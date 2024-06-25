Де Дзерби возглавит «Марсель». Клуб объявил о договоренности с экс-тренером «Брайтона»

Роберто Де Дзерби возглавит «Марсель».

Французский клуб объявил о договоренности с итальянцем, покинувшим « » вскоре после завершения чемпионата Англии.

« » проинформировал о том, что сторонам осталось оформить соглашение с новым главным тренером и его штабом.

Де Дзерби займет место Жана-Луи Гассе, работавшего с командой с февраля.

В Лиге 1 в сезоне-2023/24 «Марсель» финишировал восьмым – это его худший результат с 2016 года.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?