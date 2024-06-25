Тренер Бразилии про 0:0 с Коста-Рикой: «В целом провели хороший матч. Много владели мячом, создавали моменты, но не повезло в завершении»
Доривал Жуниор оценил ничью сборной Бразилии с Коста-Рикой (0:0) в Кубке Америки.
«Думаю, в целом мы провели хороший матч. Мы много владели мячом, нагнетали как по флангам, так и через центр, играли плотно, создавали хорошие моменты, но не повезло в завершении.
В целом же, думаю, было много положительных моментов. Но нам нужно находить пути и решения [для победы] – это факт. Работа в этом направлении ведется всегда, прибавлять нужно во всем», – сказал главный тренер сборной Бразилии.
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. А так называемые "страсти" стали появляться в 3 туре, и связано это не с качеством футбола, а с турнирным раскладом (кто то вылетает, кто то выходит)
На него ( как в Реале ) нужно делать ставку . Раньше был Неймар и вся игра была на него , сейчас нужно Вини дать ту свободу что в клубе