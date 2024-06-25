Де Дзерби возглавит «Марсель». Клуб объявил о договоренности с экс-тренером «Брайтона»

Теги Марсель премьер-лига Англия лига 1 Франция Роберто Де Дзерби Брайтон Жан-Луи Гассе Футбол

Роберто Де Дзерби возглавит «Марсель».

Французский клуб объявил о договоренности с итальянцем, покинувшим «Брайтон» вскоре после завершения чемпионата Англии.

«Марсель» проинформировал о том, что сторонам осталось оформить соглашение с новым главным тренером и его штабом.

Де Дзерби займет место Жана-Луи Гассе, работавшего с командой с февраля.

В Лиге 1 в сезоне-2023/24 «Марсель» финишировал восьмым – это его худший результат с 2016 года.

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15 комментариев
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Это прям понижение, а то все ТОП, Гвардиола с ним советуется, ага.
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+13
Ответ che kaif
В лиге 1 будет жарко. ДеДзерби В Ом. Лион оживает вроде. Монако с новыми владельцами из саудии(если купят) ПСЖ с Сафоновым на лавке)) Сент Этьен вернулся
Думаю после ухода последней большой звезды Мбаппе, нейтральному зрителю Лига 1 станет вообще неинтересна, только ее фанатам, коим я так понял ты являешься.
+13
0
+13
Ну вот и посмотрим чего он стоит под давлением, хотя бы и в Лиге 1 !
+11
-1
+10
Его все топ клубы хотели а он пошел в марсель?! Фалькао, в тренерском цехе! Тоже непонятно зачем пошел в монако, когда все топы стояли в очереди за него
+7
0
+7
Ответ S. A.
Да я бы так не сказал. Всё-таки, Марсель — это великий клуб, один из самых титулованных в своей стране, единственный француз, бравший ЛЧ, сейчас тоже регулярный участник еврокубков. Работать там престижнее, чем в Брайтоне, хоть и чемпионат слабее на порядок
Надо жить настоящим, а не прошлым. Лига слабее, клуб слабее, это факт. Разве что ему полную свободу обещали.
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Столько шума вокруг Де Дзерби было, а на деле клуб середняк, странно что АПЛовцы его так упустили, хотя бы там Эвертон чтоли пригласил
+4
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+3
Учитывая чехарду тренеров в марселе, скоро опять будет доступен )
+2
0
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В лиге 1 будет жарко. ДеДзерби В Ом. Лион оживает вроде. Монако с новыми владельцами из саудии(если купят) ПСЖ с Сафоновым на лавке)) Сент Этьен вернулся
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Вот и ушёл в топ клуб !
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всё-таки мы разные! И зеро титулов у Брайтона ниже, чем ОМ с всеми частями ТАКСИ!
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Будет возить парижан на тотальном классе.
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Ответ Metalloid
Надо жить настоящим, а не прошлым. Лига слабее, клуб слабее, это факт. Разве что ему полную свободу обещали.
Клуб — полуфиналист второго по значимости еврокубка))
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Ответ Metalloid
Надо жить настоящим, а не прошлым. Лига слабее, клуб слабее, это факт. Разве что ему полную свободу обещали.
Марсель в управлении московский Спартак. Болельщики чуть не убийством руководству угрожали за результаты. Де Дзерби многое для себя откроет в Марселе.😏😏😏
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