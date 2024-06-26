«Монако» сообщил, что Головин вернулся в расположение клуба в хорошем состоянии. Он не играл с апреля из-за травмы

Александр Головин вернулся в расположение «Монако» в хорошем состоянии.

«Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности.

Ожидаются первые тренировки. вернулся в хорошем состоянии», – сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, полузащитник « » получил повреждение голеностопа на тренировке в середине апреля, из-за чего пропустил остаток сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?