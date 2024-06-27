У Германии 8 голов на групповом этапе – больше всех на Евро. Худший показатель у Сербии – 1 забитый мяч

Германия забила больше всего голов на групповом этапе Евро-2024.

В матчах против Шотландии, Венгрии и немецкая сборная забила 8 мячей – больше, чем любая другая команда на чемпионате Европы. На 2-м месте по забитым голам идет , забившая 6 мячей в группе. По 5 голов на групповой стадии забили Швейцария, , и .

Худший показатель по забитым голам у сборной Сербии – 1 гол в 3 матчах.

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