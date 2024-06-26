У аналитиков сборной Швейцарии украли компьютеры: «На них не было данных, которые мы используем на Евро. Если это была диверсия, то она не удалась»

У аналитиков сборной Швейцарии украли компьютеры.

У сотрудников швейцарской команды, принимающей участие в чемпионате Европы, похитили три компьютера из отеля. Эту информацию подтвердил представитель Швейцарского футбольного союза Адриан Арнольд.

«Я могу подтвердить, что из отеля исчезли три компьютера, принадлежащие нашим сотрудникам, мы сообщили об этом в полицию.

На этих компьютерах не было данных, которые мы используем на этом турнире. Если это была диверсия против нашей сборной, то она не удалась», – сказал Арнольд в интервью Bild.

заняла второе место в группе A, набрав 5 очков, и сыграет с командой Италии в 1/8 финала Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?