«Монако» сообщил, что Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии. Он не играл с апреля из-за травмы

Теги Монако лига 1 Франция травмы Александр Головин ТАСС Футбол

Александр Головин вернулся в расположение «Монако» в хорошем состоянии.

«Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности.

Ожидаются первые тренировки. Александр Головин вернулся в хорошем состоянии», – сообщили в пресс-службе клуба. 

Напомним, полузащитник «Монако» получил повреждение голеностопа на тренировке в середине апреля, из-за чего пропустил остаток сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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1 комментарий
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В хорошем состоянии: не битый, не крашеный, хотя стоп...)
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