcher69
и что с того ? что в этом интересного ?
Ну тут любят любое нападение с ножом к исламистским терактам притягивать, первая новость даже называлась «нападение на фанзону». А по факту friendly fire какой-то получается
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Америка вторгается в Ирак, Ливию убивает сотни тысяч граждан. Россия вторгается в Украину, убивает десятки или сотни тысяч украинцев.. это называется сво, какой то чел ранит трех граждан - террорист!
Россия убила сотню тысяч гражданского населения? Вот эти забавные истории, такие прямо вот "задокументированные честным западным сообществом". И с каких пор Россия должна позволять под своим боком создавать какое-то воинствующее и злое государство-соседа?

И я так понял, твой комментарий говорит о том, что ты в целом поддерживаешь террориста-убийцу. Ну мол... Вот США и Россия такие плохие, а их террористами не называют, а тут человек попытался убить "всего лишь" ТРЕХ людей... Ну что это такое... ВСЕГО ТРИ, да и то не получилось убить, и на него БЕДНЯЖКУ вешают клеймо террориста... Несправедливо, правда?
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Ответ Никита Бухтий
Ну тут любят любое нападение с ножом к исламистским терактам притягивать, первая новость даже называлась «нападение на фанзону». А по факту friendly fire какой-то получается
Не разобрались кто сильнее в ислам верует
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Ответ Никита Бухтий
Согласен.. но что-то мне подсказывает, что там бытовая ссора была. Может частично с национальным подтекстом, хз
могло быть всё что угодно но спортц умеет и любит набрасывать)))))))
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Ответ Никита Бухтий
Самое интересное, что пострадавшие - турки
Не брат ты мне ....
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Ответ catcher69
это да есть такое иногда, но отмечу что сириец ничего общего не может иметь с турком, ибо арабы с турками исторически враги со времён османской империи когда турки владели всеми их землями и заправляли там довольно жёстко, и потом сириец мог быть курдом, опять же мощные тёрки там внутренние...а может быть и скорее всего какой-нибудь отмороженный фундаменталист...
Согласен.. но что-то мне подсказывает, что там бытовая ссора была. Может частично с национальным подтекстом, хз
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