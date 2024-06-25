Тренер Бразилии про 0:0 с Коста-Рикой: «В целом провели хороший матч. Много владели мячом, создавали моменты, но не повезло в завершении» 

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Коста-Рики по футболу Кубок Америки Доривал Жуниор Футбол

Доривал Жуниор оценил ничью сборной Бразилии с Коста-Рикой (0:0) в Кубке Америки.

«Думаю, в целом мы провели хороший матч. Мы много владели мячом, нагнетали как по флангам, так и через центр, играли плотно, создавали хорошие моменты, но не повезло в завершении. 

В целом же, думаю, было много положительных моментов. Но нам нужно находить пути и решения [для победы] – это факт. Работа в этом направлении ведется всегда, прибавлять нужно во всем», – сказал главный тренер сборной Бразилии.

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40 комментариев
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Бразилия это вторая Англия))
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+28
просто удивительно, когда матч начался - я думал, что бразильцы накидают костариканцам штук пять точно, настолько скилловее они выглядели... там вообще - момент шел за моментом... и вот результат - нулевой... может и правда им нужен тренер? позвали бы Моуриньо, что ли...
+21
-4
+17
Ответ Питер Пэн
Как обычно, это убожество, а не турнир, бгг.Как можно это г.. сравнивать с Евро, на котором страсти кипят! "Едем, едем в соседнее село на дискотеку, со своей фонотекой", хехе
Не нравится не смотрите. Наверняка точно так же латиноамериканцы рассуждают про Евро: большинство матчей скукота, типа Англия-Сербия. Да и в неудобное время.
+21
-7
+14
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+10
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+9
Ответ Helge
И где вся эта "великая атака Реала"? Зато 17летний пацан плясал после голов в товарняках и тряс своей футболкой. Шума много, а на выходе получится второй Неймар, и в 25 уедет за баблом из Реала
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+11
-2
+9
Ответ Питер Пэн
Как обычно, это убожество, а не турнир, бгг.Как можно это г.. сравнивать с Евро, на котором страсти кипят! "Едем, едем в соседнее село на дискотеку, со своей фонотекой", хехе
Какие страсти? Большинство говорят, что скучные матчи на Евро
. А так называемые "страсти" стали появляться в 3 туре, и связано это не с качеством футбола, а с турнирным раскладом (кто то вылетает, кто то выходит)
+10
-2
+8
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+12
-7
+5
Еще одна топ сборная забрала школьного тренера, которому только детей тренировать
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0
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Ответ chatone gpt0ne
просто удивительно, когда матч начался - я думал, что бразильцы накидают костариканцам штук пять точно, настолько скилловее они выглядели... там вообще - момент шел за моментом... и вот результат - нулевой... может и правда им нужен тренер? позвали бы Моуриньо, что ли...
Так если момент за моментом шел, тренер еще и завершать должен не поле?
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Ответ atomio
То есть когда та же Коста Рика на ЧМ 2014 правдами и неправдами до 1/4 финала добралась - турнир тоже убожество?
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+3
-1
+2
Ответ Helge
И где вся эта "великая атака Реала"? Зато 17летний пацан плясал после голов в товарняках и тряс своей футболкой. Шума много, а на выходе получится второй Неймар, и в 25 уедет за баблом из Реала
А что у Неймара разве плохая карьера получилась? Может он не смог полностью раскрыть свой потенциал, но всё же его карьера сложилась более чем хорошо
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+2
Ответ Скрытый пользователь
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если нужен результат, то там уже не до былых принципов... сколько лет Спартак грезил стеночками да забеганиями? а пришел Каррера, сыграл 11 матчей на 1:0, взял наконец-то чемпионство — вот и результат, герой!...
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Ответ chatone gpt0ne
просто удивительно, когда матч начался - я думал, что бразильцы накидают костариканцам штук пять точно, настолько скилловее они выглядели... там вообще - момент шел за моментом... и вот результат - нулевой... может и правда им нужен тренер? позвали бы Моуриньо, что ли...
Какой Мауриньо? Давно понятно, что сборную Бразилии должен тренировать Семак, он, как знаток бразильского футбола, лучше всех с этим справится.
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Позор Бразилии.
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Ответ chatone gpt0ne
просто удивительно, когда матч начался - я думал, что бразильцы накидают костариканцам штук пять точно, настолько скилловее они выглядели... там вообще - момент шел за моментом... и вот результат - нулевой... может и правда им нужен тренер? позвали бы Моуриньо, что ли...
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+2
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Ответ Питер Пэн
Как обычно, это убожество, а не турнир, бгг.Как можно это г.. сравнивать с Евро, на котором страсти кипят! "Едем, едем в соседнее село на дискотеку, со своей фонотекой", хехе
То есть когда та же Коста Рика на ЧМ 2014 правдами и неправдами до 1/4 финала добралась - турнир тоже убожество?
+2
-1
+1
Ответ chatone gpt0ne
если нужен результат, то там уже не до былых принципов... сколько лет Спартак грезил стеночками да забеганиями? а пришел Каррера, сыграл 11 матчей на 1:0, взял наконец-то чемпионство — вот и результат, герой!...
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Ответ Men77
Какие страсти? Большинство говорят, что скучные матчи на Евро . А так называемые "страсти" стали появляться в 3 туре, и связано это не с качеством футбола, а с турнирным раскладом (кто то вылетает, кто то выходит)
По мне так наоборот, на Евро хорошим был первый тур, когда все было с нуля, а потом пошли тактические игры, договорняки, как Швейцария с Германией, использование дублеров и т.п. Стало скучно. Ждем игр на вылет.
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Ответ Никита Алексеев
Еще одна топ сборная забрала школьного тренера, которому только детей тренировать
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Ответ Скрытый пользователь
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Так ещё и пытались сыграть от обороны, дичь.
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Ответ Caterina
Не нравится не смотрите. Наверняка точно так же латиноамериканцы рассуждают про Евро: большинство матчей скукота, типа Англия-Сербия. Да и в неудобное время.
Копа — унылая местечковая толкотня, Евро — турнир экстра класса и мирового масштаба. Можешь плакаться и топать ножкой сколько угодно, но участие твоего кумира Месси никак Копу не спасает
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Ответ Helge
И где вся эта "великая атака Реала"? Зато 17летний пацан плясал после голов в товарняках и тряс своей футболкой. Шума много, а на выходе получится второй Неймар, и в 25 уедет за баблом из Реала
Да никто и не сравнивает ЧЕ и КА,это раньще были звездные игроки в Кубке Америки.Там максимум три сборных сейчас и все.Страсти нет сейчас.
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Залог победы для Бразилии: Эндрюю нужно было с первых минут выпускать
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По мне эту Бразилию нужно лепить под главную из звезду на сегодня . Под Винисиуса. Он может феерить в клубе , играть потрясающе , но в сборной себя часто чувствует некомфортно и не показывает свой уровень
На него ( как в Реале ) нужно делать ставку . Раньше был Неймар и вся игра была на него , сейчас нужно Вини дать ту свободу что в клубе
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вот ана Бразилия срачи типо вини пух чарлсон
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разница между Евро и Копой просто колоссальная в смотрибельности.. Копа просто убожество какое-то, это как сравнить ЛЧ и ЛК
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