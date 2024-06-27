У Германии 8 голов на групповом этапе – больше всех на Евро. Худший показатель у Сербии – 1 забитый мяч

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Германия забила больше всего голов на групповом этапе Евро-2024.

В матчах против Шотландии, Венгрии и Швейцарии немецкая сборная забила 8 мячей – больше, чем любая другая команда на чемпионате Европы. На 2-м месте по забитым голам идет Австрия, забившая 6 мячей в группе. По 5 голов на групповой стадии забили Швейцария, Испания, Португалия и Турция.

Худший показатель по забитым голам у сборной Сербии – 1 гол в 3 матчах.

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7 комментариев
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У сербов есть то, чего нет у других. Это звание «НАШЕЙ» сборной!
+12
-1
+11
Все сборные кроме Сербии и Шотландии приехали бороться
+6
-1
+5
Микаутадзе забил больше французов и англичанов (то есть африканцев)
+2
0
+2
Вся группа С забила меньше Германии
+2
0
+2
Ведь Франция тоже забила 1 гол и то пенальти
+1
0
+1
Ответ Бакытжан Оразхан
Ведь Франция тоже забила 1 гол и то пенальти
Легендарный Автогол тоже забил за французов, так что 2)
+1
0
+1
Ответ Артём Амирджанян
Все сборные кроме Сербии и Шотландии приехали бороться
И Англии
0
0
0
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