У аналитиков сборной Швейцарии украли компьютеры: «На них не было данных, которые мы используем на Евро. Если это была диверсия, то она не удалась»

Теги происшествия Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

У аналитиков сборной Швейцарии украли компьютеры.

У сотрудников швейцарской команды, принимающей участие в чемпионате Европы, похитили три компьютера из отеля. Эту информацию подтвердил представитель Швейцарского футбольного союза Адриан Арнольд. 

«Я могу подтвердить, что из отеля исчезли три компьютера, принадлежащие нашим сотрудникам, мы сообщили об этом в полицию.

На этих компьютерах не было данных, которые мы используем на этом турнире. Если это была диверсия против нашей сборной, то она не удалась», – сказал Арнольд в интервью Bild.

Сборная Швейцарии заняла второе место в группе A, набрав 5 очков, и сыграет с командой Италии в 1/8 финала Евро-2024. 

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7 комментариев
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План А Спалетти на игру провалился ?)
Придется думать над планом Б )
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Не было данных потому что аналитики ничего не делали, а только бухали
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А уж сколько в курортных городах Италии и Испании таких диверсий...
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Соседи случаем не сборная Румынии?
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Но украли пароли к банковским вкладам, секрет приготовления альпийского шоколада и швейцарского сыра.
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Они весь анализ вели от руки по совету А. Бубнова
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