«Монако» сообщил, что Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии. Он не играл с апреля из-за травмы
Александр Головин вернулся в расположение «Монако» в хорошем состоянии.
«Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности.
Ожидаются первые тренировки. Александр Головин вернулся в хорошем состоянии», – сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, полузащитник «Монако» получил повреждение голеностопа на тренировке в середине апреля, из-за чего пропустил остаток сезона.
В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
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