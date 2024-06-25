Тренер Бразилии про 0:0 с Коста-Рикой: «В целом провели хороший матч. Много владели мячом, создавали моменты, но не повезло в завершении» 

Доривал Жуниор оценил ничью сборной Бразилии с Коста-Рикой (0:0) в Кубке Америки.

«Думаю, в целом мы провели хороший матч. Мы много владели мячом, нагнетали как по флангам, так и через центр, играли плотно, создавали хорошие моменты, но не повезло в завершении.

В целом же, думаю, было много положительных моментов. Но нам нужно находить пути и решения [для победы] – это факт. Работа в этом направлении ведется всегда, прибавлять нужно во всем», – сказал главный тренер сборной .

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