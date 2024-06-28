Ранивший троих ножом в фан-зоне Штутгарта оказался сирийцем. 25-летний мужчина арестован после выдачи ордера в четверг

Человеком, напавшим на посетителей фан-зоны в Штутгарте в среду, оказался сириец.

Инцидент произошел во время матча между сборными и (2:1) на Евро-2024. Мужчина с ножом напал на болельщиков в возрасте 19, 38 и 60 лет, пострадавшие были доставлены в больницу.

Ордер на арест нарушителя был выдан в четверг. 25-летний сириец был задержан полицией, сейчас правоохранительные органы анализируют видеозаписи и изучают доступную информацию.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?