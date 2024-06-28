Ранивший троих ножом в фан-зоне Штутгарта оказался сирийцем. 25-летний мужчина арестован после выдачи ордера в четверг
Человеком, напавшим на посетителей фан-зоны в Штутгарте в среду, оказался сириец.
Инцидент произошел во время матча между сборными Турции и Чехии (2:1) на Евро-2024. Мужчина с ножом напал на болельщиков в возрасте 19, 38 и 60 лет, пострадавшие были доставлены в больницу.
Ордер на арест нарушителя был выдан в четверг. 25-летний сириец был задержан полицией, сейчас правоохранительные органы анализируют видеозаписи и изучают доступную информацию.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Оказалось, что сириец !
А везде исключительно сыны мирного ислама??
- Коммунист ?
- Нет , я сочувствующий !
Два сына и один племянник не дадут соврать !
Любой нервный срыв, любая истерика, неудача на работе или дома приводит к соответствующим последствиям.
Во всех странах, которые ты перечислил, условно говоря, война идет «кого-нибудь» против фундаменталистов. Поэтому глупи отрицать что религия как раз таки причем.
А туда же - лихорадочно придумываете оправдания самым радикальным проявлениям этой религии !
Это ли ни лучшая иллюстрация Вашей неправоты ?
И я так понял, твой комментарий говорит о том, что ты в целом поддерживаешь террориста-убийцу. Ну мол... Вот США и Россия такие плохие, а их террористами не называют, а тут человек попытался убить "всего лишь" ТРЕХ людей... Ну что это такое... ВСЕГО ТРИ, да и то не получилось убить, и на него БЕДНЯЖКУ вешают клеймо террориста... Несправедливо, правда?